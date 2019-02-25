



Иван Шилов ИА REGNUM

На днях президент Турции Реджеп Тайипа Эрдоган выступил в совместном эфире телеканалов CNN Türk и Kanal D. Помимо отношения к самой острой «турецкой болячке», созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии, которая «должна быть сформирована с учетом интересов Анкары, любые другие варианты неприемлемы», он высказался и в отношении лидеров двух арабских государств — Сирии и Египта. Говоря о Башаре Асаде, турецкий президент заявил, что «не может признать за ним статус законной власти, которого он не заслуживает». Что же касается президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси, легитимность власти которого Анкара также не признаёт, то Эрдоган подчеркнул, что «мне предлагают посредничество в диалоге с ас-Сиси, на что я отвечаю, что не намерен с ним встречаться» и «для этого нужно в первую очередь объявить масштабную амнистию в Египте и освободить всех политзаключенных».

Египет и Сирию объединяет то, что эти две страны были захлёстнуты разразившимися в конце 2010 года событиями, которые именуются «арабской весной». Во всем этом после непродолжительного периода колебаний Турция приняла самое активное участие. Тем более что к тому времени Анкара стала открыто проповедовать идеи неоосманизма, предполагающие восстановление турецкого влияния чуть не в границах бывшей Османской империи. Это сопровождалось отходом от основ идей демократии западного типа и переходом к идеологии так называемого умеренного ислама. На определенном этапе Турция предприняла даже попытку переместиться в авангард идущих в регионе сложных социально-экономических и политических процессов. В случае с Египтом ставка была сделана на «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили конструирование секуляризованной административно-политической системы. С Сирией все складывалось сложнее. Правящая турецкая Партия справедливости и развития планировала превратить эту страну в свой протекторатный придаток, что также подразумевало серьезную трансформацию сирийского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир. Эрдоган

Тогда мало кто в Анкаре предвидел, что в конечном итоге все сыграет против неё. 3 июля 2013 года президент Египта и лидер «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммед Мурси был свергнут военными, к власти пришел министр обороны ас-Сиси. Стало ясно, что в этой стране политический ислам не стал долгожителем. Каир стал постепенно восстанавливать и укреплять свое геополитическое влияние в регионе, сохраняя отношения с США и Израилем, пошёл на сближение с Россией и Китаем, предпринял непростые маневры в арабском мире. Как пишет в этой связи израильское издание Israel Hayom, Каир фактически вытеснил Анкару из ближневосточного урегулирования, стал активно работать в формате Организации африканского единства, выстраивать ливийскую политику, да и вообще активничать в масштабах всего региона. Ас-Сиси одним из первых начал поддерживать Асада. Было ясно, что Турция переоценила свой потенциал на египетском направлении, а на сирийском — полный провал. Асад не только удержал власть, но и сейчас контролирует большую часть территории страны.

Фактом является то, что война происходит у ворот Турции, Анкара вынуждена принимать миллионы беженцев. Тем не менее Эрдоган продолжает атаковать ас-Сиси и Асада. Почему? На 31 марта в Тунисе назначен саммит Лиги арабских государств, на котором может рассматриваться вопрос о возможном возвращении Сирии в ЛАГ. В этой связи, сообщает «Голос Америки», российские дипломаты предпринимают заметные усилия, чтобы решение состоялось в пользу Дамаска, ведут диалог с многими арабскими странами, включая Египет. Поэтому складывается ощущение, что Эрдоган пытается апеллировать к некоторым своим региональным союзникам, чтобы сорвать этот процесс. Он отверг предложения Москвы и Тегерана начать примирение с Асадом. Ранее с предложениями помирить Эрдогана с ас-Сиси выступала Саудовская Аравия и, возможно, Москва. За этим стоит стремление ускорить процесс сирийского урегулирования, сформировать фонды для восстановления экономики Сирии. Но пока Анкара не желает преодолеть кризис, существующий в ее взаимоотношениях с арабскими странами. А ведь они, в принципе, могут обойтись и без нее.

Эрдоган, похоже, опасается появления в регионе новых активных региональных игроков и сопротивляется этому. Вот только открытая защита «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ему может во многом помешать. Посмотрим, что будет дальше.