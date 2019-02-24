Мать (формально, чисто физически) оставляет свою трёхлетнюю дочь в квартире, а сама уходит к подруге. Предварительно перекрывает в доме краны с водой и убирает пищу. У подруги 22-летняя женщина выпивает, веселится и ведёт онлайн-трансляции, как приготовить еду. В это время её трёхлетний ребёнок умирает от обезвоживания, ищет воду и еду. Пробует есть даже стиральный порошок. Чтобы выжить. Представьте страх и отчаяние трёхлетней девочки. Её душевные муки не менее чудовищны, чем страдания физические. Но — никто не придёт.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений (фрагмент). 1510

Бабушка, попавшая в квартиру, находит уже труп трёхлетней девочки. Та умерла страшно. Какой извращённый мозг придумал такую муку? Перед тем, как попасть в квартиру, бабушка звонит той, кто данную пытку сочинил, своей дочери, и спрашивает, где внучка. Та уже всё понимает.

Подобный сюжет подходит для фильма ужасов. Даже посмотреть сможет не каждый. Но кто совершить может? Меж тем ужас этот произошёл в реальной жизни. В городе Кирове. Мария (имя не изменено) оставила дочь в квартире без воды и еды на неделю. Намеренно умертвила. Пока сама развлекалась.

Легче всего, конечно, списать подобное на бесовщину, на садистическую патологию конкретной женщины. Многие, уверен, так и сделают. Ведь, с одной стороны, общество привыкло к ужасам. Так адаптируется человек, с утра до ночи смотрящий мрачные фильмы. Точнее, ему кажется, что он привык. А на самом деле так же, как киношные маньяки и садисты, тронулся умом. Просто ещё нож не взял. С другой стороны, общество боится признавать очевидное и потому охотно, как в кинотеатре, надевает розовые очки и заедает страх попкорном. Пока кировский Сатурн пожирает свою дочь.

Меж тем кировский ад трёхлетней девочки — это, прежде всего, история равнодушия. Вязкого, убийственного, превращающего человека в чёрта. Равнодушны родители убитой девочки. Где был отец? Он заявляет, что мать его ребёнка не пускала к нему. Было за что? Или такая мать? Но в любом случае он обязан был заботиться о дочери. Любыми средствами, преодолевая сопротивление. И бабушка, вынужденная работать, чтобы прокормить всех…

Девочка, пытаясь спастись, старалась привлечь внимание: она кидала в окно детские игрушки. Но никто не обратил внимания, не пришёл на помощь. Стремились дальше по своим делам. Пока трёхлетний ребёнок умирал от обезвоживания. Равнодушие. Ему не делали прививки, не водили в детский сад. Участвовали ли в его судьбе социальные органы? Равнодушие.

(сс) eflon Кукла, сидящая на крыльце

И вот мать — 22-летняя дура, родившая непонятно от кого и непонятно ради чего — остаётся вместе с малышкой. Проблемы, много проблем. Сколько бы нам ни рассказывали о том, как государство заботится о матерях и детях, на деле всё куда жёстче и неприятнее. Ежедневно родители сталкиваются с массой проблем. Для улучшения демографии делается больше на словах, нежели на деле. И воспитание ребёнка, его жизнь — забота двух человек. Или одного. Или вообще никого. Государство ведь не просило нас рожать, мы помним.

При этом с каждым годом афишируется, сколько выплатят за ребёнка. Но куда и, главное, ради чего вваливаются эти деньги? Они бессмысленны в системе, когда многим родителям плевать на своих детей. Более того, деньги эти вредны, так как рожают исключительно ради них, чтобы на себя потратить, а ребёнок?

Но всё это не отменяет того, что мать, если родила, обязана отвечать за своего ребёнка. Как и отец. Всегда прописной истиной была забота о своих детях. Однако пришла новая мораль (вернее — антимораль): теперь никто ничего никому не должен, в том числе и своему ребёнку. Полное безразличие к другому и абсолютная фиксация на самом себе. Всё, что мешает комфортной жизни, должно быть устранено.

