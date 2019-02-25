Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 18−24 февраля 2019 года стали: сирийцев злит цинизм западных лидеров; ближневосточные патриархи выступили на Мюнхенской конференции по безопасности; Окинава не хочет американской военной базы; Европа должна помочь Албании; может ли Польша создать альянс с Сальвини; греко-католики и Киевский патриархат не поделили Софийский собор в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Утром 21 февраля в Ватикане началась встреча, посвящённая защите несовершеннолетних в Церкви, которая продлилась до 24 февраля, передает Vatican News (Ватикан). После совместной молитвы папа Римский Франциск открыл собрание и произнёс вступительное слово. Перед лицом «чумы сексуального насилия, совершаемого людьми Церкви в отношении детей», мы начинаем «наш путь, вооружёнными верой и духом максимальной честности, мужества и конкретности», сказал понтифик. Обращаясь к патриархам, кардиналам, архиепископам, епископам, настоятелям и иерархам со всего мира папа призвал прислушаться к Святому Духу, дабы обратить внимание на «крик детей, молящих о справедливости»: «Над нашей встречей тяготеет груз пастырской и церковной ответственности, налагая на нас обязанность обсудить вместе, коллегиально, искренне и углубленно, как бороться с этим злом, от которого страдает Церковь и человечество. Святой Божий Народ смотрит на нас и ждёт от нас не простого и очевидного осуждения, а подготовки конкретных и эффективных мер. Нам нужна конкретность». Чтобы помочь предстоящим размышлениям, Франциск поделился «некоторыми важными критериями, сформулированными различными комиссиями и епископскими конференциями» в качестве руководящих принципов, и передал их участникам встречи, подчеркнув, что эти критерии ни в коем случае не «отнимают у них права на творчество». Понтифик поблагодарил Папскую комиссию по защите несовершеннолетних, Конгрегацию вероучения и членов организационного комитета «за отличную работу, проделанную с большой самоотдачей в ходе подготовки этой встречи». Встреча в Ватикане началась с молитвы, во время которой прозвучали свидетельства жертв. Присутствующие произносили свои молитвы, чтобы каждый мог услышать тех, кто подвергся насилию и ранениям, жестокому обращению и злоупотреблениям, дабы справедливость восторжествовала. Долгое и тяжёлое молчание последовало за одним из прочитанных свидетельств: «Никто меня не слушал, ни мои родители, ни друзья, ни церковные власти. Они не слушали меня и не видели моих слёз. И я спрашиваю себя: почему? Почему Бог меня не услышал?»

(сс) Josh Applegate Священник

Вот уже несколько месяцев как в Сирии не было реальных боевых действий, пишет на страницах AsiaNews (Рим, Италия) врач из Алеппо Набиль Антаки. Большинство комментаторов считает, что война закончилась, сирийское государство победило. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разбито, под его контролем остается только кусочек территории в восточной части страны. Дамаск контролирует около 70% территории, включая все крупные города. Однако мир, похоже, еще не наступил. Вооруженные повстанческие группировки сейчас сосредоточены в провинции Идлиб. Сирийская армия хотела начать наступление, чтобы освободить последнюю провинцию от рук террористов, 30 тысяч из которых — иностранцы, но западные державы, при посредничестве России и Турции, препятствуют этому, заявляя о возможном гуманитарном кризисе. Реальная причина, как выяснилось из выступлений некоторых западных лидеров — что делать с иностранными террористами, которые сбегут в Европу в случае начала наступления? Этот цинизм злит сирийцев. На нашей земле война, именно она настраивает Турцию против курдских ополченцев. Наконец, американцы, незаконно создавшие две базы в суверенном государстве, сегодня хотят уйти, как говорит президент США Дональд Трамп. Но его администрация и Конгресс не в состоянии прийти к согласию по стратегии и пытаются саботировать уход всеми возможными способами. Это состояние «ни войны, ни мира» препятствует восстановлению страны. Экономика изнурена, нищета и безработица пугающе выросли, люди продолжают страдать. Сирийцы возмущены санкциями, введёнными Европейским союзом и США, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию, не оказывая никакого влияния на прекращение боевых действий и установление мира. Исход сирийцев, особенно христиан, продолжается. После окончания военных действий они продолжают бежать, чтобы избежать призыва в армию резервистами, поскольку являются отцами семейств. С окончанием боевых действий пожертвования отдельных лиц значительно сократились. А международные благотворительные организации в большинстве случаев отказываются финансировать программы развития. Как будто хотят вечно держать людей в нужде, попрошайничестве и зависимости.

(сс) Anhar Храм в монастыре св. Феклы после освобождения поселка от боевиков. Сирия

В работе 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 15 по 17 февраля, приняли участие халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако и сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Они провели встречи с представителями разных стран, а также говорили о состоянии религиозных общин на Ближнем Востоке, организованных Фондом Ханнса Зайделя. Сако в своем выступлении напомнил о причинах, которые в прошлом веке способствовали тому, что положение ближневосточных христиан стало еще более шатким. Предстоятель Халдейской церкви напомнил, что после распада Османской империи оккупировавшие ее части западные державы не проявили никакого желания установить правовые нормы на Ближнем Востоке. Патриарх упомянул израильско-палестинский конфликт как фактор, который способствовал взращиванию политического ислама, и предрассудок (восходящий к далекому прошлому крестовых походов), из-за чего ближневосточных христиан называют «союзниками» стран Запада на Ближнем Востоке. Игнатий Ефрем II в своем выступлении посетовал на отсутствие представителей сирийского правительства среди гостей Мюнхенской конференции по безопасности. Сиро-яковитский патриарх подчеркнул, что на нынешнем этапе страдания сирийского народа усугубляются санкциями, введенными некоторыми странами против Сирии.

