Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» распадается: ряд членов уже самостоятельно заявил о выходе из рядов партии, других, тех, что считался сторонником ушедших, могут отчислить. Во всяком случае, такая информация исходит из кулуаров «Грузинской мечты», которая 22 февраля вечером, после ряда шумных заявлений покинувших ее ряды депутатов, собрала срочное совещание в центральном офисе партии.

Meo Hav Партия «Грузинская мечта». Агитационное граффити

Об уходе из партии, одним из соучредителей которой она считалась, депутат Эка Беселия заявила еще днем. Она назвала свой шаг «очень сложным и эмоциональным» и подчеркнула, что уходит из партии, «которую учредила вместе с Бидзиной Иванишвили» туда, «где стоит большинство населения Грузии».

Беселия выразила надежду, что эти процессы не уничтожат «самое главное для каждого гражданина Грузии — справедливый суд и правосудие».

Кроме Эки Беселии, ряды правящей партии покинул и Леван Гогичаишвили, активно поддерживавший ее позицию в вопросе бессрочного назначения судей на вакантные должности в Верховном суде. А позднее, после того, как на пленарном заседании 22 февраля был провален законопроект о внесении изменений в закон о накопительной пенсионной системе, о выходе из партии заявил автор этого законопроекта Бека Нацвлишвили, который также покинул фракцию «Грузинская мечта — социал-демократы».

Откликнувшись на протекающие в партии процессы, Беселия в беседе с журналистами отметила, что это лишь первые шаги, за которыми скоро последуют остальные решения, и предсказала, что «этот здоровый процесс продолжится», и ряды правящей партии покинут и остальные «способные на протест» депутаты.

Уход трех депутатов привел к тому, что число депутатских мандатов у «Грузинской мечты» уменьшилось со 115 до 112, и правящая партия утратила конституционное большинство, для которого ей необходимо было иметь в законодательном органе минимум 113 голосов. Впрочем, лидеров парламентского большинства этот факт не встревожил, и они заявили, что конституционное большинство правящей партии, в принципе, уже не требуется, так как главная цель — внесение изменений в Конституцию — достигнута, а новых изменений пока не планируется.

Parliament.ge Эка Беселия

По следам развивавшихся в тот день событий в центральном офисе правящей «Грузинской мечты» было созвано срочное заседание секретариата с участием председателя партии Бидзины Иванишвили, и пока оно продолжалось, грузинские СМИ распространяли «кулуарную» информацию о массовых отчислениях из партии тех депутатов парламента, которые поддерживали позицию Эки Беселии. Назывались и конкретные фамилии, в том числе повторялась фамилия депутата Отара Чрдилели. Но после окончания заседания один из «кандидатов на отчисление» заявил журналистам, что речь об исключении кого-либо из партии не шла, и что на заседании обсуждались актуальные внутриполитические вопросы.

Так как на встрече присутствовала лишь часть депутатов парламентского большинства, было заявлено, что подобные заседания продолжатся, и председатель партии будет проводить консультации с отдельными группами парламентариев.

Позднее специальное заявление на этот счет сделала и сама «Грузинская мечта». Она объяснила причины выбранного председателем партии формата.

«Так как в формате большинства детально обсудить вопросы не удается, было принято решение и запланированы встречи председателя с малыми группами депутатов. Цель встреч — дать каждому, индивидуально, возможность выразить и обсудить собственное мнение по различным вопросам. Исходя из актуальности темы, первую встречу председатель провел с той группой, которая выразила отличную от остального большинства позицию в связи с законопроектом «Об общих судах». Тематические встречи председателя партии с малыми группами депутатов большинства продолжатся. Следующая встреча запланирована на 25 февраля», — говорится в распространенном партией специальном заявлении.

Тем не менее начавшийся в «Грузинской мечте» процесс на уходе трех депутатов, вероятно, не остановится, так как лидеры большинства уже подтверждают предстоящее «расставание» с еще одним «депутатом-бунтарем», Гедеваном Попхадзе.

Как сообщил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» грузинского парламента Мамука Мдинарадзе, Гедеван Попхадзе уже обратился к нему с заявлением о выходе из фракции, а также подал заявление о выходе из партии.

Сам Попхадзе от конкретных разъяснений пока воздерживается и обещает «все сказать» на специальном брифинге 25 февраля.

Parliament.ge Гедеван Попхадзе

Отметим, что это не первый случай, когда Попхадзе пытается сделать шаг протеста. О его уходе из партии речь шла еще год назад, когда в конце марта — начале апреля внутри парламентского большинства разгорелся «скандал», и Попхадзе выступил с критикой «молодого поколения» депутатов «Грузинской мечты» во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе, обвинив их чуть ли не в «узурпации парламентской власти».

