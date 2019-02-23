Есть такой старый анекдот: жена у мужа спрашивает: «Что такое стресс?» Тот отвечает: «Ну, это если ты приходишь домой, а я там с женщиной лежу. Ты начинаешь нервничать, выходить из себя, бить посуду, ну, в общем, у тебя стресс. Поняла?» «Поняла» — говорит жена. «Что ты поняла?» «Стресс — это когда ты приходишь домой, а я там с мужчиной развлекаюсь. Ты начинаешь нервничать, выходить из себя, в общем, у тебя стресс. Правильно?» «Нет, жена, подожди, ты стресс с развратом не путай».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Точно так протекает разговор с США по поводу «демократических ценностей». Когда США выводят в океан авианосные группы и поддерживают в каждой стране своих сторонников — это «демократия», а когда то же самое делают Китай и Россия — это «агрессия». Мировое господство США — это «торжество демократии», мировое господство Китая и России — это «ревизионизм». «Стресс» с «развратом» не путать. Иначе мы летим к вам.

Бесхитростная детская логика американского империализма, с которой тот обосновывает своё якобы право на мировое господство, умиляет своей простотой. И если бы не угроза военного вторжения США, мир просто бы посмеялся над этими аргументами. Но когда на тебя направлено дуло пистолета, тебе не до смеха, чем бы налётчик ни объяснял свои действия. Глупость, произнесённая с приставленным к горлу ножом, воспринимается иначе.

Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием воспринято в США более чем серьёзно. Там поняли предупреждение: размещение ракет в Европе приведёт к зеркальному ответу. Капитолий, Пентагон и Белый дом в виде радиоактивных дымящихся руин — это та реальность, с которой теперь им жить и каждый день ходить на работу. Любой необдуманный шаг США в отношении России будет стоить им жизни, и этот стресс там пережить не могут.

Состоявшийся во вторник, 19 февраля, накануне выступления Путина в Москве, совместный доклад перед сенатом директора ЦРУ, директора ФБР и директора национальной разведки США показывает всю степень невроза, охватившего правящий класс Америки. Причём выступали они с критикой не Путина, а Трампа.

Россия и Китай достигли беспрецедентной согласованности в стремлении повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, и тем самым они стремятся «расширить свой глобальный охват» — сообщили сенаторам руководители трёх американских спецслужб. И происходит такое укрепление связей России и Китая в тот момент, когда США из-за действий Трампа теряют своих союзников в мире. В общем, как говорил небезызвестный Попандопуло, «Хлопцы разбегаются в разные стороны, и если так пойдёт дальше, я сам разбегусь в разные стороны».

skeeze Капитолий

Американцы наивны и просты, как дети. Дэн Коутс, директор национальной разведки, сообщил, что «некоторые американские союзники отходят от Вашингтона в ответ на изменение политики США в области безопасности и торговли». Понимаете? Так невинно — не давят США на своих союзников, ставя их в безвыходное положение, а всего лишь «меняют политику в области безопасности и торговли». Когда в России в 90-х к предпринимателю приходил рэкет, они тоже говорили, что это лишь «смена политики в области безопасности и торговли».

Директора американских спецслужб обеспокоены: «Китай, Россия, Иран и Северная Корея всё чаще используют кибероперации для того, чтобы угрожать умам и машинам во всё большем количестве способов — для кражи информации, влияния на наших граждан или для разрушения критической инфраструктуры. Отношения Москвы с Пекином более тесные, чем это было в течение многих десятилетий».

«Противники США будут «использовать операции онлайн-влияния, чтобы попытаться ослабить демократические институты, подорвать альянсы и партнерства и сформировать политические результаты», — сказал Коутс. Россия же непременно будет перед выборами 2020 года в социальных сетях Америки «подрывать доверие к властям, обостряя расовую и социальную напряжённость, а так же критикуя антироссийски настроенных политиков».

