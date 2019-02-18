В 2019 году одним из полуфиналистов конкурса управленческих кадров «Лидеры России» стал заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница» Владимир Ткачёв. В рамках проекта «Сердце лидера» его инициатива по созданию школы офтальмологического пациента «Хочу видеть» уже реализуется в Алтайском крае.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники конкурса «Лидеры России»

По признанию самого автора, информационная помощь пациентам с хроническими заболеваниями, осуществляемая на постоянной основе, не менее важна, чем консультативно-диагностическая и хирургическая. Поэтому Владимир Ткачёв считает необходимым оказывать такую помощь бессрочно и очень надеется, что ему удастся «зажечь глаза» не только пациентам, но и докторам. Врачи-офтальмологи поликлиник в городах и районах края также продолжат данную работу, сделав её действительно полномасштабной.

Личный архив Владимира Ткачёва Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница» Владимир Ткачёв, «Лидеры России»

Школа офтальмологического пациента на постоянной основе начала работать в КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница» с февраля 2019 года. Пациенты, находящиеся на стационарном лечении, в простой и доступной форме получают необходимую информацию о своём заболевании от ведущих офтальмологов края, могут задать интересующие их вопросы. Основные темы, изучаемые в нашей школе, очень актуальны и беспокоят большинство наших пациентов — глаукома, катаракта, диабетическая ретинопатия, возрастная макулодистрофия, близорукость у детей. Занятия проводятся два раза в месяц, а с апреля 2019 года школа откроет свои двери для всех жителей Алтайского края. На регулярной занятия будут проходить в актовом зале пансионата КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница» в Барнауле. Потенциальная аудитория проекта — более 350 тысяч жителей Алтайского края, имеющих хронические офтальмологические заболевания, и 280 офтальмологов Алтайского края.

Организовать школу решил, основываясь на собственном профессиональном опыте. На протяжении четырех лет занимаясь организацией автопоездов с бригадами врачей, которые выезжали и обследовали жителей самых отдаленных районов, я и мои единомышленники успели наглядно оценить, как важно не только оказывать людям медицинские услуги, но и просвещать пациентов, объяснять, как правильно организовывать лечение и образ жизни, чтобы добиться наилучших результатов.

Есть медицинская помощь, а есть информационная помощь при хронических заболеваниях. И несмотря на то, что в интернете можно найти большой объем медицинской и околомедицинской информации, пациенты теряются. Некоторые из них не очень хорошо умеют обращаться с компьютером, другие боятся доверять прочитанному. Испытывая серьёзный информационный голод, они приходят к врачу-офтальмологу в поликлинику, но у того есть только несколько минут на приём, и подробно рассказывать о заболеваниях он не имеет возможности. Если пациент при хронических социально значимых заболеваниях не понимает сути своей болезни, что ему нужно делать, что можно, а чего нельзя, как вести себя, от чего всё это появилось, — он не вовлечён в лечебный процесс. Вот есть такая проблема комплаентности: очень часто врач назначает лечение или рекомендации даёт, а пациент не выполняет, потому что не понимает, зачем это лечение необходимо. Поэтому с пациентами нужно встречаться.

Личный архив Владимира Ткачёва Катаракта. Часть презентации проекта

Информация может быть различной. Это и информационные буклеты, и презентации, и статьи в интернете. Мы всё это объединили в одну большую школу. Доцент кафедры глазных болезней Алтайского государственного медицинского университета также проводила школу глаукомного пациента. Всю эту большую работу мы объединили в единое целое. Создаём сайт и брошюры. Я запишу звуковую дорожку к презентациям, и пациенты из отдалённых районов через этот ресурс смогут в интернете получить достоверную информацию. У нас ведь большой регион. Есть города, расположенные в 500 километрах от Барнаула. Естественно, оттуда пациенты не приедут для участия в работе школы. Наша задача — вовлечь врачей-офтальмологов, чтобы они у себя в поликлиниках проводили аналогичные школы. Но для этого мы должны предоставить им всю необходимую методическую информацию: материалы, презентации, брошюры. Их нужно подготовить к работе с вопросами пациентов.

