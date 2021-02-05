Как известно, лишь величайшие шахматисты одинаково успешно играют на нескольких досках одновременно, но даже они порой вынуждены сводить часть своих партий к ничьей. Россия может позволить себе такие выводы, США же — категорически нет. По очевидным причинам равный итог для страны, называющей себя гегемоном, сродни проигрышу, ведь мир наблюдает за Большой игрой и делает соответствующие выводы.

Дарья Драй ИА REGNUM Морской парад на Кронштадском рейде

За последние годы стало ясно, что эпоха однополярного мира прошла. Против Штатов играют профессионалы, а Россия и КНР движутся к статусу сверхдержав. Москва не раз загоняла Вашингтон в пат в военной и геополитической плоскости, а с недавнего времени к экономической части партии подключился и Пекин. Иными словами, многополярный мир не просто возможен, а уже за окном. И чем дальше идет этот процесс, тем больше в мире появляется колеблющихся, тех, кто раньше был в геополитическом лагере США.

Как следствие, это приводит к тому, что даже привычные вещи начинают меняться. И если несколько лет назад никто не мог подумать о российских военных объектах за рубежом, теперь дело идет ровно к этому.

Появление в России первых в мире образцов новейшего стратегического оружия — гиперзвука, подводных беспилотных аппаратов, крылатых ракет с ядерным двигателем и другого — заставило Вашингтон выйти из связывающих его договоров. Причина была проста — стратегия окружения нашей страны позиционными районами ПРО, как, впрочем, и концепция мгновенного обезоруживающего удара, с треском провалилась. Более того — Москва вдруг вырвалась на несколько шагов вперед.

В итоге США в привычной для себя манере решили разместить стратегическое оружие прямо на территории европейских «союзников», а выйдя из ДРСМД, попросту сделать из ЕС живой щит. Данные шаги заставили Кремль задуматься о вынесении своего оружия на периферию, ведь, как и сказал в своем послании президент, — в случае агрессии Запада с территории Европы ответ получат лично США. А для этого в том числе необходимо разместить вооружение и на внешних рубежах.

С недавних пор Москва приступила не только к восстановлению старых военных баз, утраченных после крушения Советского Союза, но и к прощупыванию почвы на открытие новых. К сегодняшнему дню почти все действующие опорные пункты нашей страны сосредоточены вдоль её границы. Это пять государств договора о коллективной безопасности — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия и Армения, а также три поддерживаемые Москвой республики — Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье. Исключением является только Сирия, которая стала важнейшим пунктом армии и флота, вынесенным далеко вперед. Именно военные базы в САР полностью закрыли страну от вероятной агрессии с южного фланга НАТО.

Mil.ru Группировка ВМФ России в Средиземноморье

Но достаточно ли этого? Большой вопрос. К счастью, с учетом мировых событий, многие «советские» базы могут появиться вновь, а присутствие России распространится сразу на три континента.

1. Венесуэла.

За последние десятилетия выяснилось, что «случайные» оппозиционные движения, революции и перевороты в Латинской Америке далеко не случайны. События вокруг президента Мадуро и американской креатуры Гуайдо говорят об этом сами за себя. В 2009 году предшественник нынешнего лидера Уго Чавес предложил Владимиру Путину разместить в своей стране военную базу для дальней авиации России. И если в тот момент позволить себе этого мы были не в состоянии, то теперь ситуация изменилась вновь. Поняли это и в Белом доме. В итоге, если Москве и Пекину и далее удастся удержать ситуацию в Каракасе от американских воздействий, вероятность появления там российских военных объектов резко возрастет.

2. Никарагуа

Даниэль Ортего как никто помнит прошлую историю взаимоотношений Никарагуа и России. Именно Москва в свое время помогла никарагуанскому лидеру удержать государство под своим контролем, в то время как США, напротив, всеми силами поддерживали военных мятежников, пытавшихся погрузить в хаос всю страну. Теперь интересы КНР в прокладке Никарагуанского канала делают территорию данного государства прямым кандидатом на открытие российских военных баз. Что, в общем-то, в сложившейся ситуации весьма выгодно и более чем очевидно.

3. Куба

Свободолюбивую Кубу удерживает от смены лагеря только то, что ранее у нее был печальный опыт предательства Советского Союза, а кроме того, отсутствие у США достойных альтернатив. Теперь же, когда маятник баланса качнулся и гегемон продолжает ослабевать, военные объекты авиации и флота в перспективе могут вернуться и в это государство.

12019 Куба

4. Ливия

Опорный пункт России в Ливии — уже не просто теория. Москву давно призывает к данному шагу официальный представитель ливийской национальной армии лично маршал Хафтар. Свидетельствует этому и новость о том, что ЛНА во главе с Хафтаром уже контролирует Ливию практически полностью. В то время как пару лет назад — имела в своих руках лишь четверть пустынных районов страны. Разумеется, Запад не признает Халифа и называет его креатурой Кремля, но как бы они это ни именовали, именно у данного человека находится в руках реальная власть в Ливии, а также возможности для размещения российской базы.

5. Судан

Президент страны Омар Башир не так давно лично обсуждал с Сергеем Шойгу и Владимиром Путиным официальное предложение по открытию военной базы РФ на берегу Красного моря. Учитывая столь открытый посыл властей, Хартум по праву может стать еще одной столицей в череде претендентов на российское присутствие.

