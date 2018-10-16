Кризис в отношениях Москвы и Вашингтона, до сих пор усиливающийся после воссоединения Крыма с Россией и боевых действий на юго-востоке Украины, привёл к серьёзному изменению работы средств массовой информации по обе стороны океана. В ход идут самые разные обвинения, заметная часть из которых являются либо чистой выдумкой и притягиванием фактов «за уши», либо полуправдой и гиперболизированными представлениями о тех или иных событиях. К сожалению, эти методы зачастую используются для перекладывания ответственности за собственные промахи на эфемерного противника, а также для решения некоторых коммерческих задач. Однако повышение градуса угроз должно иметь хоть какую-то меру, а этого в последнее время не видно. Особенно в том, что касается использования псевдопатриотических и фактологически неверных представлениях о возможной войне между Россией и США (включая или не включая другие страны Запада). Постоянные обсуждения во многих российских СМИ (в том числе на государственных телеканалах) и многими очень сомнительными, но популярными в масс-медиа «экспертами», идей о ядерных и неядерных ударах по США выглядят всё более угрожающими. К чему может привести такая недобросовестная, но массированная пропаганда?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Фантазии о сокращении подлётного времени

Последним из наиболее ярких примеров «ядерной» пропаганды можно назвать мысль (высказана в эфире федерального государственного телеканала) о том, что основной целью для гиперзвуковых ракет «Циркон» морского базирования станут основные центры принятия решений в США, к примеру, Пентагон, и некоторые другие пункты на восточном и западном побережьях. Понятно, что основной идеей здесь было воспользоваться информационным фоном после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, где была упомянута возможность развёртывания некого вооружения, позволяющего уменьшить подлётное время до американских центров управления. Кроме того, были раскрыты некоторые тактико-технические характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон». Отдельно отметим и тот факт, что Владимир Путин говорил об ответе на возможное развёртывание американских баллистических ракет средней дальности (БРСД) в Европе, и что пока этого не произойдёт (а скоро это произойти не может из-за отсутствия разработанных американских БРСД), Россия никаких подобных шагов принимать не будет.

Фактически недобросовестные пропагандисты создали некую «кашу» из разной информации, предоставленной посланием. Во-первых, отметим, что максимальная дальность полёта ракеты «Циркон», согласно президентскому посланию, составляет около 1000 км при максимальной скорости M=9 (девять скоростей звука). Учитывая её морское базирование, для поражения целей в том же Вашингтоне необходимо, чтобы носитель ракет (многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М») был примерно в 800 км от американского побережья. Учитывая насыщенную противолодочную оборону, на таком расстоянии осуществлять постоянное боевое дежурство невозможно. В ином же формате (очень рискованные разовые приближения к берегу) говорить о каком-то сдерживающем эффекте или симметричном ответе на развёртывание американских БРСД в Европе не приходится. «Циркон» в первую очередь противокорабельная ракета. Во-вторых, все забывают, что «Циркон» пока находится на неизвестном этапе испытаний, и когда она будет запущена (если будет) в серийное производство, сказать пока невозможно. Тоже самое касается и носителей «Циркона» — «Ясени-М» пока строятся, и этот процесс сильно отстал от графика. Таким образом, пока журналисты и «эксперты» и вовсе заняты дележом шкуры неубитого медведя.

Mil.ru Российская подводная лодка проекта «Ясень»

Ранее в прессе фигурировали и периодически активизируются и другие мифы. К примеру, о возможности расположить российские мобильные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) где-то в Арктике (подобные материалы почти всегда отличает отсутствие конкретики) и таким образом снизить подлётное время до американских центров управления до 10 минут, что сравнимо с подлётным временем американских БРСД в Европе. Если же элементарно открыть карту и посмотреть самый короткий маршрут для полёта МБР — от Берингова пролива до Вашингтона, то мы обнаружим, что ракете надо будет преодолеть около 6400 км. Это немало и потребует около 25 минут полёта. При этом из условной Варшавы до Москвы ракете лететь всего-то 1150 км — это даже не 10 минут, а заметно меньше. Если говорить о некоторых целях на западном побережье США, то до того же Сиэтла действительно не так далеко — около 3600 км, а до Сан-Франциско уже 4500 км. Даже расположив там «наследника» советской БРСД «Пионер», а именно ракету РС-26 «Рубеж», способную выполнять функции как ракеты средней дальности (минимальная дальность полёта около 2000 км), так и МБР, задачу обеспечить симметричный ответ развёртыванию американских баллистических ракет в Европе не удастся.

Vitaly V. Kuzmin Российская мобильная межконтинентальная баллистическая ракета

В реальности хоть как-то обеспечить снижение подлётного времени могут стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Новостью это никакой не является — при максимальном приближении к берегу (2000−2500 км) может обеспечиваться подлётное время в 12−15 минут. Но надо понимать, что обеспечивать постоянное боевое дежурство на таком расстоянии от берега противника и оставаться не обнаруженными очень непросто. Также не стоит забывать о том, что возможности американского флота заметно превосходят российские, и симметрично выполнять указанный «трюк» им намного проще.

Жизнь в выдуманном мире

Можно долго вспоминать и совсем абсурдные, но популярные мифы, такие как ядерный удар по Йеллоустоунской кальдере (она же Йеллоустоунский супервулкан), который якобы спровоцирует извержение (крайне сомнительное утверждение, по мнению большинства учёных), которое уничтожит США. Все подобные истории объединяет одно — абсолютное отсутствие доказательной базы, а также отсутствие понимания о неотвратимом и ужасающем ответном ядерном ударе по крупнейшим российским населённым пунктам. Можно сколько угодно говорить о ядерной войне, искать в ней виртуальную победу, но правда останется одна — даже пары десятков стратегических ядерных боеголовок достаточно, чтобы превратить эти боевые действия в абсурд и поставить государство на грань существования. У сторон же их примерно по 1500 единиц, причем не считая огромных запасов менее мощного тактического ядерного оружия.

Именно поэтому бесконечная тема о «превращении США в ядерный пепел» явно не несёт пользы российскому обществу. Одно дело профессиональные обсуждения о балансе сил и надёжности ядерного сдерживания, которое на сегодняшний день не вызывает сомнений, совсем другое — разговоры о реальных ударах по каким-то целям и смакование их результатов. Искусственное создание в обществе мифа о всемогуществе и способности уничтожить США одним махом и безнаказанно — это путь к формированию нездоровой атмосферы, завышенной самооценки и ожиданий. Ко всему прочему во всех этих историях забывается и моральная сторона — что же хорошего в уничтожении целой страны с почти всем её населением? (речь, конечно, не о ситуации с симметричным ответным ударом).

Ядерный взрыв

Отдельно надо отметить, что мифология разрастается не только в тематике ядерного оружия. «Сказки» постоянно возникают и относительно других военный тем, освоения космоса, истории и т.п. В сумме этот информационный фон, формируемый многими государственными и частными СМИ, поддерживаемый и преумножаемый новостными агрегаторами (например, Яндекс Новости), создаёт нервную и нездоровую атмосферу в стране (вероятно, основная задумка этого процесса — отвлечение внимания от социальных проблем). Ко всему прочему, в обществе формируется раскол — из тех, кто находится под влиянием этой пропаганды, и тех, кто абсолютно теряет доверие к СМИ и государственным институтам.