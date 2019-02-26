После вступления в должность президента США в январе 2017 года Дональд Трамп активизировал усилия по изоляции Северной Кореи. Поначалу казалось, что его политика давления достигла реального прогресса, особенно в Африке, где КНДР поддерживает экономические и военные связи с более чем двумя десятками стран, пишет Грант Харрис в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Однако неожиданно этот прогресс был свёрнут в 2018 году, когда Трамп преждевременно заявил о своей победе после саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В конце февраля 2019 года глава Белого дома проведёт второй саммит с лидером КНДР. Если Трамп в очередной раз совершит ту же ошибку, то усилия его собственной администрации, направленные на поддержание изоляции КНДР, потерпят очередное поражение. У Ким Чен Ына останется ещё меньше причин, по которым он должен прекращать свою программу вооружений.

Перед саммитом в Сингапуре администрация Трампа поддержала санкции ООН против Северной Кореи, уделив особое внимание отношениям, сложившимся между Пхеньяном и странами Африки. Вашингтон предпринял усилия, чтобы заручиться поддержкой африканских стран. Совокупность дипломатических уговоров и скручивания рук привела к тому, что несколько африканских правительств, включая правительство Египта, Судана, Уганды и Анголы, объявили о том, что они прекращают поддерживать связи с КНДР. Ряд африканских стран обязались выслать северокорейских военных инструкторов, другие страны пообещали отказаться от закупки северокорейского оружия и прекратить сотрудничество с компаниями, в отношении которых ООН ввели санкции. Всё это могло дополнительно усилить изоляцию КНДР и перекрыть доступ к твердой валюте, необходимой для поддержания её программ вооружений.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

К сожалению, всего одно заявление Трампа перечеркнуло годы напряжённых усилий. Трамп написал в Twitter 13 июня 2018 года, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы. Это при том, что в разведывательном сообществе США позднее высказали совершенно противоположную точку зрения. Трамп даже надавил на своих дипломатов. В декабре 2018 года издание The Wall Street Journal сообщило, что «многим в администрации Трампа было дано указание сохранять молчание относительно непокорности Северной Кореи», поскольку это могло бы подорвать имидж американского режима санкций против КНДР или повлиять на переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

Поскольку администрация Трампа решила придерживаться ложного повествования о КНДР, правительства африканских стран, поддерживающие незаконные связи с КНДР, больше могли не беспокоиться о давлении со стороны США. Также у этих стран больше не было никаких оснований для того, чтобы сдержать данные обещания о разрыве отношений с КНДР. В конце концов, для африканских стран Северная Корея не представляет прямой угрозы, но предлагает дружбу, дешёвое оружие и инвестиции в инфраструктуру.

С тех пор, как Трамп начал притворяться, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы, африканские страны также стали притворяться, чтобы они разорвали связи с КНДР. Северокорейские военные инструкторы до сих пор ведут подготовку солдат Уганды, а такие северокорейские компании, как Malaysia Korea Partners и Mansudae, несмотря на санкции ООН, продолжают зарабатывать деньги в Африке. При этом американские чиновники не могут адекватно противодействовать, поскольку им пришлось бы пойти против официальной линии Белого дома.

Значение допущенной Трампом ошибки не стоит недооценивать. Заявление Трампа в Twitter и последующий самообман, вероятно, в будущем уменьшат возможности США с точки зрения изоляции КНДР или противостояния северокорейскому режиму.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Для Северной Кореи точка опоры в Африке имеет большое значение, особенно на фоне попыток США убедить КНР и Россию в том, что они должны отказаться от поддержки КНДР. Исследователи из Массачусетского технологического института указывают на то, что за последние несколько лет торговля с африканскими странами принесла КНДР сотни миллионов долларов. Эксперты ООН указывают на необходимость введения эффективных санкций, способных подорвать связи между КНДР и различными африканскими странами.

Трамп лично подорвал многолетние усилия, направленные на поддержание изоляции Северной Кореи. Получается, что Трамп расширил возможности северокорейского режима и снизил оказываемое давление, чтобы продолжить переговоры о мирном разоружении. Если после второго саммита с северокорейским лидером требования Трампа не будут приведены в соответствие с реальностью, это приведёт к ещё большему ослаблению санкционного режима против Северной Кореи. Эти санкции должны были разорвать международные отношения КНДР, чтобы лишить её возможности финансировать свои программы вооружений. Победные реляции Трампа приводят к противоположному эффекту.