Окинава не хочет американской военной базы, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Большинство жителей этой японской префектуры из 150 островов в воскресенье, 24 февраля, проголосовали на референдуме без юридической силы. Они выразили свое отношение к проекту, поддержанному правительствами Японии и США, по вопросу перевода базы корпуса морской пехоты «Футенма», расположенной в густонаселенном городе Гинован, в район Наго на побережье. По данным СМИ, в референдуме приняло участие около 50% окинавцев. Они выступили против перемещения базы, потребовав, чтобы ее убрали с Окинавы совсем. Неясно, как поступит правительство Синдзо Абэ. Хотя, согласно опросу, опубликованному газетой «Асахи Симбун», 80% респондентов хотели, чтобы Токио проявил уважение к результату голосования жителей Окинавы. Ничего не говорит о том, что исполнительная власть готова сдаться. Представитель кабинета Ёсихидэ Суга заявил, что останавливать проект не планируется. Переезд американцев в Наго впервые был анонсирован в 1996 году. Соединенные Штаты пытались успокоить гнев местных жителей после группового изнасилования школьницы американскими военнослужащими. С начала агитационной кампании по проведению референдума на Окинаве ежедневно проводились демонстрации против пребывания «Футемна». Однако в Наго продолжаются работы.

(сс) Sonata Военно-воздушная база корпуса морской пехоты США Футенма

Европа должна помочь Албании, прежде чем та станет следующей Сирией. Об этом L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) заявил профессор Университета Тираны Агрон Гьекмаркай. По его словам, в Албании установился режим абсолютной власти премьер-министра Эди Рамы. Шесть лет правления Социалистической партии превратили страну в конопляную республику, перекресток различных наркокартелей, часто связанных с известными общественными деятелями. Власть и организованная преступность стали синонимами. Недавние протесты граждан и оппозиционных партий вызвали аннулирование контрактов на общественные работы на сумму 30 миллионов евро, которые выиграла компания-призрак с капиталом всего 80 центов. В течение двух месяцев студенты и преподаватели государственных университетов выходили на улицы в знак протеста против тяжестей жизни. Рама, воспользовавшись этим, поменял 80% министров, только ухудшив качество работы правительства. 16 февраля оппозиция организовала антиправительственные акции протеста, более 60 тысяч человек вышли на улицы — очень много для Албании. За протестом последовало решение Демократической партии во главе с Люльзимом Баша более не участвовать в работе Национального собрания. Если европейские демократии не смогут вмешаться, чтобы гарантировать свободу политического выбора, законность верховенства права, новое «албанское дело» появится на пороге Италии и Европы. «Мы европейцы, — утверждает профессор Гьекмаркай. — Мы не «черные кошки» Европы. Пожалуйста, помогите нам освободиться от последнего османского паши, который удерживает власть, ворует и насмехается».

Хотя в Польше мы обычно не ценим важность выборов в Европейский парламент, на этот раз их результат может полностью изменить ЕС, считает Polonia Christiana (Краков, Польша). Антисистемные партии, которые либералы называют «популистами», нападают на нынешний консенсус христиан-демократов и социалистов. Если итальянский вице-премьер Маттео Сальвини создаст альянс с Марин Ле Пен и Виктором Орбаном, фракцию в Европарламенте, можно ждать сильных центробежных тенденций. Это не означает разрушения Евросоюза, но появится мощная группа давления и защитный зонтик для тех, кого критикует и преследует Брюссель. Есть ли место для польской правящей партии «Право и справедливость» в проекте Сальвини? Итальянский политик не скрывает, что партия Ярослава Качиньского могла бы сыграть важную роль. Но есть определенное «но», требующее размышлений. Сальвини настаивает на том, что польские интересы на 90% совпадают с итальянскими. Однако есть проблема — Россия. И Сальвини, и Орбан, и Ле Пен видят в Москве ценного партнера. Правда, для первых двух Россия, вероятно, является полезной ценностью в общении с Брюсселем. Для Польши пророссийские симпатии Орбана и Сальвини являются серьезной проблемой. А для Качиньского здесь нет места компромиссам. Но речь идет о сотрудничестве в рамках Европарламента, который может стать для Польши защитником в отношениях с Брюсселем. Сальвини определенно не является партнером мечты для польских властей. Но кто мог бы им быть? Может быть, с итальянским политиком стоит попробовать.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Министерство культуры Украины сообщило о намерении Украинской греко-католической церкви отслужить литургию в соборе Святой Софии в Киеве и сразу же удалило эту новость со своего сайта, информирует «Католицький Оглядач» (Львов, Украина). Министерство отметило, что Софийский собор имеет особый режим эксплуатации, который несовместим с режимом постоянно действующего храма. Собор может использоваться для проведения богослужений или других мероприятий исключительно в дни выдающихся государственных или церковных событий. На сегодня ведомство не давало униатам разрешения на богослужения в Софийском соборе. Однако стоит отметить, что ранее глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук заявил, что министерство культуры позволило греко-католикам провести в праздник Благовещения, 7 апреля, богослужения в Софийском соборе. Эти намерения униатов прокомментировал и патриарх Филарет, призвал УГКЦ отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии. В своем обращении, которое опубликовано на сайте Киевской патриархии, Филарет выразил обеспокоенность тем, что это может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог на Украине.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».