Вы понимаете? То есть это не власти США своими действиями обостряют расовую напряжённость, отстреливая руками полиции афроамериканцев и латиносов, а Россия в соцсетях это обостряет. И потому нарушает американскую демократию. Что совершенно недопустимо.

Интересно, а что тогда делают все американские НПО в России и в бывших республиках СССР? Не подрывают местную демократию? Ах, да, они туда её несут. Простите, снова спутал стресс с развратом.

Однако вернёмся к нашим американским ораторам. Северная Корея и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и в Ираке не повержены, заявил Коутс, и потому Трамп не прав, говоря, что там достигнута победа. Выводить войска нельзя. По Ирану признались: да, он не разрабатывал ядерное оружие после 2015 года. Но пригрозил отменить свои обязательства после того, как Трамп вышел из договора. Действия Ирана возмутительны.

Hudson Institute Дэн Коутс

О китайской угрозе сказано очень интересно: подчеркнули «неизбежную опасность со стороны Китая, чья практика торговли и технологий вызывает гнев президента США». Представляете себе причину для «наезда» на Китай? Слишком удачно торгует и технологически развивается. Вот так прямо и без обиняков. Директор ФБР признался: разведка Китая слишком эффективна, чтобы с ней справиться. 56 отделений в ФБР занимаются предотвращением экономического шпионажа, и все дела ведут в Китай.

«Угроза китайской контрразведки является более глубокой, более разнообразной, более неприятной, более сложной, более всеобъемлющей и более серьезной, чем любая угроза контрразведки, о которой я могу думать», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй. То есть он даже осознать пока не в состоянии, насколько глубоко Китай проник в США.

И чем отвечают американские спецслужбы? Как говорили в СССР о колхозах: «Когда нечего собирать, собирайте собрание». Коутс сказал, что представители разведки путешествуют по Соединенным Штатам и встречаются с руководителями корпораций, чтобы обсудить шпионские угрозы со стороны Китая. Именно так и сказал — путешествуют. Обсуждают.

Владимир Путин слегка подразнил американцев, заявив: «Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактором в мировых делах, в обеспечении безопасности Евразии, показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике».

У американского истеблишмента от таких слов возникает нервная чесотка. И это понятно. Агентством деловой информации Bloomberg на первое место среди угроз для США поставлено именно российско-китайское сотрудничество. На втором месте оказалось разрушение системы американского доминирования: «кризис американских альянсов в мире», как они это называют.

На третье место вышел такой риск, как обретение Китаем и Россией прорывных передовых технологий, что является угрозой американской безопасности. Такие технологии уже имеются у Китая в сфере технологий 5G и в России в области новейших систем вооружения, типа гиперзвуковых ракет и беспилотных воздушных и подводных дронов.

Kremlin.ru Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина

То, что мы видим в реакции США, абсолютно точно описано психологами в модели поведения при принятии изменений, которым невозможно противостоять. Это так называемые пять стадий горя. Уменьшение мирового влияния Штатов проходит по стандартной схеме: Отрицание — Злость — Торг — Депрессия — Принятие. США уже прошли стадию Отрицания и сейчас находятся на стадии Злости. Потом они начнут торговаться. Потом впадут в уныние.

Примут ли как данность то, что в мире они уже не самые гениальные и красивые, — вот главный вопрос, так как без большой войны ни одна из доминирующих стран никогда практически в истории сама с постамента не сходила. В любом случае, Китай и Россия создали свои «пистолеты», игнорировать которые американские «демократизаторы» уже не смогут.

Россия и Китай — это два санитара, успокаивающие буйного пациента, который всё ещё считает себя Наполеоном и угрожает разнести больницу и палату. Требующего повторения своего Аустерлица, тогда как уже прошло Ватерлоо и наступил остров Эльба.

Лечение потребует много сил и времени, постстрессовый синдром останется у больного навсегда, но сейчас главная задача — вынуть у него из рук гранату. Терпением и настойчивостью лечатся такие случаи, и со временем всё образуется. Только всем окружающим придется какое-то время поволноваться.