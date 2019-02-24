Я наблюдаю за жёлтыми жилетами с ревностью и требовательностью и нетерпением. Ну когда же, когда же они победят?

Непонятна их стратегия.

На российском опыте я усвоил, что массы рано или поздно устают от непобед. В случае борьбы против президента и правительства непобеда — это поражение.

Потому я каждую субботу тревожусь за жёлтых жилетов. Сколько их выйдет? Смогут ли в этот раз скинуть власть Макрона и макроновцев?

Приготовления к XV акту, в общих чертах:

В Париже жёлтые жилеты соберутся у Триумфальной арки к 11 часам, а в 13 часов пойдут в сторону Трокадеро.

По другим сведениям, состоятся две отдельные манифестации, и сбор на одну из них у Триумфальной арки, а на другую у Трокадеро. По ещё третьим сведениям, состоятся целых пять манифестаций в Париже и несколько митингов.

В Facebook «жилеты» анонсировали манифестацию «жёлтое цунами». По состоянию на 22 февраля себя записали «интересующимися» более 13 000 человек.

«Интересующимися» записали себя 4 500 человек на манифестацию под общим длинным лозунгом «Останемся мирными перед лицом насилия государства. Мы будем более легитимны в глазах всех».

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты у Триумфальной арки

Эрик Друо возглавляет группу «Франция в гневе!» — они хотят заглянуть в Салон сельского хозяйства в парке Порт де Версаль в Париже.

Человек, подозреваемый в выкрикивании оскорблений антисемитского характера философу Алену Финкелькрауту в ходе манифестации 16 февраля, вызван предстать перед коррекционным трибуналом в Париже 22 мая.

В Клермон-Ферране ожидают от 3 000 до 10 000 участников.

В Ренне ожидают от 2 000 до 3 000 манифестантов.

Ещё анонсированы манифестации в Тулузе, Бордо, Шамборе, в Эпиналь и других городах.

Тулузские жёлтые жилеты соберутся на аллее Жана Жореса после полудня. Организаторы ожидают много народа, поскольку «все города вокруг координируют себя на эту огромную манифестацию в Тулузе».

Но вот уже и вечер. Слово Тьерри М. :

«В Париже марш был длинным, 12 км, стартовал на Елисейских, большой тур по авеню Опера, затем Большие бульвары и длинный обход, чтобы прибыть на Трокадеро, потому что все «чувствительные» места — Палата депутатов, Конкорд, и, понятное дело, подходы к Елисейским полям были блокированы, как и во все субботы. Президент был в Салоне сельского хозяйства на Порт де Версаль вместе с впечатляющим эскортом службы безопасности (некоторые жилеты выразили желание туда придти), что выдало его страх больше, чем другие вещи.

Всё проходило спокойно, несмотря на провокаторские декларации министерства внутренних дел и всех интеллектуалов, которые хотели запретить жёлтых жилетов под предлогом «антисемитизма», также как большие еврейские ассоциации, такие как CRIF или LICRA. Намеренно смешать движение жилетов с неонацистами и/или исламистами было единственным ответом на угрожающие нотации Брюсселя и ООН.

Да, мол, это нацисты, и мы имеем право отстреливать их. Но правительство под давлением международных СМИ вынуждено было обратить внимание на полицейское насилие, и полиция была много более осторожна. В Париже, во всяком случае.

Манифестанты говорили об исключительных вспышках насилия в Клермон-Ферране. 15 арестованных и раненых. В ложбине у подножья гор, город легко может быть окружён. Полиция там также нашла якобы оружие у некоторых манифестантов. Неизвестно в точности — что.

Возможно, фермеры взяли их охотничьи ружья?

В Париже манифестанты были в большом гневе за то, что их обвинили в антисемитизме и ассимилировали с нацистами. Лозунги, враждебные интеллектуалам и журналистам, встречались постоянно. Всё, впрочем, шло неплохо до конца дня, до Трокадеро. Там толпа и некоторые радикальные элементы не захотели расходиться, и они значительно превосходили в количестве полицию, некоторые имели запас бутылок и других объектов для бросания, и уже было большое количество народа, и флики отступили множество раз.

Полиция этого не ожидала: в этот раз, следуя новой тактике жёлтых жилетов, было множество кортежей, чтобы дезорганизовать силы порядка. Он употребили газы, но полицейских не было достаточно, чтобы удерживаться, и манифестанты отправляли им гранаты ударами ноги. Трокадеро не так легко окружить, там множество выходов на улицы и авеню со всех сторон, большой сад, откуда можно выйти в 8-й аррондисмант и 16-й, маленькие подымающиеся улочки и лестницы, ведущие к рю Пасси.

Флики должны были ожидать многочисленные подкрепления, чтобы рассеять манифестантов и окружить территорию. Но некоторое время флики не были многочисленными, и видно было, что они не в своей тарелке. Толпа была достаточно значительна, чтобы их оттеснить. Затем манифестанты были очень горды тем, что заставили отступить полицию.

Как всегда, цифры МВД — фантазия, они анонсировали 46 600 манифестантов во всей Франции».

По показаниям подсчётной организации Le nombre jaune, количество французских граждан, вышедших на улицы 23 февраля 2019 года, — 113 392.

(сс) Olivier Ortelpa Протестующие и полиция

Считаю нужным также привести здесь мнение Тьерри М. по поводу политической ситуации во Франции в целом. Читателю это мнение поможет разобраться в происходящем.

Итак, Тьерри М. опять:

«Возможно, мы живём в период предреволюционный, некоторые вокруг меня говорят о 1905 годе…

Причина скорее простая. Нет политической альтернативы Макрону, который всё более и более ненавидим, исключая буржуазию и привилегированные слои. Марин Ле Пен проявила свою политическую неспособность во время выборов, в частности, во время телевизионных дебатов, и весь мир, даже её сторонники, знают теперь, что она не фигура лидера государства. И она внушает страх, все думают, что её избрание вызовет гражданскую войну, она в любом случае некомпетентна.

С Макроном мы уже имеем хаос, как мы видим. Слева тоже никого нет. Соцпартия себя совершенно дискредитировала, и Меланшон не решается поднять вопрос о мигрантах, чтобы объединить весь народ. Короче, никто не способен руководить Францией.

Несмотря на поддержку Брюсселя и США, режим Макрона дискредитирован в глазах значительной части населения… Так дискредитирован, что это тревожит Брюссель и международные институции. Поэтому повторяющиеся манифестации (жилетов) необходимы, даже если они не приносят немедленного результата, не кончаются ничем. Единственным выходом является создание движения типа Сальвини, ведомого новым лидером».