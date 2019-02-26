Радио «Свобода» 19 февраля 2019 года опубликовало краткий обзор «Вот что мы знаем: новое поколение ядерного оружия в России». В данном документе радиовещательная организация опирается на выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ 1 марта 2018 года, на информацию в других средствах массовой информации, информацию министерства обороны США, а также на мнение MDAA.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

MDAA (Missile Defense Advocacy Alliance) — это американская некоммерческая организация, которая, как указано на ее сайте, «стремится заручиться общественной поддержкой для продолжения испытаний, разработки и развертывания систем противоракетной обороны для защиты нашей страны (США) и наших союзников».

Кстати, Радио «Свобода» финансируется Конгрессом США, попечитель радио — Агентство США по глобальным медиа.

С учетом заявлений США и России о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Радио «Свобода» считает, что начинается новая эра развития ракетных систем. В кратком обзоре приводятся характеристики шести систем оружия, которым, по словам Владимира Путина, нет аналогов в мире. Судя по анализу, к такому выводу приходят и американские эксперты.

Missiledefenseadvocacy.org Один из оперативных центров MDAA

Далее будут изложены некоторые материалы из обзора «Свободы», а также информация, полученная из российских источников о положении дел с этими вооружениями на данный момент.

Начинает Радио «Свобода» с «Авангарда». «Авангард» — гиперзвуковой планирующий блок для межконтинентальной ракеты, который может развивать скорость до 20М, т. е. в 20 раз превышать скорость звука. Боевая часть может быть как в ядерном, так и обычном исполнении.

По мнению MDAA, маневренность и универсальность «Авангарда» делают его «стратегически ценным оружием». MDAA подчеркивает, что даже без взрывоопасной полезной нагрузки точность и скорость боевого блока имеют достаточную силу, чтобы уничтожить более мелкие цели, такие как транспортные средства или базы, и это «делает его бесценным оружием в российском арсенале».

Следует заметить, что по результатам заключительных испытаний в декабре 2018 года президент России Владимир Путин объявил о появлении в стране нового вида межконтинентального стратегического оружия. Минобороны РФ сообщило, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковым блоком, должен стать на боевое дежурство в декабре 2019 года.

В отношении российской гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» MDAA считает, что способность данной ракеты достигать гиперзвуковой скорости через несколько секунд после запуска и способность к маневру во время полета позволяют ей «избежать воздействия каких-либо известных американских систем противовоздушной или противоракетной обороны».

Администрация Президента России МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

На данный момент десять истребителей МиГ-31К, носителей ракет «Кинжал», уже находятся на опытно-боевом дежурстве. По данным Минобороны РФ, экипажи самолетов-перехватчиков, оснащенных «Кинжалами», выполнили почти 400 полетов по воздушному патрулированию над Черным и Каспийским морями.

Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат». В настоящее время находится в разработке. По оценке MDAA, РС-28 «представляет собой подтверждение статуса России как ядерной сверхдержавы, наравне или даже с более продвинутыми, чем у Соединенных Штатов, возможностями».

Российские Ракетные войска стратегического назначения провели несколько испытаний «Сармата» и планируют начать пусковые испытания уже в 2019 году. По информации Минобороны РФ, идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет. Снижение затрат на развертывание МБР «Сармат» будет достигнуто путем использования инфраструктуры уже существующих ракетных соединений.

Крылатая ракета с ядерным двигателем 9M730 «Буревестник». Радио «Свобода» отмечает, что об этом оружии известно немного. По данным военной разведки США, на сегодняшний день лишь одно из 13 известных испытаний ракеты прошло умеренно успешно. Последнее испытание 29 января 2019 года было частично успешным, работа над ракетой продолжается.

Подчеркивается, что ни одна страна в мире до сих пор не развернула крылатую ракету с использованием бортового ядерного реактора, в значительной степени учитывая связанные с этим инженерные проблемы и проблемы безопасности. Прозападные эксперты говорят, что это на самом деле может быть оружие, которое произведет революцию в ракетной сфере.

По информации российских СМИ, «в январе 2019 года успешно завершены испытания атомного энергоблока». В ходе испытаний подтверждены заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают неограниченную дальность полета крылатой ракеты комплекса «Буревестник».

