



Иван Шилов ИА REGNUM

Трамп приостановил поставку F-35 в Турцию

Согласно SamanyoluHaber, поставка в Турцию истребителей F-35, которая была запланирована на март, будет осуществлена не ранее 1 ноября. Президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший продажу военных самолетов Анкаре. Пункт законопроекта в рамках «Закона о борьбе с врагами США посредством санкций» (CAATSA), касающийся F-35, в последний момент был изъят из проекта закона о бюджете США на 2019 год. Но, судя по всему, при подписании указа статья была добавлена заново. В соответствии с этим законопроектом, государственный департамент США и Пентагон подготовят совместный отчет в отношении приобретения Турцией у России систем ПВО С-400. В отчете будет указано, какие угрозы таит за собой покупка данных систем, а также что это будет значить. Ожидается, что подготовка доклада будет окончена к 1 ноября 2019 года, поставка истребителей F-35 до тех пор будет приостановлена.

Более 300 тысяч сирийцев возвратились на свою родину

Как сообщает газета Hurriyet, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с заявлением относительно количества сирийских граждан, находящихся в Турции. «В настоящее время в нашей стране в статусе беженцев под международной защитой проживают 3 миллиона 644 тысяч 342 сирийца. По состоянию на конец 2018 года в стране насчитывалось 268 тысяч нелегальных мигрантов, и 16 тысяч 523 человека за первые пять недель 2019 года», — отметил Сойлу. «Количество сирийцев, вернувшихся на родину после восстановления мира и спокойствия в регионе в результате операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», составляет 311 тысяч 968 человек», — добавил министр.

Mil.ru Сирийцы

Расследование в отношении сопредседателя ДПН

Генеральная прокуратура города Ван инициировала расследование в отношении сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Сезаи Темелли, который после выступления на одном из мероприятий в Ване обвиняется в «террористической пропаганде» и «оскорблении турецкого народа, Турецкой Республики, государственных органов и институтов». Об этом пишет газета Sözcü. В рамках пункта 146 указа с силой закона № 694 прокуратура Вана аннулировала статус депутата Темелли и направила дело в прокуратуру Анкары.

Башар Асад: «Эрдоган — мелкий слуга Америки»

По сообщению BBC, глава Сирии Башар Асад назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «мелким слугой Америки». «Эрдоган, как один из «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытается показать, что это он дергает за ниточки. Он бросает угрозы вроде: «Наше терпение лопнуло». Это большая проблема! Эрдоган на самом деле просто мелкий слуга Америки», — заявил Асад. По словам сирийского лидера, процесс создания Конституции Сирии должен осуществляться властью и оппозицией, однако оппозиция представляет не свои интересы, а интересы Турции: «Они не представляют сирийскую сторону и не представляют себя. В связи с этим возникает вопрос: мы обсуждаем сирийскую Конституцию или Конституцию Турции?»

«Охота на ведьм» снова нацелилась на военных

В ходе операции в Стамбуле в отношении 53 военнослужащих турецких вооруженных сил было вынесено решение о задержании. Операция была проведена на основании обвинения в использовании таксофонных телефонов. Среди задержанных значится 1 полковник, 2 майора, 1 капитан, 8 старших лейтенантов, 3 лейтенанта, 25 старшин и 13 сержантов. В целом по стране в рамках «охоты на домохозяек и военных» было вынесено 283 решения об аресте. В результате операции в 41 городе провинции Измир были арестованы 176 человек. По итогам операции в командовании ВМФ Турции было задержано 49 военнослужащих (1 майор, 2 капитана, 10 старших лейтенантов и 36 старшин), а также 16 отстраненных от своих должностей и 22 бывших студента военного училища, в общей сложности 87 военных, 22 преподавателя, 5 врачей и 4 полицейских. В Анкаре в ходе «операции против домохозяек» были задержаны 37 человек. Другая операция была проведена в Главном управлении жандармерии Анкары. По обвинению в звонках на телефоны-автоматы арестованы 52 военнослужащих в звании старшина. В 11 городах провинции Мугла под стражу были взяты еще 18 военных. В Стамбуле была проведена операция, после которой 295 военнослужащих оказались за решеткой. Среди них числится 2 полковника, 1 подполковник, 8 майоров, 10 капитанов, 73 старших лейтенантов, 8 лейтенантов, 185 старшин и 8 сержантов.

NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие военные

Спикер парламента ушел в отставку

Aktifhaber сообщает о том, что спикер парламента Турции и кандидат в мэры Стамбула от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым ранее уже много раз заявлял о том, что уйдет в отставку. В последний раз он выступил с заявлением 7 января, объявив о том, что останется на посту вплоть до дня выборов глав муниципалитетов. Однако, не выдержав нападок членов различных общественных организаций и политических партий, в том числе и родной ПСР, Йылдырым принял решение уйти с занимаемой должности раньше.

Шокирующий отчет о Турции

Согласно материалу TR724, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) предсказало, что турецкая лира будет неуклонно терять свою ценность в течение следующих трех лет, а уровень проблемных банковских кредитов в течение следующих 12 месяцев удвоится до 8%. «Мы предполагаем, что доля проблемных кредитов, состоящая из неработающих и реструктуризованных займов, уже достигает приблизительно 10−15%. По нашим прогнозам, этот уровень может еще возрасти», — заявил кредитный аналитик S&P Магар Куюмджян. Он также добавил, что согласно базовому сценарию, доля этих кредитов может составить 15−20% от общего числа займов. Один из директоров S&P Максим Рыбников в свою очередь отметил, что снижение дефицита бюджета в Турции нельзя трактовать в качестве «стабилизации»: «Я считаю, что мы сейчас наблюдаем серьезный упадок (в экономике)».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

Сильный туман парализовал движение через Босфор

Как сообщает CNN Türk, из-за сильного тумана в Стамбуле парализовано движение по Босфору. Сотни кораблей, которые не могут пройти через пролив, ожидают своей очереди в Чёрном и Мраморных морях. Долгосрочное ожидание приводит к проблемам малых судов с топливом, продовольствием и водой. Судовые компании терпят убытки в размере сотен тысяч долларов из-за того, что не могут доставить грузы в назначенные сроки. В апреле прошлого года на Босфоре уже наблюдался пятидневный плотный туман. Тогда проход через пролив был закрыт более чем на 70 часов, в результате чего 351 судно было вынуждено ждать в течение долгого времени.

Им грозит пожизненное заключение

По данным NYV, расследование по делу главного редактора газеты СumhuriyetДжана Дюндара, бизнесмена и главы неправительственной организации Османа Кавала, Мехмета Али Алаборы и еще 13 человек, которые обвиняются в причастности к протестам в парке Гези в Стамбуле, было завершено. Прокурор потребовал приговорить 16 лиц, обвиняемых в «попытке ликвидировать власти Турецкой Республики или помешать исполнению их обязанностей» и «финансировании мероприятий в парке Гези», к пожизненному заключению.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Скандал с домогательством в турецкой школе в Бишкеке

Как передает газета «Вечерний Бишкек», в парламенте Киргизии обсуждается скандал с участием директора начальной школы, учрежденной в Бишкеке министерством образования Турции. Директора обвиняют в домогательствах по отношению к ученикам. В то время как посольство Турецкой Республики разбирается в подробностях дела, директор был поспешно отправлен в Турцию. Депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина рассказала, что к ней обратились родители учеников: «Строительство школы, открытой турецкими властями на территории Университета Манас, было осуществлено незаконно. Школа вот уже 20 лет работает без необходимой лицензии. Министр образования Турции пытается скрыть и замять скандал о домогательствах по отношению к учащимся со стороны директора Омера Айдына».