Французское туристическое агентство Clio объявило об организации туров в Сирии, предложив всем желающим за чуть менее чем 3 тысячи евро стать «первыми, кто погрузится в эту тысячелетнюю историю». Десятидневный тур включает в себя посещение Дамаска и Латакии, Пальмиры и легендарной крепости госпитальеров Крак-де-Шевалье, а также христианского городка Маалула, где до сих пор говорят на «языке Иисуса», арамейском, и где находится древний монастырь святой Феклы.

Mil.ru Пальмира. Сирия

Как рассказал Agence France-Presse генеральный директор Clio Жан-Пьер Респо, «успех не замедлил себя ждать — уже набрана первая группа из двадцати человек, а осенью ожидается пять других». Туристы отправятся в Сирию где-то в апреле. Но это вызывает негодование министерства иностранных дел Франции. В своем заявлении оно указывает, что туристическое агентство осознанно подвергает своих клиентов риску, оно должно полностью понимать свою ответственность в случае каких-либо инцидентов, о чём неоднократно его предупреждал кризисный центр французского дипломатического ведомства. «Сирия — страна, находящаяся в состоянии войны», — заявляют на набережной Орсэ, поэтому там существуют риски террористической атаки и похищений по политическим или иным мотивам. При этом МИД Франции пугает потенциальных туристов тем, что «в контексте борьбы с терроризмом французские граждане или пребывающие на территории государства люди, въезжающие на сирийскую территорию, могут быть подвергнуты расследованию во Франции на основании их пребывания там».

(сс) sbtlneet Туристы

Но, похоже, Париж волнует вовсе не терроризм, на что намекает Респо, говоря, что не преследуют цели создать хорошую репутацию правительству Башара Асада, а туры являются лишь «культурным мероприятием», но никак не религиозным, геополитическим или военным. Об этом же заявляет председатель Ассоциации французских туристических компаний Жан-Пьер Мас, который считает, что «Clio приняло все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность своих путешественников, а не манипулировать ими», придавая «респектабельный характер сирийскому режиму». При этом Респо, возглавляющий компанию, которую в 1976 году создал Кристиан Маркуан, основатель Католического молодежного движения Франции, удивлен, почему МИД Франции не предостерегает в случае организации туров в другие страны, например, Пакистан.

Очевидно, что французские власти очень хотят оградить своих граждан от «нежелательной» информации. Ведь если простые французы побывают в Сирии и поговорят с местными жителями, перед ними предстанет другая картина, нежели та, которую рисуют французские правительственные источники. Туристы увидят Пальмиру, которую разрушили и разграбили боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и которую освободили от этих вандалов российские военные, после чего Москва вместе с рядом других стран приняла участие в ее восстановлении. Посетят монастырь святой Феклы в Маалула, который тоже попал в зону оккупации джихадистов, после чего Россия оказала большую помощь в том, чтобы он снова мог принять монахинь. Но самым страшным для Парижа, безусловно, окажется общение французов с сирийскими христианами. Ведь их симпатии по большей части находятся на стороне «ненавистного» Асада, а не оппозиции, поддерживаемой западными властями.

(сс) Heretiq Монастырь Святой Феклы. Маалула, Сирия

Во время гражданской войны они по большей части стояли на стороне Дамаска и выступали против внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии. А если кто-то и входил в ряды оппозиции, то оппозиции, готовой к диалогу с властью и совместному с ней реформированию страны. Как отмечали некоторые католические эксперты, христиане и мусульмане Сирии ощущают себя единым народом, а сирийское правительство и президент одинаково хорошо относятся к представителям обеих религий и поэтому пользуются полной поддержкой христианских общин, христиане считают себя коренными жителями этой страны и чувствуют себя в полной безопасности. Но если система власти в стране рухнет из-за массовых беспорядков, первыми жертвами безвластия в Сирии станут христиане, а если Асад под давлением Запада и США уйдет в отставку, то это приведет к нападению исламских радикалов на христиан, которые станут беззащитны перед экстремистами, как христиане в Ираке.

Поэтому так важен прорыв на сирийском направлении, который предпринимает французское туристическое агентство Clio, кстати, пока что первое и единственное в Европе, которое пошло на этот шаг. Для него организация туров является «средством возвращения сирийцев», которые зарабатывают на туризме, «к нормальной жизни». В то время как бойкот страны, когда сирийцы восстанавливаются от «долгого кошмара, будет означать наказание их дважды».