Словенское международное информационное агентство EXFOR. SI выступило сегодня с комментарием «Идиотизм как основа международной политики», который полностью приводится ниже в переводе на русский язык:

Словения

Во время официального визита в Словению министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что она долгое время была советским вассальным государством.

«Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно, замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО», — сказал он.

На смену клоуну Борису Джонсону в качестве главы британского МИДа пришёл человек с явным отставанием в умственном развитии. Известно, что дурак всех кругом считает дураками. Кроме себя. Трудно найти в Словении человека, кто бы не знал, что Словения была союзной республикой Югославии, которая была лидером Движения неприсоединения, не входила в военный блок Организации Варшавского Договора и была лишь наблюдателем в экономическом союзе социалистических государств — Совете экономической взаимопомощи. Примечательно, что это заявление сделано от имени страны, которая ровно 76 лет назад, 23 февраля 1943 года в лондонском Альберт-холле торжественно отмечала 25-ю годовщину советской Красной Армии, которая освобождала Европу от гитлеровского вассальства.

Parliament.uk Джереми Хант

Не стоит ли королеве Елизавете II, назначающей человека на высокий пост главы министерства иностранных дел, требовать предварительной психиатрической экспертизы? Членство Словении в ЕС как «трансформацию в современную европейскую демократию» приветствует представитель страны, которая готовится выйти из ЕС? В этой связи возникает вопрос к её величеству: означает ли это, что Великобритания готова стать на путь несовременных недемократических государств, или глава её МИДа таким образом выразил протест против брекзита?

И главный вопрос: а чьим вассалом является Великобритания, если это заявление Хант сделал сразу после того, как госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Словении Миро Цераром сохранение санкций в отношении России? Всем понятно, насколько это невыгодно и Евросоюзу, и Словении. Известно, кто громче всех кричит: «Держи вора!»

Может, в таком случае, вместо того, чтобы воевать с фантомом СССР, честно посмотреть на систему мирового вассальства и перестать потакать неучам в статусе министра иностранных дел?