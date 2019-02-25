«Деньги любят тишину», — любят повторять банкиры. Они знают цену слову, поэтому предпочитают молчать. История знает примеры, когда одним словом разрушались высокодоходные бизнесы. Председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико относится к тому редкому случаю, когда банкир является не просто публичной персоной, но, скорее, даже хедлайнером одного из течений в общественно-политической жизни Белоруссии.

Белгазпромбанк Виктор Бабарико

Течение это трудно назвать пророссийским или русофильским, скорее, — местным националистическим. Все национализмы в постсоветских республиках имеют одну и ту же закваску, наглядно демонстрируемую на Украине, в Прибалтике и Средней Азии.

Белоруссия и Россия считают себя стратегическими союзниками, в этом году они отмечают 20-летие создания Союзного государства. По целому ряду причин, в том числе субъективных, оно пока не состоялось как государство.

Кроме того, Российская Федерация является центром Русского мира, о котором в последние годы так часто говоритпатриарх Кирилл, и которого часто не слышат российские дипломаты, белорусские чиновники и бизнесмены. Россия является становым хребтом Православной цивилизации, правопреемницей СССР, главным торговым партнёром Белоруссии и основным её кредитором.

Обо всём этом приходится напоминать, так как председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико, судя по его высказываниям, может об этих фактах не догадываться, либо иметь о них весьма своеобразное представление. Если бы он делился своими субъективными впечатлениями и рефлексиями в приватной обстановке — не было бы проблем. Однако, когда все его эманации выплёскиваются в публичное пространство, возникает ощущение морального ущерба.

В феврале глава «Белгазпромбанка» в очередной раз выступил на публике, на этот раз дав интервью YouTube-каналу «Баренцева». Ведущей чрезвычайно везёт на знаменитых фриков, она обезоруживает их своим обаянием и даёт высказаться, дабы дурь каждого видна была.

Владимир Путин прав, утверждая, что разрушение СССР было величайшей геополитической катастрофой XX века. Не он один так считает, подобные констатации делали Александр Лукашенко, российские, белорусские и западные интеллектуалы. Председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» считает иначе, и, в принципе, он имеет право на собственное мнение.

Белгазпромбанк Виктор Бабарико

Другое дело, что откровенно нелепо выглядят его рассуждения на тему попыток «сформировать отдельно «Китайский мир», отдельно — «Американский мир», отдельно — «Русский мир», отдельно — «Африканский мир». Вряд ли бывший комсомолец, возвышенный до руководителя солидной банковской структуры, понимает, о чём говорит. Во всяком случае он не считает нужным пояснять свои рассуждения, а в научной литературе о китайском или африканском «мирах» наблюдается дефицит информации, и глава ОАО «Белгазпромбанк» никак не смог эту нехватку восполнить.

По мнению Бабарико, создание Союзного государства Белоруссии и России на противостоянии с другими региональными объединениями — «это тупиковый путь». Реалии таковы, что без подобных противостояний не обойтись — на эту тему написано множество академических и популярных тестов. По тем же причинам создаются банковские союзы и финансово-промышленные группы. Формально никто не декларирует противостояние, но по факту защита общих интересов обусловлена противостоянием с конкурентами.

Бабарико считает более привлекательным для Белоруссии участие в G7 и «Большой двадцатке», что выглядит откровенно нелепо, в духе известной сентенции «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Геополитический вес постсоветской республики, её геоэкономический потенциал весьма скромен для того, чтобы претендовать хотя бы на G20.

«Белоруссия и Россия — это совокупность людей каких-то», — откровенно заявил председатель правления дочерней структуры российского холдинга. Подобные утверждения выглядят не просто грубо, но и глупо. Может быть, не один Бабарико так считает, но он — один из немногих, у кого хватает дерзости подобное проговаривать широкой аудитории. Есть сомнения в наличии у него смелости проговорить то же самое в цеху минского завода наедине с рабочими, без охраны.

«Если посмотреть последние государства такого реального сильного плана — это, наверное, возникала Америка (по всей видимости, речь о США — прим. ред.). То есть XVIII век, когда возникло на карте мира государство, которое там очень сильное. Всех остальных, если честно, не помню, кто с тех пор смог сформировать собственное государство», — поведал председатель правления ОАО «Белгазпромбанк». Здесь даже комментировать нечего: Бабарико откровенно невежественен и нисколько этого не стесняется. История прошла мимо него.

Митрофанушка

И таких откровений у руководителя ОАО «Белгазпромбанк» — вагон и маленькая тележка. Он ведёт себя вызывающе, нисколько не стесняется своего низкого культурного уровня и смело расписывается за белорусов и Белоруссию.

«Наша задача — чарка и шкварка». Собственно, кто обещал икру? Кто обещал крабов, лобстеров и, блин, там — Мальдивы? «Чарка и шкварка!». И мы сказали: «О`кей», — рассказал Бабарико. Выяснилось, наконец, кто согласился на такой социальный контракт.

