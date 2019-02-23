С кладоискательством законодательная проблема

Владимир Станулевич Поселок Боры Приморского района Архангельской области — в 800 метрах отсюда в 1989 году нашли «архангельский клад»

Все, кто слышит об «архангельском кладе» рядом с городом, ничего о нем ранее не знали. Уникальная находка хранится в запасниках областного краеведческого музея, и есть надежда, что архангельские музейщики удовлетворят интерес людей. Клад описан, исследования о нем есть в интернете и научных изданиях.

К сожалению, ученые, рассчитывающие на находки новых кладов Заволочья и Двинской земли, столкнутся с большой проблемой.

Алексей Едовин, заместитель директора Архангельского областного краеведческого музея: «При советской власти сдачу найденных кладов стимулировали выплатой премии в размере 25% от стоимости найденного. Я не слышал, что сейчас это делается. Таким образом людей загоняют в криминальные схемы и поощряют черный рынок артефактов». По поводу «архангельского клада» А. Едовин добавил: «Клад несколько раз выставлялся в нашем музее, года через два можно надеяться, что он войдет в постоянную экспозицию. Место клада неподалеку от заостровского погоста, недавно локализованного в окрестностях Архангельска по археологическим находкам у Сретенской церкви заостровского прихода».

Книга О.В.Овсянникова и М.Э.Ясински «Взгляд на Европейскую Арктику» Витой браслет, височное кольцо волынского типа из «архангельского клада».

Где и как нашли клад?

О. В. Овсянников, в 1980-х начальник Архангельской археологической экспедиции: «Осенью 1989 года в окрестностях Архангельска на западном краю двинской поймы во время сельскохозяйственных работ был найден клад серебряных вещей и монет.

По рассказам нашедших клад, основная группа находок залегала довольно компактно на площади приблизительно 2 на 4,5 метра. Клад был зарыт на первой подпойменной террассе, приблизительно на высоте 1,8 м над уровнем воды (на сентябрь 1989 г) на правом берегу небольшого ручья, впадающего в реку Вихтуй».

К сожалению, и профессионалам свойственно ошибаться.

О. В. Овсянников пишет: «Весьма симптоматично, что рассматриваемый клад найден на реке Вихтуй. Дело в том, что пункт «у Вихтоуя» упомянут в перечне погостов князя Святослава Ольговича 1137 г. …находка клада на реке Вихтуй, притоке Тойнокурьи, определенно свидетельствует о локализации пункта (Устав 1137 г) именно здесь» (1).

Дело в том, что река, на берегу которой нашли клад, называется Виткурья, а не Вихтуй. Почему уважаемый Олег Владимирович не глянул на карту Приморского района Архангельской области — непонятно. Первый раз реку Виткурью он ошибочно назвал рекой Вихтуй в 1997 году на Российско-финляндском форуме по вопросам археологии: «На правом берегу небольшого ручья, впадающего в р. Вихтуй, довольно крупный приток Тойнокурьи». Отсюда ошибка перекочевала в его книгу «Взгляд на Европейскую Арктику». Поэтому локализация новгородского погоста 1137 года «у Вихтоуя» продолжает ждать своих исследователей.

Книга О.В.Овсянникова и М.Э.Ясински «Взгляд на Европейскую Арктику» Крестообразная подвеска из «архангельского клада»

Что обнаружено в кладе?

О. В. Овсянников: «Клад представляет собой сокровище серебра общим весом 1632,57 г., состоящего из более 2000 западноевропейских денариев, трех саманидских дирхемов и вещевой части весом 270,67 г. Судя по составу монет, клад датируется 30-ми гг. XII века.

Наиболее интересные предметы вещевой части:

Пластинчатый браслет… Серебро. Гравировка. Зернь. Длина браслета 15 см, ширина пластины 1,85 см, вес 51,05 г. Пластина украшена двумя параллельными желобчатыми линиями, разделяющими ее как бы на три плоскости, каждая из которых орнаментирована овальными вдавлениями. …происхождение этой вещи тесно вязано с булгарским ремесленным производством. Близкий по облику браслет был найден в Новгороде в слоях конца XII века…

Витой браслет… Серебро. Зернь. Каменные вставки. Размеры 6 на 7,6 см, вес 57,3 г. Браслет сплетен из трех толстых жгутов… Сложные витые браслеты… появились с конца XI века и продержались в русской княжеско-дружинной среде вплоть до монгольского завоевания…

Подвеска петлеобразная с тремя петлями… Вес 22,3 г. Серебро. Гравировка. Сделана из толстой проволоки (диаметр до 4 мм)…

Подвеска петлеобразная с тремя петлями, составляющая пару с предыдущей подвеской. Серебро. Гравировка. Вес 21,1 г… Толщина проволоки 4 мм… Сохранилась часть замка.

