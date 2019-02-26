С ростом интернет-возможностей и распространением блогинга профессиональная кинокритика вышла на новый этап развития. Из узкоспециализированных журналов и маленьких газетных рубрик обзоры фильмов и сериалов переехали в интернет. Это высококонкурентная сфера: привлечь зрителей ведущие пытаются оригинальными вводными, юмором, креативным взглядом или попросту харизмой. Даже если подписчики не согласны с мнением критика, видео могут распространять через социальные сети достаточно быстро.

Иван Шилов ИА REGNUM Артем Харченко

Мы пообщались с Артемом Харченко — автором YouTube-канала Cut The Crap, специализирующемся на разборе различных кинолент и трейлеров. За время работы (дата основания канала — март 2015 года) аудитория видеоблога выросла до 1 273 292 человек, а видеоролики были просмотрены более 173 миллионов раз.

Артем рассказал, как появился канал, кто ему помогает в работе и насколько сложно готовить новые выпуски канала.

Идея появилась в 2011 году, на обеденном перерыве. Я тогда работал в банке «Юникредит», в отделении «Космо», и во время обеда я рассказывал о фильме «Револьвер» нашему тренеру по продажам, Карине. Именно она посеяла во мне эту мысль. Хватило лишь обычного комплимента: «Ты так хорошо говоришь, тебе надо стать кинокритиком», как я уже понял, чем хочу заниматься.

Я создал группу во «ВКонтакте», которую назвал «Метакритика», и начал писать туда рецензии на фильмы, дополняя их баллами с известного портала metacritic.com.

Затем я начал писать статьи о кино для Белгородского портала belive.ru и однажды, во время просмотра очередного видео с канала cinemasins, понял, что хочу попробовать сделать видео.

Я решил сделать своеобразную адаптацию киногрехов, с гундосой озвучкой в стиле пиратского дубляжа 90-х.

Так начался Cut The Crap. С гундосых киногрехов.

Создав канал, я понял, что мне это очень нравится, и я сделал полный ребрендинг своего сообщества «ВКонтакте», которое насчитывало тогда около 200 человек. Я переименовал его в Cut The Crap, а лозунгом стала фраза «Режем лучше хирурга». Правда, к четвёртому выпуску на канале появился новый лозунг «Мы режем киноленты», и именно он стал моей визитной карточкой.

С ростом канала сообщество в ВК тоже набирало обороты, потому одному заниматься всем сразу у меня не было времени. И тут появился первый админ — Саня Ч.

Он сразу же нашёл добровольцев, и уже в первый месяц собралась команда, которая начала работать над пабликом во «ВКонтакте».

Потом появился Глеб, он предложил заняться остальными социальными сетями. Короче говоря, команда нашла меня сама, и с тех пор мы все занимаемся тем, что очень любим.

Популярность пришла так быстро, что я даже не успел это осознать. Честно говоря, я до сих пор это не осознаю, во многом из-за того, что вся моя деятельность пока что ограничивается только интернетом.

А интернет — это лишь цифры, буквы и символы.

Вот когда встречаю подписчиков в разных уголках нашей планеты, тогда я понимаю, что моя работа действительно вызывает интерес.

Продвижением практически никогда не занимался, в этом мой большой минус: у меня есть время на видео, но нет времени на его продвижение. С основным каналом вроде бы проблем пока нет, контент сам обеспечивал себе места в трендах, а вот остальные мои каналы из-за своей специфики всё же требуют «пинка под зад», но времени на пинок у меня, к сожалению, нет.

В среднем один детальный эпизод длительностью в 15−20 минут создаётся примерно за 25−30 часов рабочего времени.

Часов 10−12 занимает написание текста, часов 12−15 монтаж, 1−2 на рисование обложки, ну и час на финальную полировку (тэги, описание, название и так далее).

Да, больше ни на что нет времени. Я хотел запустить свой магазин мерча, но до сих пор не могу выделить для этого время. С тайм-менеджментом у меня проблемы.

Скриншот страницы социальной сети Instagram / timberm4n Артем Харченко

Честно говоря, я всегда получаю удовольствие от работы над своими видео. Самое сложное в данный момент — это создание привязок между новостями для еженедельных новостных выпусков. Я очень люблю, когда одна новость вытекает из предыдущей, но сделать это на протяжении 20-минутного выпуска с 30 новостями крайне трудно.

А ещё очень трудно сводить звук, особенно имея минимум знаний в этой области.

Раньше я выбирал их на свой вкус, теперь же с ростом каналов схожей тематики приходится следить за трендами. Так что темы иногда выбираются с учетом зрительского интереса, но я мечтаю это изменить и выйти из гонки за хайпом. Она очень мешает получать удовольствие от процесса.

Нет, скорее, наоборот: после моих видео я начал получать интересные предложения от киностудий. С 20th Century Fox мы в очень хороших отношениях, Warner Bros тоже очень любят мои видео — периодически снабжают меня эксклюзивом и зовут на мероприятия, да и Марвел с Диснеем тоже частенько балуют разными интересными активностями. Пока что никто не жаловался, кроме патентных троллей.

Вот они — большая проблема для всех ютуберов, которые используют в своих роликах вставки с материалами, защищенными авторскими правами.

К примеру, сейчас компания UMG, владеющая авторскими правами на многочисленные музыкальные композиции, устроила какой-то масштабный ход по всем видео на ютубе. Они раздают всем жалобы за незначительные использования их треков. Тем самым отбирая монетизацию и мотивацию у всех креаторов.

Ютуб развивается стремительными темпами, однако его будущее в России окутано политическим туманом. Как вы знаете, наше правительство очень не любит слушать критику в свой адрес, поэтому над российским сегментом платформы постоянно нависает жирный знак вопроса, а учитывая недавно принятый законопроект по «ограничению интернета» и появление Яндекс. Эфира, создаётся впечатление, что нас ждёт глобальное импортозамещение. Пока что это лишь догадки, но они могут подтвердиться.

Да, разительно. Из-за массовой любви к халяве и культуре пиратства многие зрители неадекватно воспринимают рекламу и абсолютно не считают создание видео работой. А это влечёт за собой очень большое количество ненависти и злобы.

Мне ещё очень повезло, среди моих зрителей очень много отличных ребят, добрых и отзывчивых «котокраберов», которых я очень люблю, и они отвечают мне взаимностью. Но по большей части все русские интернет-медиумы [блоги, — прим. журналиста] переполнены хейтом [ненавистью, отрицательными эмоциями, — прим. журналиста].

Я не хочу сказать, что в англоязычном сегменте нет хейта, но его доля значительно ниже.

Готовьтесь к тому, что ютуб поглотит всё ваше сознание и отберёт все ваше свободное время. И всегда повышайте планку, стремитесь выйти из зоны своего комфорта.

Конечно же, развивается: вы только посмотрите, сколько появилось русскоязычных каналов с гик-контентом на одном лишь ютубе. Я давно понимал, что гик-культура однажды станет доминирующей среди нашего поколения, и, кажется, всё к этому идёт.

Если посмотреть на это логически, то становится очевидно, что пугающая своей ответственностью и несправедливостью взрослая жизнь вызывает сильное желание убежать в другую реальность или вернуться в беззаботное детство, переполненное фантазиями о будущем.

И гик-культура, являющаяся идеальным смешением фантазии, ностальгии и эскапизма, даёт такую возможность всем.