Тот самый бывший комсомольский деятель Бабарико, которого пристроили на доходное место с крабами, лобстерами, икрой и далее по списку. Тот самый, который считает СССР империей и рад расчленению нашей Родины, видит в величайшей катастрофе XX века выигрыш для белорусов (белорусы, кстати, в большинстве своём считают иначе).

Тот самый Бабарико, который против союзной интеграции, против российского рубля, против Русского мира, за поддержку национализма и прожектов вроде встраивания Белоруссии в «Большую семёрку». Так сорить словами может «неабыякавы маладзён» или лидер русофобской прозападной праворадикальной партии типа «БНФ».

Отдельного внимания заслуживают заявления председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» на тему российского рубля. Фактически глава дочерней компании российского холдинга сыграл на понижении доверия к российской валюте. Нельзя сказать, что российский рубль особенно популярен у белорусов (судя по депозитам). После словоизлияний Бабарико желающих хранить свои сбережения в этой валюте должно поубавиться. Ведь совет дал не просто какой-то «юный аналитик», а глава одного из крупнейших банков Белоруссии, учредителем которого является всемирно известная российская компания.

Российский рубль, который глава «Белгазпромбанка» походя пнул, — это одна из трёх резервных валют Нацбанка Белоруссии. То есть Бабарико внёс свою отнюдь не скромную лепту не только в понижение курса национальной валюты Российской Федерации, но и ЗВР Республики Беларусь.

В совокупности же глава белорусской «дочки» российского холдинга сыграл против Союзного государства Белоруссии и России. Уместно напомнить, что политические заявления под разными соусами он подаёт не впервые. Многие помнят скандальную историю со скандированием Бабарико кричалки местных русофобов — идейных наследников коллаборационистов, побратимов украинских необандеровцев.

Tomaz Silva, Agência Brasil Светлана Алексиевич

В декабре Виктор Бабарико заявил, что был шокирован отказом белорусских библиотек от бесплатных сборников русофобки Светланы Алексиевич. «Белгазпромбанк» был главным спонсором проекта, внёс самую большую сумму на издание книг скандальной писательницы, выкупил 15 000 экземпляров для бесплатной передачи в областные и районные библиотеки, однако потерпел фиаско. Библиотеки отказались принимать такой дар.

Плевавшие (буквально) в Алексиевич и проклинавшие её матери воинов-интернационалистов («афганцев») могли бы пояснить, почему. Однако Бабарико их мнение не интересно, для него гораздо важнее «хайпануть», поэтому «Белгазпромбанк» потратил деньги не на помощь семьям погибших за нашу Родину, а на PR давно пребывающей в своей реальности и далеко не бедствующей обладательницы «нобелевки».

И на этот раз, судя по интервью на канале «Баренцева», Бабарико продемонстрировал странное восприятие культурного контекста. Рассуждая на тему русской классики, он заявил: «Толстой, Достоевский — там нет общества, там есть человек». Подобные утверждения могли бы оспорить авторы множества работ по литературной критике, да и рядовые читатели произведений упомянутых классиков. Однако Бабарико не относится к числу тех, чей взгляд на русскую литературу является компетентным и представляющим интерес для дискуссии.

Столь же спорными, мягко говоря, являются его суждения о советской эпохе. Рассказывая об СССР, Бабарико поведал, что «в этой стране нету человека». В этой фразе замечательно всё — от отсутствия культуры речи до отсутствия адекватности и сколь-либо заметного уважения к нашему не столь уж далёкому прошлому. Во всяком случае, наследие художника Михаила Савицкого, как и многих других выдающихся деятелей искусства, говорит об обратном.

К этому наследию следует добавить личностные подвиги выдающихся советских архитекторов, физиков, химиков, других учёных. О таких, как Бабарико, никто не вспомнит через месяц после похорон, а о Зое Космодемьянской, Сергее Королёве, Юрии Гагарине будут помнить вечно.

exploited_pulse Белгазпромбанк

Характерным признаком хамства является самоутверждение путём охаивания действительно великого. От этого хам не становится великим, даже близко не приближается к уровню личностей «в этой стране». О таких хорошо сказал другой русский классик — Максим Горький:

«А вы на земле проживёте,

Как черви слепые живут:

Ни сказок про вас не расскажут,

Ни песен про вас не споют!»

«Белгазпромбанк» активно спонсировал националистические проекты и не стесняется поддерживать такие откровенно русофобские издания, как «Наша нива». За все годы существования этого банка им не было потрачено ни копейки на поддержку, например, организаций российских соотечественников в Белоруссии. Причины финансирования представителей определённого идейно-политического спектра вполне ясны из вышеизложенного.

Вот почему принципиально важно, чтобы не только филиалы российских компаний за рубежом, но и диппредставительсва возглавляли русские по духу люди. В противном случае российский капитал будет спонсором местечкового национализма, онтологически русофобского и препятствующего реализации национальных интересов Российской Федерации.