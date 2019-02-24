На минувшей неделе московские власти, наконец, объяснились за отравление воспитанников детских садов. Поскольку ситуация за два месяца молчания успела зайти в тупик, разговор получился шумным и неприятным. Вторая важная тема также связана с недосказанностью: группа активистов из разных мест Москвы потребовала создать комиссию с участием общественности, с которой будут обсуждаться планы по застройке города. Процедуры публичных слушаний для столицы недостаточно, поскольку ухищрения чиновников превратили её в формальный барьер. Неудобные горожанам обстоятельства становятся известны уже на этапе строительных работ, провоцируя конфликты. А вот о рейтинге качества жизни в российских регионах, где Москва, как всегда, заняла первое место, чиновники промолчать не смогли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глубинный народ

Как Собянин «вышел» из неприятной ситуации

Перестала табуироваться властью история с отравлением детей в детских садах Москвы. Сначала в подробностях её разобрали в Общественной палате Москвы, где родителям дали возможность задать свои вопросы ответственным чиновникам, а после тему впервые прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин и другие официальные лица.

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«С первого дня держу эту ситуацию под контролем. Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей. Спасибо Общественной палате и неравнодушным москвичам, которые проявили внимание к этой проблеме», — написал мэр в Twitter.

По словам Собянина, питание детей является важнейшей темой, которой надо заниматься постоянно. Он заверил, что «прозвучавшие предложения позволят усилить контроль качества дошкольного питания».

По разным источникам, в декабре 2018 года в полутора десятках дошкольных учреждений столицы у воспитанников случились проблемы с пищеварительной системой. Более сотни детей, только по официальной информации Роспотребнадзора, заразились дизентерией, некоторым ставили диагноз «шигеллёз». Есть основания полагать, что реальное количество детей, испытавших проблемы со здоровьем из-за инфекции, больше. В интернете родители заболевших малышей жаловались, что поставленные частными медицинскими организациями диагнозы не подтверждают государственные. Многие из тех, кто испытал недомогания, но они не были особенно сильными и продолжительными, не обращались за медицинской помощью.

Cdc.gov Шигеллы

Проверка показала, что источник отравления находился в столовых. Виновником объявили творог из Липецкой области. Впрочем, подробностей не было. Департамент образования Москвы, ответственный за организацию питания в школьных и дошкольных учреждениях столицы, а также руководство города, мэр Москвы и курирующая соцсферу вице-мэр Анастасия Ракова заняли молчаливую позицию. Никто из чиновников ни разу даже не прокомментировал ситуацию. Хотя к ним не раз обращались через СМИ пострадавшие москвичи.

Более того, ЧП обходил вниманием близкий городской власти пул массмедиа, были примеры, когда информация об отравлении появлялась и вскоре исчезала. В крупной группе соцсети админы без объяснения причин удалили ветку с сотней жалоб родителей отравившихся детей. Домолчали так, что создали почву для конспирологических толкований угрозы эпидемии. И тема неизбежно перешла в политическую плоскость, став источником манипуляций. Она обросла слоем домыслов и спекуляций, и именно в такой плоскости городская власть согласилась отвечать и реагировать.

Добавляет краски обстоятельство, что Собянин выступил с комментарием уже после Кремля, который был вынужден объясниться за московскую власть.

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«Да, мы в курсе, мы видели сообщения. В данном случае весьма оперативно были предприняты все меры, был установлен источник некачественной продукции — это предприятие в Липецке, насколько я знаю, то, что было доступно, уже официальная информация в СМИ. Там произошёл какой-то сбой, пошла продукция, не соответствующая стандартам, что и стало причиной этой ситуации. Были экстренно приняты все меры, в данном случае, ситуация абсолютно нормализована», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А днём ранее тревогу стали бить в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), где так же, как и большинство простых москвичей, не знали правды о масштабах и причинах массового заражения детей. И просили главу СК РФ Александра Бастрыкина расследовать преступление.

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Sledcom.ru Следственный Комитет Российской Федерации

Получается, что пока люди пытались говорить с властью о проблеме, их не замечали или умышленно игнорировали. А услышали уже политику, когда протест возглавила оппозиция и когда пришёл недвусмысленный сигнал сверху.

