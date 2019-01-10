Москва, 12 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Механизмы взаимодействия России и Североатлантического альянса были созданы по инициативе экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину. Соответствующий фрагмент журналист опубликовал в Telegram-канале.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Крыму. 2015

«Он был инициатором развития отношений между Россией и Североатлантическим альянсом, именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Берлускони был политиком европейского, мирового масштаба, и таких людей на международной арене сейчас немного. Также президент подчеркнул, что экс-премьер Италии был очень искренним и открытым, говорил то, что думал.

Как сообщало 12 июня ИА Регнум, президент России направил телеграмму с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью Берлускони. Путин отметил, что кончина политика стала невосполнимой потерей и большим горем. Глава государства отметил, что Берлускони был для него настоящим другом. Президент добавил, что всегда восхищался мудростью политика, его дальновидностью, способностью в самых непростых ситуациях принимать взвешенные решения.

Трижды занимавший пост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане.