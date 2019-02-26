Кажется, что президент США Дональд Трамп намерен уступить Китаю в торговом конфликте. Ранее в Белом доме заявили о том, что пошлины на китайский импорт могут быть увеличены с 10% до 25% 2 марта, если сторонам не удастся подписать соглашение. Однако недавно Трамп заявил, что дата является неокончательной, её могут перенести, поскольку в ходе двусторонних переговоров был достигнут прогресс, пишет Мартин Фельдстейн в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

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Самая важная проблема, которую необходимо решить, заключается не в огромном двустороннем торговом дефиците между КНР и США. Дело в том, что КНР крадёт современные технологии американских компаний и использует их для поддержки собственных компаний, чтобы повысить их конкурентоспособность в Китае и по всему миру.

Высокие технологии

Существуют два варианта кражи американских технологий. Во-первых, американские компании, желающие вести бизнес в Китае, обязаны обзавестись китайским партнёром, с которым они должны делиться своими технологиями. Однако подобные требования о передаче технологий запрещены правилами Всемирной торговой организации (ВТО). С момента вступления в ВТО в 2001 году Китай продолжает игнорировать установленные правила и лукавит, говоря, что готов делиться своими собственными технологиями.

Во-вторых, Пекин использует интернет для входа в компьютерные системы американских фирм и кражи технологий и чертежей. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин пообещал тогдашнему президенту США Бараку Обаме, что его правительство прекратит подобные кибероперации. Однако после временно спада численности киберкраж их рост возобновился.

Несмотря на оптимистичные заявления Трампа о прогрессе в переговорах, нет никаких признаков того, что Пекин в конечном итоге согласится прекратить кражу технологий. Как подчеркнул главный переговорщик со стороны Китая вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин намерен сократить торговый дефицит США с КНР за счёт увеличения поставок американских соевых бобов и природного газа. Резкое сокращение торгового дефицита США с Китаем позволило бы Трампу заявить о своей победе.

Президент Дональд Трамп выступает с речью перед сотрудниками Департамента национальной безопасности в Вашингтоне. 2017 года. На заднем плане Майкл Пенс (слева) и Джон Келли (справа)

Торговый дефицит США с КНР является самым большим двусторонним торговым дефицитом Соединённых Штатов. В 2017 году торговый дефицит с Китаем составил $375 млрд, или две трети от общего торгового дефицита США. Таким образом, Пекин поступает очень умно, предлагая увеличение американского импорта для сокращения этого дисбаланса.

Однако само по себе уменьшение двустороннего торгового дефицита с КНР никак не повлияет на общий торговый дефицит США. Как известно, наличие торгового дефицита отражает тот факт, что страна предпочитает больше потреблять, чем производить. Пока страна потребляет больше, чем производит, ей приходится импортировать разницу из остального мира.

Если Пекин импортирует достаточно американских товаров для сокращения торгового дефицита с США, то Вашингтону в конечном итоге придётся импортировать больше из других стран мира или меньше экспортировать в другие страны. Общий торговый дефицит США не сократится, если США не сократят общий спрос и не увеличат сбережения. Это политический вопрос, который должны решать американские политики. Китай здесь ничего поделать не сможет.

Министр финансов США Стивен Мнучин указал на ещё одно предложение со стороны КНР, также в значительной степени не относящееся к существу проблемы. Пекин пообещал не допустить снижения стоимости юаня по отношению к доллару. Несмотря на то, что укрепление юаня сделает китайские товары менее привлекательными для покупателей из США, что может привести к сокращению торгового дефицита между двумя странами, оно не позволит уменьшить мировой торговый дисбаланс США.

Xinhua Доллар и Юань

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Кроме того, несмотря на то, что обменный курс юаня к доллару меняется из года в год, колебания остаются небольшими. Сегодня один доллар стоит ¥6,7, а год назад — ¥6,3, а два года назад — ¥6,9. Десять лет назад, в феврале 2009 года, один доллар стоил ¥6,8. Одним словом, праздновать нечего, если Пекин согласится стабилизировать стоимость своей валюты по отношению к доллару.

Ключевая проблема — это кража технологий. Если Китай не согласится прекратить кражу американских технологий и стороны не смогут разработать способ, позволяющий обеспечить соблюдение подобного соглашения, то получится, что пошлины Трампа не принесли никакой пользы.