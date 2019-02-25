Навязчивая книга. Скандинавия — шведы чистят бананы в Осло, неотесанные исландцы ценят тухлое акулье мясо, а болтливые датчане не хотят переезжать ради отличной работы. А журналист из Англии Майкл Бут обосновался в Дании, умеренный климат которой его тяготят; он всюду ищет белый расизм и насмехается над местными традициями. Объехав пять стран Северной Европы Бут не упускает возможности набраться алкоголем и пишет книгу, которую издают миллионным тиражом. «Почти идеальные люди. Вся правда о жизни в Скандинавском раю» — это в меру талантливый, но многословный текст, рожденный восприятием воистину предвзятого британца.

Майкл Бут. Почти идеальные люди. Вся правда о жизни в Скандинавском раю

Скандинавия непопулярна на Западе. Русских, с их терпимостью к морозам и реверансами в сторону благосостояния северных соседей, это, возможно, удивит. Европейцы отдыхают в средиземноморских странах, с их сортирной культурой и криминалом, но теплых и дешевых — в Италии, Испании. И Буту регулярно приходится объяснять читателю региональные обиды: почему финны считают шведов «гомиками», а норвежцы — небратьями (за дружбу с Гитлером), и проводить экскурсы в культуру и географию. Впрочем, хроники Исландии по Буту — это что-то вроде дурного анекдота.

Датская экономика весьма паршива: железная дорога — банкрот, медицина бюрократична, а рыбацкие и сельские поселения пустеют, но гламурный и пахнущий марихуаной Копенгаген растет. И есть огромная разница между нефтедобывающей Норвегией, с её равномерно развитым городом и деревней, и Швецией, где окраины, и особенно север страны, стремительно теряют население. Шведские рабочие приезжают к соседям — чистят бананы для норвежских сладкоежек, чем последние немало гордятся. Но у Стокгольма все-таки есть индустриальная и финансовая мощь, а у Осло — закрытые заводы и растущая любовь к социальным пособиям; как и у датчан, которых в Скандинавии, несмотря на историю викингов, не совсем признают за северян.

Эти страны объединяет кое-что, кроме кровавых войн прошлого и северной природы — красивой и предназначенной не для слабаков. Социал-демократы у власти и их налоговые поборы, забирающие где-то и половину от дохода граждан и выкидывающие в эмиграцию инициативных. Нормальный сыр стоит в Дании баснословных денег, а неизбежное блюдо датчанина — бюджетная свинина, потребление которой подумывали обложить так и не принятым налогом «на жирное». Ситуация устраивает многих — есть всеобщий комфорт и возможность годами жить за счет государства, но и раздражает массу людей уравниловкой. И складывается впечатление, что в этом регионе исландцы и финны работают больше всех…

Этот англичанин назойлив и упрям в проповеди «единственно верной идеи» — мультикультурализма. Если хочется почитать развернутую книгу о Скандинавии, а не сплетение из эгоцентризма и однотипных интервью с бюрократами, одобряющими открытые двери для миллионов бездельников с юга, то «Почти идеальные люди» не совсем то, что нужно. Ведь автор способен вдохновленно написать о мусульманах в Швеции и не узнать мнения шведов, которые вынуждены соседствовать с гетто. И кстати, большинство насильников и преступников в Скандинавии — это мигранты, но Бут не сообщит об этом… Политически мотивированная журналистика от Майкла Бута — это странная логика. Да и мысли у него часто растекаются.

Впрочем, относительно оригинально у автора получаются поиски корней северной молчаливости, растущего конформизма и отмирания местами мужественности. И разбираться в наивной исландской склонности к финансовым аферам. И, дрожа от волнения, впервые в жизни наблюдать дряблые мужские ягодицы в финской сауне.