А так как Попхадзе был не единственным, кого не устраивала чрезмерная власть Кобахидзе, правящая партия приняла срочные меры по урегулированию внутрипарламентского конфликта. Волну протеста в парламентском большинстве тогда сумел «загасить» Бидзина Иванишвили, приняв решение о возвращении в активную политику. А Попхадзе так и остался в составе большинства. На этот раз, судя по информации председателя парламентской фракции, судьба депутата Гедевана Попхадзе решена, и он вслед за Экой Беселия останется за пределами партии и фракции.

По мнению ряда грузинских экспертов, продолжение деятельности парламентского большинства в прежнем режиме будет означать и продолжение распада как фракции, так и партии. А это негативно скажется на имидже «Грузинской мечты» и на результатах предстоящих в будущем году парламентских выборов.

Оппозиционно настроенные аналитики считают происходящие процессы естественным результатом установленного Бидзиной Иванишвили в партии и правительстве олигархического стиля правления и подчеркивают, что то, что оправдывает себя в бизнесе, не годится для политики.

Иной позиции придерживаются бывшие соратники Бидзины Иванишвили по коалиции «Грузинская мечта», которые предполагают, что олигарх просто потерял контроль над своей командой.

«Иванишвили полностью потерял контроль над своей командой. Впрочем, одной командой они никогда и не были, просто они одинаково голосовали. Сегодня на том фоне, когда у некоторых членов команды появилось предчувствие, что на предстоящих в 2020 году выборах их в составе команды уже не будет, смысла оставаться там и нажимать на ту кнопку на пульте, которой требует начальник, они уже не видят», — пояснила в беседе с журналистами бывший министр обороны правительства «Грузинской мечты» Тинатин Хидашели.

milkybarkid78 Бидзина Иванишвили

Оппозицию же происходящие в правящей партии процессы радуют и вселяют надежду, что начавшийся кризис приведет к окончательному распаду «Грузинской мечты» и уходу с политической арены Бидзины Иванишвили и его команды.

«В команде Иванишвили, где людей объединяют не ценности и не взгляды, а лишь нахождение у власти и желание увеличения своего влияния, создавшаяся ситуация абсолютно естественна. Естественно, что наступил кризис, тем более когда растет недовольство общества прошедшими позорными выборами, особенно вторым туром. Это логический процесс. И наша задача в ситуации, когда начинается процесс окончательного распада этой команды, быть готовыми к тому, чтобы путем демократических выборов полностью сменить власть Иванишвили и его команды», — заявил, комментируя события в правящей партии лидер «Европейской Грузии», бывший соратник экс-президента Саакашвили Гига Бокерия.

Уйдет ли с политической арены созданная Бидзиной Иванишвили «Грузинская мечта» и уступит ли бразды правления своим главным оппонентам — покажет время. Правящая партия — закрытая система, и происходящие в ней внутренние процессы обществу неизвестны, а вытекающая из кулуаров информация большей частью искажена и поверхностна. Еще один факт из событий последних дней: парламентское большинство не поддержало проект резолюции, который предусматривал объявление правления «Единого национального движения» преступным режимом.

Документ был разработан парламентской фракцией «Патриоты Грузии», той самой, которая активно поддержала тогда еще кандидата в президенты Саломе Зурабишвили в борьбе с ее главным конкурентом — кандидатом от ЕНД Григолом Вашадзе и настоятельно напомнила населению Грузии «об ужасах и несправедливости режима Саакашвили». Акции под девизом «Нет нацам, нет злу» сыграли свою роль в формировании негативного настроя у избирателей и во многом обусловили победу Зурабишвили.

Проект резолюции «Об объявлении правления Национального движения в Грузии преступным режимом Саакашвили-Бокерия» поддержали 45 депутатов, что оказалось недостаточным для его утверждения (требовалось как минимум 76 голосов). Отвечая на негодующие и недовольные реплики авторов проекта, председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что в целом они разделяют пафос и содержание документа, но имеют замечания к правовой стороне.

«Мы согласны с общим пафосом и содержанием резолюции. Мы разделяем мнение, что режим, сформировавшийся в 2004—2012 годах, был преступным. Мы поддерживаем общий пафос, общее содержание, но имеем замечания к правовой стороне. Если эта часть будет пересмотрена, мы готовы обсудить вопрос принятия резолюции», — пообещал Кобахидзе. Но факт остался фактом: объявить своих предшественников «преступным режимом» нынешняя власть не торопится. Точно так же, как все предыдущие годы не торопилась выполнить главное данное народу в 2012 году обещание — восстановить справедливость.