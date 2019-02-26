



Bundeskanzlerin.de Меркель и ас-Сиси начинают вальсировать

В египетском городе Шарм-эш-Шейх завершился первый саммит Европейского союза — Лиги арабских государств (24−25 февраля 2019 года). Он собрал многих глав и министров иностранных дел европейских и ближневосточных государств. По итогам встречи была принята итоговая декларация. Общим тоном ее стало утверждение о желании укреплять региональное сотрудничество. Что касается нюансов, то участники затронули проблематику израильско-палестинского урегулирования, последних событий в Сирии, Ливии, Йемене. Подтверждена «необходимость сохранения единства, суверенитета, территориальной целостности и независимости этих стран». Следующий саммит должен состояться в Брюсселе в 2022 году.

Когда собирается такой многоголосый ансамбль, наряду с общей тональностью исполняемого концерта в ней присутствуют нотки солирующих лидеров. Таковыми в ходе встречи стали две страны и два политика, со стороны ЕС — Германия и канцлер Ангела Меркель, со стороны ЛАГ — Египет и президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси. Как сообщается на сайте федерального канцлера, «Европа очень заинтересована в стабильности и экономическом развитии арабских государств», а «судьба Евросоюза напрямую зависит от судьбы стран ЛАГ» в связи с миграционным вопросом. По словам Меркель, у обоих регионов — ЕС и арабских государств — есть общая проблема: борьба с исламистским терроризмом», что, помимо использования «военных средств», требует поиска «политических решений многочисленных конфликтов», соответственно, Европа «должна внести свой вклад». Канцлер призвала членов Лиги арабских государств «сотрудничать с нами» в процессе политических изменений в Сирии по части формирования конституционного комитета и после этого в «инклюзивных консультациях» о том, как может выглядеть политическая система Сирии в будущем, чтобы все сирийцы могли вернуться на родину.

Metropolico.org Мигранты в Австрии

В свою очередь президент Египта в своей вступительной речи назвал три подхода к решению проблем региона. По его словам, «современная история нашего региона доказала, что преемственность и сохранение национального государственного образования, а также его реформа, если это необходимо, являются ключом к стабильности и первым шагом на пути восстановления безопасности для народов». Поэтому важно игнорировать любой призыв, независимо от того, кто его высказывает и по каким причинам, который «ведет к разрушению государств и их институтов». То есть больше никакой «арабской весны». Это первое. Второе, о чем сказал ас-Сиси, о необходимости непримиримой борьбы непосредственно с террористическими группировками и интеллектуальной битве с их идеологическими истоками, а также блокировании их финансовой поддержки. Третье, «абсолютно необходимо превратить Ближний Восток из зоны «конфликтов» в зону «успехов», что «требует подлинного сотрудничества между нашими двумя регионами», которые и были в основном теми, кого затронули конфликты.

Это общие намерения, которые вполне можно приветствовать. Сложности начинаются на этапе, когда приходится конкретно обсуждать, как их реализовывать и с кем. Страны, входящие в ЛАГ, трудно назвать сплоченными, слишком много внутренних противоречий отягощают их отношения. Далеко не все из них приветствуют выдвижение на лидерские позиции Каира, поэтому оценки ближневосточными изданиями саммита ЕС — ЛАГ довольно сильно расходятся. Так, катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на экспертов считает, что он, «скорее всего, будет бесплодным», и называет его «рекламным трюком» для ас-Сиси. К нему присоединяются некоторые западные издания, в частности британские и американские, которые критикуют Египет за «несоблюдение прав человека», за чем обычно скрывается недовольство теми или иными действиями в сфере внутренней и внешней политики, а также экономики.

Ramy Raoof Площадь Тахрир. 2011

Есть нерешенные вопросы у европейских союзников Каира, связанные с миграционной проблемой. Как пишет Le Monde, в конечном счете миграция, которая должна была стать главной темой встречи, о чем говорилось во время подготовки встречи ЕС — ЛАГ осенью прошлого года, была упомянута лишь вкратце с подтверждением необходимости устранения ее «коренных причин». По данным издания, европейские лидеры предлагали проект создания — в частности в Египте — неких пунктов содержания для африканских мигрантов, желающих попасть в Европу. Однако против этого резко выступил Африканский союз, который назвал инициативу «противоречащей международному праву», «прелюдией к созданию «центров содержания под стражей» и «нарушением суверенитета африканских государств». Помимо того, в ходе саммита генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт назвал действия Тегерана и Анкары «вмешательством, которое провоцирует и разжигает кризисы в регионе». Но как обойтись без Турции, где, по данным турецкого министерства внутренних дел, в статусе беженцев под международной защитой проживают 3 миллиона 644 тысяч 342 сирийца? Невозможно.

Обозначим еще одну важную проблему. Комментируя саммит ЕС — ЛАГ, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что эти «два соседних региона» должны работать вместе на «благо народов», а не уступать «мировым державам, далеким от нас». По мнению французского католического издания La Croix, речь идет о том, что расширение сотрудничества с арабскими странами должно помочь европейцам отстоять свои позиции на Ближнем Востоке в конкуренции с Китаем и Россией на фоне размежевания с американцами. Но одновременно президент Франции Эммануэль Макрон, который, кстати, отсутствовал в Шарм-эш-Шейхе, просит президента США Дональда Трампа не выводить американские войска из Сирии. В свою очередь Москва присутствует в Сирии как самостоятельно, так и в формате треугольника Россия — Иран — Турция, здесь находятся на законные основаниях российские военные. Если Брюссель собирается вернуться на Ближний Восток, без Москвы и Вашингтона ему не обойтись. Разве что ЕС хочет попробовать повторить турецкую игру с разыгрыванием партий то с Россией, то с США. Однако у Анкары не получилось сыграть на противоречиях. Вряд ли успех ждет и Евросоюз.