Первую встречу мы проводили 29 января. Пришли, в том числе, более 10 докторов, которые как раз проходили учёбу на кафедре глазных болезней Алтайского государственного медицинского университета. Приходилось слышать вопросы от коллег «А зачем нам это?». Я пояснял: «Ну вот представьте, к вам приходит пациент, он задаёт вопросы о своём заболевании, а вы ему можете ответить: «К сожалению, у меня сейчас нет времени всё подробно объяснить, но вот такого-то числа я буду у нас в актовом зале поликлиники школу проводить для пациентов, вы придёте, и я вам всё подробно расскажу и на ваши вопросы отвечу». Это будет значительно более эффективно: врач не тратит время и пациент получает подробную информацию, тем самым значительно лучше налаживается контакт. После необходимых объяснений коллеги понимают преимущества такого формата работы. То есть проект не просто будет продолжаться, он создан для того, чтобы оказывать системную помощь.

Да, конечно, в региональном министерстве здравоохранения этим направлением заинтересовались. Но сейчас есть определённые сложности. Актовый зал, в котором проводятся занятия, расположен в микрохирургическом отделении. И просто так пациенты «с улицы» туда прийти не могут. С апреля мы открываем пансионат с актовым залом, и появится возможность организовать свободный доступ для всех желающих. Как только на телевидении появился репортаж, посвящённый нашей школе, к нам и в телерадиокомпанию обратились по телефону сотни пациентов, желающих попасть на наши занятия. Так что нам никто не позволит, чтобы мероприятие носило разовый характер — слишком большое количество людей вовлечены, заинтересованы и требуют от нас проекта.

Личный архив Владимира Ткачёва Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница» Владимир Ткачёв за работой

Он бессрочный, да. Это отдельный вид медицинской помощи. Бывает лечебная, хирургическая помощь, консультативно-диагностическая, а это — информационная. При хронических заболеваниях значимость информационной помощи сравнима с медикаментозной: если пациент активно не участвует в лечении, то он не получает адекватной помощи.

Я очень не люблю целевые показатели. Государственная система их требует, и мы можем показать вовлечённость пациентов, указать количество человек, которые прослушали ту или иную информацию. Но для меня гораздо важнее, чтобы врачи на местах поняли значимость этой работы. Вот если мои коллеги будут её системно проводить и нам удастся до них достучаться, это будет показателем. Важно, чтобы медики действительно поняли важность информационной работы и заметили от неё результат. Поэтому самая важная задача — вовлечь максимальное количество врачей и поликлиник в эту работу для того, чтобы она носила как можно более массовый характер. А если мы будем два раза в месяц проводить наши мероприятия и будут собираться по 30 человек, то в год получится 500−600 человек. А у нас сотни тысяч больных с хроническими офтальмологическими заболеваниями. В таком случае системно мы никак не повлияем на них. А если к нам раз в месяц будет приходить по пять врачей, и мы их будем вовлекать в данную работу, то через три года у нас будут проводится школы в десятках медицинских учреждений, и уже тысячи пациентов станут слушателями нашей школы.

Моя задача, и это действительно важно, сделать так, чтобы «загорелись глаза» у докторов, а это сложно оценить целевыми показателями. Проект достаточно амбициозный, интересный, я не слышал, чтобы кто-то ещё в России так масштабно подошёл к данной проблеме.

Задачу перед собой я такую ставил, потому что уже второй раз участвую в конкурсе. В предыдущем году я остановился на полуфинале. И абсолютно объективно понимал, что для того, чтобы выйти в финал, моих управленческих компетенций недостаточно (требовались совершенно другие навыки). Для меня проект «Лидеры России» стал даже не конкурсом, а большим шагом в обучении, в собственном развитии. Я пришёл и понял, что мне как руководителю не хватает достаточно большого пласта управленческих знаний. Я разбираюсь в офтальмологии, в медицине, есть определённые экономические познания, но тех общих управленческих навыков, которыми должен обладать любой руководитель вне зависимости от сферы, где он работает, мне не хватало. Я испытывал серьёзный дефицит и голод в этом вопросе. Год я достаточно серьезно готовился, но готовился опять-таки, не к конкурсу — а к повседневной управленческой деятельности, работе с людьми. Я прочитал обширную библиотеку соответствующей литературы, старался внедрять получаемые знания на практике. Это стало основным инструментом подготовки к участию в следующем конкурсе «Лидеры России». Но я не знал — будет ли он продолжен?

В итоге второй конкурс «Лидеров России» прошёл на ещё более серьёзном уровне: более подготовленные участники были отобраны на полуфинал в этом году — более амбициозные, более дерзкие, интересные. И я тоже был значительно лучше подготовлен.

Личный архив Владимира Ткачёва Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница» Владимир Ткачёв стал одним из полуфиналистов конкурса «Лидеры России»

Как уже сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы прошли уже во всех федеральных округах России. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.