Так поступила мать в Кирове, оставившая трёхлетнюю дочь в квартире без еды и воды. Так поступила мать в Нижнем Новгороде, которая сожгла двух детей, чтобы уехать за границу. Так поступила мать в Москве, отправившая ребёнка в лес с пакетом на голове. Так поступают сотни, а вскоре будут поступать тысячи. Понаблюдайте за современными мамашами: многим из них плевать на своих детей, они воспринимают их как шумящую, докучающую обузу. Образ матери высмеян и опорочен. Отныне это не только не достижение, но и тяжкий порок, убийственная глупость. Живи для себя — только так.

Жизнь вокруг становится не только суетной, но и тесной. Борьба за жизненное пространство достигает критических стадий — и зачищаются, уничтожаются теперь не только чужие люди, но и близкие. Какое вселенское братство? Какая взаимопомощь? Говорить об этом уже неприлично. Матери и отцы уничтожают друг друга, а следом и своих детей, чтобы жить так, как удобно. Последнее — «удобно» — в данном случае ключевое слово. Всё ради комфорта, всё ради счастливой картинки. И при этом ничто не мешает матери-убийце выкладывать фото со своей дочкой, подписывая «моё золотце». А после — пусть ест стиральный порошок.

geralt Женщина на улице

Это безумие, да. Но безумие, ставшее нормой. Мы наблюдаем конечную стадию полуразложившегося мира потребления, когда сжирают самих себя после того, как пожрали остальных. Набейте желудки перед тем, как попасть в ад.

И мать-убийцу трёхлетней малышки, возможно, накажут в колонии. Изменит ли это женщину? Вряд ли. Только ещё больше озлобит. А она и без того на дне. Потому что равнодушие вокруг рождает в человеке исключительно злобу. Особенно если он глуп. Адское сочетание. Картина чёрным: женщина в не самом солнечном Кирове одна, с трёхлетней малышкой, без нормальной работы, без перспектив. А целыми днями медиаматрица вдувает ей в уши: будь как бы счастливой, потребляй, убивай, обманывай — живи, как живут шлюхи с экранов, живи ради себя. По-своему мать-убийца — жертва.

Вот только оправдание ли это? Мир вообще стал таким, что в нём оказалось слишком много жертв. Но мало героев. А ведь когда-то были сильные люди, растившие детей в куда более тяжких условиях. И дети эти крепли, и становились сильными, и совершали большие красивые вещи. Да и сейчас они есть, герои. Но о них нам не расскажут. Зато пустят в прайм-тайм блондинистую наркоманку, когда-то работавшую телеведущей, а теперь эскортницу — и та расскажет на всю страну о своих проблемах с дочерью, а следующим выйдет актёр, чтобы отбиваться от отцовства.

Так вы получили то, что хотели? Воспитали матерей-убийц и отцов без хребтов? Тотальное отупление, торжествующая пошлость — нам в этом жить, смиритесь.

Ещё один ужас данной истории заключается вот в чём. И урок тоже. Осознания не наступит. Как и наказания. Смертной кары в России нет. И пожизненного заключения для женщин тоже. Как, кстати, к этому относятся феминистки? Поэтому выйдет мать-убийца лет через 15 на свободу, а, может, и раньше. За примерное поведение. Годы в тюрьме не будут сладкими, как у мрази Цеповяза, но перетерпит. А дальше станет жить, как живут все. И никакие призраки, пытающиеся есть стиральный порошок, к ней не придут. Хуже — таких матерей-убийц с каждым днём появится ещё больше. Потому что реально единственный выход в нынешней матрице — это стерилизация подобных особей, дабы те не могли плодиться. Но кто пойдёт на это?

Ведь мы живём в чистом, светлом мире равенства, свободы и взаимоуважения. Одной страшной смертью маленького ребёнка больше, одной меньше — кому какая разница? И пусть мир этот несправедлив, но мы сами всё для этого делаем. Так что, возможно, нас всё устраивает. Но придёт время — и нам не хватит всего стирального порошка в мире, чтобы отмыться от крови убитых детей.