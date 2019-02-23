



Иван Шилов ИА REGNUM

Священный синод Румынской православной церкви предварительно определился по отношению к признанию Православной церкви Украины, автокефалию которой единолично предоставил Константинопольский патриархат. Синод призвал Фанар и Русскую православную церковь провести двусторонние консультации по вопросу восстановления церковного единства на Украине, который «в настоящее время не урегулирован в полной мере, в том числе и потому, что на Украине есть многочисленное русское население, имеющее непосредственное отношение к Московскому патриархату». А в случае неудачи — созвать совещание всех предстоятелей православных Церквей для решения проблемы.

При этом Румынский патриархат напомнил, что на Украине, особенно на Буковине, существуют 127 румынских православных приходов, находящихся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. «Необходимы существенные консультации с этими православными румынами, которые заботятся о сохранении своей этнической и языковой самобытности, — говорится в определении Синода. — В этом отношении необходимо получить письменное заверение от украинских властей, церковных и светских, что они будут уважать этническую и языковую самобытность этих румын, а румынские православные будут иметь возможность самоорганизовываться в румынский православный викариат и развивать духовные отношения с Румынским патриархатом, получать богослужебные и богословские книги на родном языке, то есть румынском». Кроме того, Румынский патриархат попросил Константинопольский патриархат прояснить статус неканонических иерархов и священников на Западе, которые принадлежали к бывшему «Киевскому патриархату».

Бухарест предлагает Киеву пойти на взаимность. Дело в том, что в Румынской православной церкви с 1990 года существует украинский викариат. Но от каких «церковных властей» на Украине требует сейчас Румынский патриархат создания румынского викариата на Буковине? Явно, что подразумевается не УПЦ МП, иначе бы говорили с ней напрямую, а Православная церковь Украины. То есть речь идет о размене — признание в обмен на 127 приходов. То, что при этом не поднимается напрямую вопрос о воссоединении этих румыноязычных общин с Румынской православной церковью — тактика, но не стратегия. Бухарест прекрасно осведомлен о том, что представляет собой политика Киева в отношении национальных меньшинств, в частности, можно вспомнить новый закон об образовании. Правда, в отличие от Венгрии, создавшей для украинских властей большие проблемы на этом направлении, Румыния предпочитает не активничать. Однако создание румынского викариата в любом случае станет закладкой на будущее, одним из вариантов которого может стать фрагментация Украины, и тогда будет реанимирована дискуссия о принадлежности Буковины.

(сс) Razvan Socol Патриарх Румынский Даниил (в центре)

А то, что церковные и светские проблемы на Украине — канонической территории и государственных границ — сегодня тесно переплелись, косвенно подтверждает и сам константинопольский патриарх Варфоломей. В интервью сербскому порталу «Политика» он подчеркнул, что в деле предоставления автокефалии ПЦУ со стороны тех или иных стран давления на Фанар не было. «Однако я должен заверить вас, что многие руководители государств поздравили Константинопольскую патриархию с этим решением, — заявил Варфоломей. — Одни письменно, другие сделали публичные заявления. Когда какое-то государство хвалит решение Константинопольского патриархата, это не значит, что это государство повлияло на наше решение. Наша Церковь функционирует свободно, вольна от внешних воздействий и глобального давления». Но почему тогда подавляющее большинство православных Церквей не проявили такого энтузиазма, не говоря уже о том, что практически никто не отправил свои делегации в Киев на интронизацию главы Православной церкви Украины митрополита Епифания (Думенко)?

Форма, которую приняла украинская автокефализация, живо напомнила Церквям «арабскую весну», затеянную американцами на Ближнем Востоке. Нынешняя «церковная весна», инициированная Фанаром, вызывает большие опасения в православной среде. Комментируя сложную ситуацию, сложившуюся в Антиохийском патриархате, ливанская газета Al-Akhbar пишет: «Жесточайший удар по единству Православной церкви в попытке расколоть ее на поместные национальные Церкви был нанесен 11 октября прошлого года на Украине. Однако американский «план», осуществлению которого, как оказалось, способствует и Константинопольский патриархат, на этом не ограничивается. Следующей важной целью является Антиохийская православная церковь». Возможно, ливанское издание немного преувеличивает в своей диагностике, но дыма без огня не бывает. Как отмечает профессор Ионического университета Янис Каррас, Константинопольский патриархат должен взаимодействовать и с «другими православными традициями, чтобы сохранить свои притязания на первенство», но «именно в этом отношении он открыт для критики».

Gov.ua Епифаний и Петр Порошенко

То, как Фанар реализует свое «первенство» на Украине, многие Церкви начинают примерять на себя. Выше мы уже говорили, что Румынский патриархат беспокоит вопрос неканонических епископов и священников (очевидно, речь о тех, кто служил в непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви). Об этом же говорится в заявлении по итогам заседания Священного синода Кипрской православной церкви по украинскому церковному вопросу: «Двухтысячелетний опыт Кипрской церкви и всей Православной церкви в целом дает нам основания сомневаться в возможности узаконивания «задним числом» тех хиротоний, которые были совершены запрещенными, отлученными и преданными анафеме епископами. Запрет, отлучение и анафему отдельных лиц, ставших инициаторами украинского кризиса, признали все православные». Это ставит крест на священноначалии Православной церкви Украины, которое за редким исключением как раз из числа раскольников.

Впрочем, турецкие собеседники ИА REGNUM считают, что Фанар еще может дать задний ход, поскольку, по их мнению, Константинопольский патриархат оставил в текстах соглашений с Киевом закладки, позволяющие признать прежние решения яко не бывшие.