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» [Цитата из видео «Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»» (Минобороны России)

Подводный беспилотник «Посейдон». Минобороны США определяет данный аппарат как межконтинентальную ядерную подводную автономную торпеду с ядерной силовой установкой. По мнению ряда западных экспертов, даже угроза применения данного оружия может привести к развалу блока НАТО.

Об успешных ходовых испытаниях подводного беспилотника «Посейдон» было объявлено 2 февраля 2019 года. Весной этого года на воду будет спущена первая атомная подводная лодка — носитель «Посейдона».

Военно-морской флот РФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 стратегических беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». В боевом составе Северного и Тихоокеанского флотов будет по две подлодки — носителя «Посейдонов». На одной лодке — максимум по восемь аппаратов. Программа по данной системе оружия должна быть полностью выполнена не позднее 2027 года.

Лазерная боевая система «Пересвет». Радио «Свобода» отмечает, что ключевые подробности о лазере, включая его мощность и даже назначение, до сих пор остаются загадкой, а Москва детали не сообщает.

Американские эксперты, основываясь на доступных изображениях, предполагают, что комплекс внешне похож на систему лазерного оружия ВМС США, которая вышла в море на десантном транспорте-доке Ponce в 2017 году. Однако сравнить какие-либо характеристики нет возможности.

Лазерные установки «Пересвет» с 1 декабря 2018 года находятся в режиме опытно-боевого дежурства. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, они подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил опыт их эксплуатации. В декабре 2019 года все поставленные в ВС РФ «Пересветы» заступят на боевое дежурство.

Краткий обзор Радио «Свобода» вышел 19 февраля, а 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в ходе своего очередного выступления перед Федеральным собранием РФ, кроме всего прочего, назвал тактико-технические характеристики гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Данная ракета способна поражать как надводные, так и наземные цели. Ее дальность полета — более 1000 километров, скорость полета — более 9М.

Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22» Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон»

Российские военные подсчитали, что при нахождении подводной лодки или надводного корабля с «Цирконами» на расстоянии 500 километров от американского континента время полета данной ракеты до цели в прибрежной полосе будет в пределах пяти минут.

По два-три корабля в Западной Атлантике и два-три корабля в восточной части Тихого океана, имеющие по 40 ракет «Циркон», гарантированно поразят центры принятия решений в США.

Таким образом, сложилась следующая ситуация. Россия за последние годы смогла создать колоссальный задел в разработке и принятии на вооружение новейших систем оружия, что гарантированно обеспечивает нашей стране поддержание стратегического паритета с США. Упомянутые выше российские вооружения не имеют аналогов у наших геополитических соперников.

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, главным достоинством новейших российских систем является их «недосягаемая эффективность». Министр подчеркнул, что российские «разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы». При этом он имел в виду не только ПРО США.

Возьмем для примера ракету «Буревестник». Низколетящая малозаметная крылатая ракета «Буревестник» за счет неограниченной дальности полета и непредсказуемой траектории может обходить рубежи перехвата систем ПВО и ПРО. Постановка ее на вооружение — это верный способ подвести США к банкротству. Данный шаг повысит затраты США на создание противоракетной обороны в десятки раз, т.к. ее будет необходимо делать круговой.

Как уже упоминалось выше, весной этого года на воду будет спущена первая подводная лодка — носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». На Западе эту торпеду назвали торпедой «Судного дня». От данного оружия нет защиты, и ее нельзя будет создать в ближайшем и в отдаленном будущем. Ничто не может остановить аппарат, движущийся под водой на глубине более одного километра со скоростью более 200 километров в час.

Mil.ru Подводный аппарат «Посейдон»

Ядерная боевая часть «Посейдона» мощностью 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте способна уничтожить целый континент. Гигантское цунами распространит радиацию на сотни миль суши и моря и сделает их непригодными для жизни на десятилетия.

Наличие на вооружении ВС РФ «Посейдонов» делает разработку ПРО США просто бессмысленным занятием. Кроме того, на данный вызов США никогда не смогут нам ответить симметрично, т.к. Россия — это континентальная страна. Основные наши административные и промышленные центры, подавляющая часть населения размещены в глубине территории. А в США большая часть населения находится на побережье, на побережье же расположена и их основная инфраструктура.

Таким образом, военно-политическому руководству России удалось задать США асимметричную изнуряющую гонку вооружений, которая будет стоить нашему геополитическому сопернику несоизмеримых затрат.