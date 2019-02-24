Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Как рассказал Эрдоган журналистам, у него с Трампом «состоялся позитивный разговор по теме Сирии». Конкретика не сообщается.

Max Goldberg

Напомним, что ранее Эрдоган и Трамп проводили закрытые переговоры на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, после чего турецкий президент пояснил, что Трамп сообщил ему о предстоящем выводе американских войск из Сирии. Произошло это после того, как Анкара заявила о готовности начать военную операцию в районах к востоку от Евфрата. В этой связи Турция приняла решение отсрочить боевые действия, чтобы, как говорил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, «избежать дружественного огня со стороны американских военных». 14 декабря 2018 года официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что «Эрдоган в ходе последних исторических телефонных переговоров с американским коллегой пригласил его посетить Турцию». Но ничего «исторического» потом не произошло. Теперь очевидно, что замысел Анкары состоял в том, чтобы Трамп в ходе своего визита в Турцию объявит о наличии между США и Турцией некой «дорожной карты» по координацию процесса вывода американских войск из Сирии.

Калын предполагал, что будет заявлено, что «Турции и США не нужны курдские Отряды народной самообороны (YPG) и партия «Демократический союз» (PYD) для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В ответ пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сказал, что «президент США готов к встрече с турецким лидером, однако планирование какого-либо конкретного мероприятия в настоящее время не ведется», а визит Трампа в Турцию «возможен только в течение 2019 года». И после этого Эрдоган обрушился с обвинениями на Вашингтон, который «дезинформирует Анкару, утверждая, что он не осуществляет поставки оружия YPG», а Трампа обвинил в несоблюдении договоренностей по «дорожной карте». «Почему вы действуете не с нами, а с ними? — риторически восклицал президент Турции. — Разве мы не партнеры по НАТО? Давай будем действовать совместно. Реализация дорожной карты по Манбиджу стоит на месте, продолжается тактика отвлечения». Трамп быстро ответил, пригрозив «экономическим разорением», если Анкара после ухода американских войск из Сирии в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.

(сс) Kurdishstruggle Курды

При этом президент США вбросил новый сюжет, предлагая создать в районе Манбиджа «буферную зону в 20 миль». А теперь Эрдоган вновь заявляет о намерениях встретиться с Трампом «после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта». В то же время в турецкое информационное поле вброшены интригующие нюансы. Правительственное информагентство Anadolu приводит заявление Эрдогана: «После 31 марта я, возможно, отправлюсь с визитом в Вашингтон, либо же сам Трамп посетит Турцию». В интервью телеканалу CNN Türk Эрдоган заявил следующее: «Я получил от него (Трампа — С.Т.) приглашение посетить США, но сказал ему, что сначала жду его в Турции». То есть если американский лидер не совершит визит в Турцию, то и визит турецкого в США может не состояться. Тем более что, пишет The Washington Post, «у США не обозначаются дополнительные возможности для уступок в отношении Турции».

В случае, если Эрдоган сам отправится с визитом в США, то шансов на его успех у него практически нет, даже если визит его придется до намеченной в первой половине апреля очередной встречи и переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Потому что, как считает один из американских экспертов, «Эрдоган всё время стремится подвести США, и не только их одних, к сложной дилемме выбора между курдами и Турцией». В этой вилке, полагает американское издание Foreign Affairs, «содержится потенциал сотрудничества между США и Россией, несмотря на другие осложняющие их отношения проблемы». Это издание рекомендует Трампу, уходя из Сирии, «заключить сделку с Россией, а не Турцией, что дает значительно больше шансов для участия на будущих переговорах касательно дальнейшей судьбы Сирии». В США уверены, что попытки Анкары установить контроль над теми или иными районами востока Сирии могут быть мотивированы исключительно ее стремлением «ограничить влияние курдов и скорее спровоцируют возобновление конфликта».

А в такой ситуации только Москва «способна заполнить в регионе образующийся после ухода американцев геополитический вакуум», тогда как «поведение Турции и других региональных игроков трудно предсказывать». И далее: «Если вывод американских войск приведет к возобновлению конфликта между Турцией и курдскими членами Демократических сил Сирии на северо-востоке или между арабами-суннитами и силами президента Сирии Башара Асада на юго-востоке, результаты окажутся катастрофическими. Оставшиеся боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в средней части долины реки Евфрат на юго-востоке Сирии и на западе Ирака поднимут голову. Этот конфликт обернется новыми страданиями мирных жителей, в результате чего еще больше людей двинутся в Иорданию, Ирак, Турцию и в те районы Сирии, которые контролируются правительственными войсками. Это делает Россию наименьшим из всех зол».

Kremlin.ru Российские военные в Сирии

Лучшим выходом для Анкары в сложившейся ситуации будет оказаться в системе отношений США — Россия — Турция, что может обеспечить в первую очередь стабильность в самой Турции и определенную меру стабильности в регионе. Возможно, Эрдоган и стремится как раз к этому. Но ему сложно уловить алгоритм действий Трампа, который посылает противоречивые сигналы, а его советники стремятся сдержать попытки Анкары провести боевую операцию на востоке Сирии. Одновременно и Москва призывает Турцию к необходимости построения диалога с курдами для политического урегулирования. Говоря иначе, объективно США и Россия как бы «высвечивают» истинные намерения Турции в Сирии, что, по мнению турецкого издания Milli gazete, «сужает маневренность Анкары между Вашингтоном и Москвой», у которых «в вопросе определения будущего Сирии уже нет значительных разногласий».

Сейчас сложно сказать, уйдут американцы из Сирии или нет. А если уйдут, то как. Турция еще надеется занять место США в Сирии, но воспользоваться при этом их логистической, экономической, разведывательной и воздушной поддержкой, что на самом деле будут операциями американцев. Удастся ли Эрдогану убедить в этом Трампа? Посмотрим, хотя рассчитывать на изменение политики Вашингтона в отношении сирийских курдов пока не приходится.