В этом месяце президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение о поддержке исследований в области искусственного интеллекта. Согласно этому распоряжению, приоритетным направлением для федеральных агентств являются инвестиции в исследования и разработки в области ИИ. Несмотря на весьма скромный набор практических рекомендаций, администрация продемонстрировала более амбициозный подход к укреплению инновационной экосистемы США и сохранению технологического превосходства США над Китаем и другими странами, пишут Мишель Флурной и Гэйбриелл Чефитз в статье для американского издания The Foreign Policy.

Сенат США и задумавшаяся статуя

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В эпоху растущей стратегической конкуренции Соединённые Штаты должны принять меры для того, чтобы превзойти технологические инновации КНР, а не просто ограничить её технологический рост. Несмотря на то, что сдерживание открытости экономики США может принести пользу с точки зрения защиты, однако с точки зрения развития собственных инновационных технологий такая политика может поставить страну в невыгодное положение. Для того чтобы найти баланс между защитой и развитием инновационных технологий, Трампу понадобится тонкая и многогранная политика, которая способна эффективно защитить три основных столпа американской инновационной экосистемы — инвестиции, кадры и инновационную продукцию.

Лаборатория армии США

Первым элементом инновационной экосистемы США являются иностранные инвестиции в американские компании. В августе 2018 года Трамп подписал закон о порядке осуществления иностранных инвестиций, расширив юрисдикцию межведомственного комитета по иностранным инвестициям США, чтобы взять под контроль инвестиции, позволяющие инвесторам получать доступ к определённым типам интеллектуальной собственности. При этом юрисдикция комитета не будет распространяться на те инвестиции, которые не предоставляют доступа к конфиденциальной технической информации. Похоже, что закон устанавливает правильный баланс между защитой критически важных технологий и сохранением доступа США к столь необходимым прямым иностранным инвестициям. В 2016 году объём инвестиций в высокотехнологичные отрасли американской промышленности составил $1,6 трлн. Окажется ли закон в конечном итоге эффективным, будет зависеть от конкретных действий министерства финансов, которые также могут непреднамеренно подорвать жизнеспособность американских компаний, разрабатывающих те самые технологии, которые имеют решающее значение для сохранения технологического превосходства Соединённых Штатов.

Правительство США может помочь повысить конкурентоспособность компаний США и сохранить доступ к достаточному капиталу, стимулируя новые американские инвестиции. Министерство обороны США может, например, предложить обязательства по закупкам, обеспечив гарантированный доход, что должно привлечь инвесторов и помочь инновациям преодолеть «долину смерти», пролегающую между первыми прототипами и производством. Правительство также может помочь подключить главные технологические компании к капиталу частного сектора США. Здоровая инновационная среда в США отвечает интересам национальной безопасности, поскольку расширение партнерских отношений с частным сектором одновременно может помочь правительству получить инновационные технологии и исключить противников из важнейших цепочек поставок.

Достижения науки — производству. Советский плакат

Вторым элементом инновационной экосистемы США являются новые кадры. Высококвалифицированные мигранты позволили США занять позицию мирового технологического лидера. В период с 1995 по 2005 год около 52% новых компаний в Силиконовой долине создали именно мигранты. Решение администрации Трампа, принятое в мае 2018 года, об ограничении продолжительности виз для китайских аспирантов, сотрудничающих с США в определенных областях науки, техники и инженерии, может в конечном итоге нанести ущерб конкурентоспособности США. С другой стороны, США должны бороться с хищением американских инноваций, поскольку получается, что Вашингтон обучает следующее поколение технологических лидеров, которые затем возвращаются в Китай, чтобы продолжить его технологическое развитие.

Учитывая то, что в США к 2025 году прогнозируемый дефицит квалифицированных работников в области науки, техники и инженерии может составить от одного до двух миллионов человек, Вашингтон должен позаботиться о том, чтобы иностранные студенты оставались в США и вносили свой вклад в экономику страны. Одновременно с этим необходимо принять меры предосторожности и ограничить возможности сотрудничества с неамериканскими гражданами в области инновационных технологий. Соединенные Штаты должны упорядочить процесс выдачи виз талантливым исследователям в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника и биотехнология. Также необходимо принять дополнительные меры проверки в отношении иностранных студентов, работающих в исследовательских лабораториях, которые занимаются проектами, связанными с министерством обороны.

Интернациональный состав лаборатории

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В-третьих, сегодня многие инновационные технологии имеют как коммерческое, так и военное применение. Следовательно, экспортный контроль должен быть сосредоточен не на целых классах технологий, таких как ИИ, робототехника и автономные системы, а на конкретных приложениях, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности США, если они окажутся в руках конкурентов. Однако стратегия США не может носить только оборонительный характер. Вашингтон должен активно экспортировать свои технологии в союзные страны, в которых пытается закрепиться китайский технологический гигант Huawei. Данная китайская компаний, по словам официальных лиц США, представляет угрозу для телекоммуникационных сетей союзников, поэтому телекоммуникационные компании США должны продвигать свои продукты.

Сохранение конкурентоспособности требует как позитивных политических решений, так и защитных мер, необходимых для стимулирования инновационных исследований частного сектора и защиты национальной безопасности США. Тщательно разработанная политика, учитывающая оба этих аспекта, — это самый эффективный способ сохранить технологическое превосходство США.