В районе Архангельского Севера подобные подвески встречены еще в трех памятниках: в могильнике XII в. — устье р. Варзуги на южном берегу Кольского полуострова… в Чудском могильнике конца XI века — первой половины XII в. на р. Ваге, притоке Северной Двины… и на жертвенных местах о. Вайга…

Топоровидная подвеска… Серебро. Гравировка. Вес 26,1 г… Подвеска сделана из серебряной пластины толщиной около 1 мм… Лицевая поверхность пластины имеет богатое гравированное орнаментальное украшение: края подвески оконтурены фризом из параллельных рубчиковых линий… часть пластины украшена рисунком «молний»… подвески подобного типа в количестве 16 экземпляров… (найдены) на севере Норвегии — 6, в Швеции — 2, Финляндии — 3, в Эстонии — 3, на северо-западе Новгородской земли — 1, в бассейне р. Ваги — 1…

Височное кольцо так называемого «волынского» типа… Серебро. Зернь. Вес подвески — 10,48 г… Подобные находки встречены в кладах Среднего Поднепровья второй половины X — рубежа X—XI вв… Массовое производство подобных ювелирных изделий в IX—XII вв. существовало в булгарских ювелирных мастерских, откуда распространялось в Приуральские и другие северные территории вплоть до Югории…

Крестообразная подвеска… Серебро. Литье. Подвеска дошла до нас не полностью — обломана одна из ветвей креста… Размеры креста — 3,5 на 6,3 см. Вес 17,35 г. Привеска с кружком на перекрестье и тремя кружками на каждом конце относится к тому типу изделий, за которыми в литературе закрепилось название «крестики скандинавского типа»… они встречаются на территории Северо-Западной и Северо-Восточной Руси, Северной Европы и Восточной Прибалтики в памятниках второй половины X—XII вв. .они производились где-то в Северной Руси.

…Судя по результатам спектрального анализа, все образцы сделаны из серебра высокой пробы (77−96% Ag)…» (2).

О. В. Овсянникова, в 1989 году работавшего начальником Архангельской археологической экспедиции Института археологии АН СССР, нужно поблагодарить за тщательное исследование клада. По стеклу и металлическим предметам клада даже проводился спектральный анализ. Красноборский клад, найденный чуть раньше архангельского и так же хранящийся в краеведческом музее Архангельской области, до сих пор не описан. Есть надежда, что в 2019 году частичное описание клада произойдет.

Книга О.В.Овсянникова и М.Э.Ясински «Взгляд на Европейскую Арктику» Топоровидная подвеска из «архангельского клада»

Значение клада

О. В. Овсянников: «Несомненно, архангельский клад — «сокровище» из серебра … имеются все основания рассматривать архангельскую находку как самый северный русский клад. Налицо… черты памятника именно такого типа: наличие монетной части, состоящей из куфических и западноевропейских монет, наличие вещевой части клада, в которую… входят и фрагменты преднамеренно разломанных украшений — лом драгоценных металлов… Наличие в составе Архангельского клада вещей, происхождение которых связано с довольно отдаленными друг от друга областями, свидетельствует о том, что на широкой полосе северных территорий, примыкавших к Ледовитому океану, коренные обитатели которых были связаны с «производством» пушного товара, имели хождение железные изделия и бронзовые украшения, производство которых осуществлялось преимущественно в ремесленных центрах Северо-Западной Руси, и одновременно в руках одного из наиболее богатых купцов скапливались «сокровища», подобные архангельскому кладу» (3).

О. В. Овсянников: «Вероятно, с конца X в. или раньше в огромном северном регионе, связанном с производством пушнины, а потом и морскими звериными промыслами, шло становление сложной системы торговли и обмена. Одновременно шло установление и даннических отношений» (4).

К этому надо добавить, что археология северных регионов становится делом государственной важности по политическим соображениям. Сроки и ход русской колонизации этих пространств, пути проникновения более высокой культуры в пространство коренных культур, ход и сроки христианизации края, конфликтно или бесконфликтно шли процессы — все будет, и уже становится, предметом споров и спекуляций внутренних и внешних оппонентов российской государственности. Внимание, в том числе финансовое, уделяемое этой науке на Русском Севере федеральными и региональными властями, даже не назвать неудовлетворительным — его почти нет!

Примечания: