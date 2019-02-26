



Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

27 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили совершит официальный визит в Азербайджан, где проведет встречи и переговоры на высоком уровне с официальными лицами республики. Согласно информации пресс-службы администрации грузинского президента, целью визита является «продолжение и развитие стратегического партнерства с Азербайджаном как с соседним государством, наряду с углублением политических, экономических и торговых отношений».

Действительно, как отмечал депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в интервью тбилисской телекомпании STV, «отношения между Грузией и Азербайджаном имеют даже не стратегический, а экзистенциальный характер», потому что «независимый Азербайджан не может существовать в условиях, если потеряет независимость Грузия, и в то же время не будет Грузия оставаться независимой, если ее не будет с тыла подпирать, помогать независимый Азербайджан». Для Баку через Тбилиси в буквальном смысле слова проходит «дорога жизни»: энергетические и коммуникационные коридоры, которые его связывают с внешним миром, в частности с Турцией. Что касается Грузии, то она имеет альтернативы энергетической зависимости от Азербайджана. Вспомним, как после грузинской «революции роз» в Москве воспринимали Михаила Саакашвили, которому помогли восстановить суверенитет Тбилиси над Аджарией, заодно закрыв глаза на ситуацию в Кодорском ущелье в 2006 году. Но в августе 2008 года он все испортил, развязав кавказскую войну, в результате чего Тбилиси утратил контроль над Абхазией и Южной Осетией.

Azerbaijan declares solidarity Протестующие против войны перед зданием посольства России в Берлине. 14 августа 2008

Кстати, не случайно Зурабишвили в интервью французскому изданию Le Monde вспомнила об этом эпизоде грузинской истории, когда, по ее словам, «Саакашвили пользовался абсолютной поддержкой не только собственного населения и Запада, но даже России в той максимальной степени, которую можно было от нее получить. Однако Грузия потеряла необычную возможность пойти далеко и достичь успеха». Что было дальше — хорошо известно. Спустя определенное время WikiLeaks опубликовал депешу исполняющего обязанности посла США в Баку Дональда Лу от 19 августа 2008 года, содержащую оценки президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно Саакашвили. Утверждалось, что в ходе часовой беседы с исполнительным директором British Petroleum по разведке и добыче Эндрю Инглисом Алиев заявлял, что «Азербайджан предпринимает шаги для «незаметной поддержки Грузии», но при этом сам азербайджанский президент воздерживается от публичной поддержки Саакашвили». Хотя, объективно говоря, успех грузинского лидера в кавказской войне августа 2008 года позволял бы Баку решить проблему нагорно-карабахского конфликта по своему сценарию.

Можно также вспомнить и о том, как Саакашвили предлагал Азербайджану создать «конфедерацию» между двумя странами. При этом грузинские эксперты указывали и на возможность появления «горизонтального» союза между Грузией и Азербайджаном с Турцией, «стать продолжением друг друга»… Этот небольшой экскурс в историю мы предприняли не случайно. Дело в том, что Зурабишвили свой первый зарубежный визит нанесла в страны Европы. Конечно, это была демонстрация внешнеполитических предпочтений Тбилиси, попытка улучшения имиджа за рубежом как собственно Грузии, так и ее властей. Вместе с тем в задачу президента входило и нанесение политического удара в Европе по разгорающимся снова амбициям Саакашвили, который ведет работу по возвращению на родину и включается в политические процессы. Будучи евроцентричной по убеждениям и мировоззрению, Зурабишвили дает понять, что Грузию следует воспринимать не как часть «мусульманского Большого Ближнего Востока», а как отдаленную, но границу Европы.

Spartaky «Европа начинается здесь» — знак в Национальном Музее Грузии в Тбилиси

Как говорит Мусабеков, «Грузия сейчас более демократичная, более европейски или прозападно ориентирована», и «есть определенный диссонанс с Азербайджаном», хотя она «сохраняет осознание реальности и необходимости тесного партнерства с соседней республикой». Новые грузинские настроения хорошо ощущают в Баку. С одной стороны, Азербайджан вроде бы с пониманием относится к стремлению Грузии получить «прописку» в европейской квартире. С другой стороны, его настораживает настойчивое стремление Тбилиси вступить в НАТО, что может вызвать изменение в российской политике в регионе. В этой связи некоторые бакинские эксперты призывают Зурабашвили внести ясность во взаимоотношения Грузии не только с Азербайджаном, но и с такими своими соседями, как Армения, Иран, Турция и, конечно, Россия, наладить с последней «нормальный, дееспособный переговорный процесс». Так что Зурабишвили в Баку будет пытаться выстроить с Алиевым новые коммуникации, стать для него дополнительным мостом в отношениях с Западом, конечно, с учетом своих интересов.

Как считает грузинский эксперт Георгий Векуа, проблема состоит в возможностях или невозможностях гармонизация взаимодействия соседних стран в рамках единой системы ценностей. Однако какой именно? Политическая турбулентность в регионе, обострение отношений между Россией и Западом, сирийский кризис, нестабильность в Ираке, ситуация вокруг Ирана, неоднозначные политические процессы в Турции, нагорно-карабахский конфликт, а также участие во всем этом крупных внешних игроков в сумме делает не только ситуацию в Закавказье крайне тревожной, но и толкает к принятию новых важных решений. Так что переговоры Зурабишвили в Баку с Алиевым обещают быть очень интересными. Особенно если в Азербайджане поймут, что политически и цивилизационно Тбилиси все больше удаляется от прежних внешнеполитических сценариев действий, хотя все еще находится на перепутье. Да и Баку тоже.