6. ЦАР

Как известно, дыма без огня не бывает, и не случайно западные СМИ столь рьяно принялись обсуждать увеличивающееся в Центральной Африке военное присутствие Москвы. Учитывая, сколь много интересов европейских и американских транснациональных корпораций там переплетено и насколько бесчеловечно они эксплуатируют народ и ресурсы, место для размещения военных объектов РФ искать долго бы не пришлось. Особенно после того как министр обороны ЦАР и Сергей Шойгу в 2018 году подписали совместный меморандум о военно-техническом сотрудничестве.

7. Мьянма

Перемещаясь в азиатский регион, нельзя не отметить эту многострадальную страну. В бывшей Бирме уже активно работают наши военные специалисты, всё еще существуют склады советского оружия, имеют место бывшие объекты военных баз СССР, а также эксплуатируется немало российской армейской техники.

8. Вьетнам.

Еще 17 мая 2016 года посол Вьетнама в России Нгуен Тхань Шон прямо заявил, что его страна не против возвращения России на бывшую военную базу СССР в Камрани. Причем, хотя в советский период эта база и называлась скромной аббревиатурой ПМТО ВМФ, на деле — это мощная военно-морская инфраструктура, рассчитанная на контингент, позволяющий Тихоокеанскому флоту контролировать весь Индийский океан и южную часть Тихого.

Naval Surface Warriors Камрань

9. Мексика

«Великая стена» имени Трампа, призванная появиться вдоль всей территории Мексики на границе с США, резко ускорила процессы отторжения Мехико от Вашингтона. Новое правительство, пришедшее к власти еще в 2018 году, рьяно бросилось искать новые альтернативы. На этом фоне позиция присутствия третьих стран на своей территории будет поддержана и населением, чего явно не может понять Белый дом. Показательно, но именно Мексика первой среди стран Латинской Америки отказалась признавать поддерживаемого Штатами оппозиционного «лидера» Венесуэлы Гуайдо, при том, что ранее всегда следовала фарватеру, который задавал Вашингтон.

10. Боливия

Президенты России и Боливии давно находятся в дружеских отношениях, а учитывая, что это, как и Венесуэла, боливарианская страна, то и она при необходимости также пойдет на создание на своей территории авиабазы России.

11. Эквадор

Боливарианский Эквадор стоит в одном ряду с Сурке и Каракасом. Москва рассматривает его как одного из важных стратегических партнеров в Латинской Америке, и для этого у нас есть все причины. Эквадор связан с Россией по многим фронтам — от сферы торгово-экономических отношений, гидро‑ и электроэнергетики, сельского хозяйства, нефтегазовой и атомной отрасли и до военной среды.

В начале 2000-х годов в совместных документах отмечалось, что сотрудничество двух стран не преследует целью создание военного союза, однако к сегодняшнему дню многое изменилось. Видя происходящие вокруг себя события, Эквадор осознал, что ему тоже может понадобиться срочная помощь, а от США в современном мире защитить способна только Москва.

12. Гаити

Местное население Республики Гаити с 2018 года активно просит нашу страну защитить его от американцев. Вашингтон упорно поддерживает местного марионеточного диктатора и, как и всегда, не обращает внимание на действия тирана против народа. Опрометчивость такого решения была продемонстрирована Западу 21 февраля.

Joe deSousa Гаити

Именно тогда в ходе масштабных антиправительственных протестов с требованием отставки проамериканского президента Жовенналя Моиза митингующие шли по улицам, скандируя лозунги с призывами к России. Активисты шли с портретами Путина и сжигали американские флаги. Если Америка не сможет покровительствовать диктатору Гаити и далее, а недавняя поимка американских ЧВК с поличным окажется не случайным событием, вопрос установки на острове российских баз также сможет иметь место.

13. Сейшельские острова

В принципе. российские военные корабли регулярно заходят в это островное государство для пополнения запасов. Но, помимо этого, Россию на Сейшелах уважают за то, что в 1981 году именно Москва не позволила южноафриканским военнослужащим совершить там государственный переворот. В этой связи при соответствующе складывающейся ситуации открытие военных объектов РФ, возможно, будет и в Восточной Африке.

14. Египет

В соседнем с Ливией Египте отечественные военные регулярно проводят совместные российско-египетские учения, заключают крупные государственные контракты, ведут объединенную борьбу с терроризмом и не прекращают ведомственного обмена на уровне специальных служб. Всё это также даёт повод для определённых размышлений, тем более что Россия начала переговоры с Каиром об аренде советской военной базы в городе Сиди-Баррани еще в 2016 году, а США мысль о новом перевороте все еще посещает.

Итог

На сегодняшний день ситуация в мире такова, что всё большее количество стран начинает осознавать истинную роль Москвы в сохранении мирового баланса. Стоило России продемонстрировать свою силу во вне, при этом используя её во благо, как новая геополитическая альтернатива родилась.

Наша страна наглядно показала, что способна не только стать стабилизирующим фактором в любой точке мира, но и в силах нивелировать западные проекты хаотизации, придя в тот или иной регион. Более того, Кремль держит данное слово, а это в современной политике чрезвычайно весомый довод в пользу Москвы. Желающие получить защиту который год выстраиваются в Кремле в длинную очередь, однако новый этап предполагает непосредственное приглашение России к себе в страну.

Размещать военные объекты за рубежом или нет, покажет время, сейчас же важно то, что такие плацдармы существуют и они потенциально готовы принять у себя московскую защиту.