Германо-американский богослов и философ Пауль Тиллих (1886−1965) давно известен отечественному читателю. Неоднократно издавалась его наиболее знаменитая работа «Мужество быть», доступен и перевод программной «Систематической теологии».

Настоящая книга не столь монументальна, она возникла на основе курса лекций, которые мыслитель читал в США и Великобритании, но тем не менее важна для понимания его религиозно-философской системы.

На первый взгляд, Тиллих рассуждает об общепризнанных для любого верующего идеях, когда, в частности, пишет о «Боге как источнике любви, силы и справедливости». Но, как справедливо отмечает переводчик книги и автор послесловия Александр Чернявский, то, что было понятно человеку времен средних веков, нуждается в разъяснении в эпоху Нового времени. Кроме того, богословские проблемы, которые

«считались второстепенными и незначительными, неожиданно вышли на первый план».

Одновременно произошла архаизация богословского языка.

«Заслуга Тиллиха в том, что он… предложил новый богословский язык, адекватный современным представлениям о мире, Боге и человеке».

Пишет теолог и о причинах, в результате которых между любовью, силой и справедливостью возникает «напряженность». И в этой трактовке он, как представляется, ближе к экзистенциальной философии, чем к богословию. По мнению мыслителя, «напряженность» обусловлена тем, что «человек отчужден от основания своего бытия, от себя и от своего мира. Но он все еще человек. Он не может полностью отсечь связь со своим творческим основанием». Одним из следствий отчуждения становится девальвация идей любви, силы и справедливости. В частности, это происходит с такими проявлениями любви, как эрос и либидо. Эрос является «движущей силой всего культурного творчества и мистицизма», он «обладает величием божественно-человеческой силы». Но, вместе с тем, «крылья эроса становятся крыльями бегства» от ответственности и «экзистенциального участия» по отношению к индивиду и культуре. А вот к либидо Тиллих более терпим:

«Сексуальное желание не является злом само по себе, также как и ломка условностей. Но сексуальное желание и сексуальная автономия становятся злом, когда они пренебрегают ядром другой личности».

Впрочем, «ломку условностей» в религии, вызвавшую появление нового теологического языка, Тиллих смог преодолеть. Вероятно, благодаря своему «мужеству быть».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».