Подозревать московскую власть в умышленной провокации, конечно, не следует. Скорее, это свидетельствует о её политической недальновидности, неспособности прогнозировать ситуацию. А также показывает, какое место в принятии решений занимают проблемы жителей, а какое — собственные проблемы власти.

Мэрия, автобусы полиции и рассерженные москвичи

Группа активистов из разных районов Москвы, недовольных принимаемыми решениями в сфере градостроительной политики, решила «сходить во власть». 21 февраля люди пришли к зданию мэрии и принесли с собой листы с обращениями к руководству города. Председатель движения «МосСовет» Андрей Селезнёв рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что участники акции требуют создать при департаменте градостроительной политики Москвы комиссию с представителями гражданского общества, без одобрения которой нельзя будет принимать решения по застройке. Сейчас все решения в Москве принимаются по-тихому.

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«Представители районов, округов должны входить в комиссию. Комиссия должна иметь решающий голос, приоритет при принятии решения при проектировании города, улицы. Например, есть [район Москвы] Раменки, где хотят построить дом. Создайте проект, пройдите экспертизу, проведите публичные слушания. Решение, которое примут на общественных слушаниях, предоставьте в градостроительную комиссию, которая примет решение одобрить, если граждан всё устраивает», — сказал он.

Акция анонсировалась в соцсетях, и, возможно, поэтому у входа в здание мэрии дежурили автобусы с полицией. Впрочем, никаких задержаний и ограничительных действий представители власти не предприняли.

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Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Автозак

Добавим, что за те несколько дней, что прошли с момента акции, ни о какой реакции мэрии на визит активистов сказано не было. Не исключено, что известная тактика молчания, к которой любят прибегать городские чиновники при возникновении проблем, может быть задействована и в этот раз.

Качество жизни в Москве — повод для гордости чиновников?

МИА «Россия сегодня» 19 февраля опубликовало рейтинг качества жизни в российских регионах, где первое место, предсказуемо и традиционно, заняла Москва. Казалось бы, кто в России может обойти её главный центр? Но, оказывается, не всё так однозначно, и 22 февраля результаты исследования решил прокомментировать вице-мэр столицы Владимир Ефимов. По его мнению, успехи главного города России достигнуты благодаря «упорной работе».

«В Москве за счет многолетней упорной работы по улучшению городской среды удалось создать действительно привлекательные условия для жизни и ведения бизнеса. Доказательством этого служат свежие результаты рейтинга, оценивающего ключевые показатели современного качества жизни», — сказал Ефимов.

Он рассказал, что в столице практически отсутствует безработица, в 2018 году увеличился розничный и оптовый товарооборот, на 11% вырос индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей. Кроме того, развиваются малый и средний бизнес, реализуются инфраструктурные проекты.

«Сегодня на долю столицы приходится порядка 15% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал без учета добычи полезных ископаемых и половина прямых иностранных инвестиций России», ― сообщил чиновник.

Глава муниципального округа Таганский и бывший кандидат в мэры Москвы Илья Свиридовсогласился с вице-мэром, что качество жизни в столице выше, чем в провинции. Но с учётом городского бюджета простые москвичи должны жить намного лучше, чем сейчас.

«Больше средств нужно выделять на то, чтобы поддерживать ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это должно быть приоритетом, а у нас огромные средства тратятся на бесконечную переукладку плитки, на праздники, которые в основном сделаны для туристов», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Смотровая площадка «Panorama 360» в Москва-Сити

Свиридов предложил сравнить качество жизни в столице с другими странами, например, Европы. И тогда показатель уже не будет казаться высоким. Например, по уровню достатка или по ситуации с экологией.

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигалрассказал корреспонденту ИА REGNUM о многочисленных жалобах, которые поступают от представителей московского бизнеса.

«До сих пор остался яркий след от знаменитой эпопеи по сносу нестационарных павильонов бульдозерами. Тогда значительная часть бизнесменов потеряла свой бизнес», — напомнил Сигал.

Он также добавил, что система взаимодействия бизнеса и регуляторных органов в России выстроена таким образом, что подавляющее большинство проблем необходимо решать на федеральном уровне. И те проблемы, с которыми сталкивается бизнес Москвы, характерны для всех регионов России.

«Для их решения Москва делает много, однако, по ощущениям предпринимателей, количество проблем если не возрастает, то не сильно уменьшается», — заключил Павел Сигал.