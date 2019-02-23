На следующей неделе президент США Дональд Трамп примет участие на саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Саммит состоится на фоне опасений, что Пхеньян предпринял недостаточно усилий, чтобы остановить свою ядерную программу, пишут Майкл Хирш, Колум Линч и Робби Греймер в статье для американского издания The Foreign Policy.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

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Кроме того, стремясь заключить соглашение с КНДР, американская администрация игнорирует тот факт, что Пхеньян продолжает продавать оружие по всему миру, включая Ближний Восток. Данное обстоятельство резко контрастирует с выходом Трампа из ядерного соглашения с Ираном. Вашингтон вышел из соглашения отчасти потому, что оно не ограничивало дестабилизирующую деятельность Тегерана на Ближнем Востоке.

«Северная Корея ведёт себя совсем по-другому. Она не дестабилизирует Йемен. Она не дестабилизирует Сирию… Поведение этих стран отличается», — заявил государственный секретарь Майк Помпео в интервью CBS News 13 февраля.

United States Department of State Майк Помпео

Однако скоро появится 350-страничный доклад, подготовленный экспертами ООН, в котором будет показано, как Сирия превратилась в один из крупнейших каналов КНДР по сбыту военной техники на Ближнем Востоке и в Африке. Действуя через Сирию, Пхеньян осуществил поставки оружия йеменским хуситам, а также клиентам из Ливии и Судана, согласно дипломатическим источникам.

По словам бывшего офицера военной разведки США Брюса Бехтола, учитывая информацию из предыдущих докладов ООН, а также ряд других доказательств, КНДР продолжает свои поставки ракет, обычных вооружений и химического оружия в Сирию. Бехтол также отметил, что Пхеньян поставляет оружие в Иран и помогает Тегерану с его ракетной программой. Часть северокорейского оружия была передана «Хезболле» и йеменским хуситам.

Плакат, КНДР

Эксперты предупреждают, что, несмотря на прошлые свидетельства того, что Северная Корея продавала оружие ближневосточным террористическим группировкам, её военные поставки не были столь обширными по сравнению с поставками Ирана. По словам бывшего заместителя начальника отдела ЦРУ по Корее Брюса Клингнера, поставки северокорейского оружия на Ближний Восток являются просто «прибыльной операцией» для страдающей от нехватки денег страны.

«Я не думаю, что между правительством Северной Кореи и террористическими группами существует такая же тесная связь, как между Ираном и террористическими группами», — заявил Клингнер, который в настоящий момент является старшим научным сотрудником Heritage Foundation.

В преддверии саммита, который будет проходить в Ханое с 27 по 28 февраля, некоторые эксперты обеспокоены тем, что американский президент так сильно стремится сдержать своё обещание о подписании исторического соглашения с КНДР, что может пойти на значительные уступки.

«Я беспокоюсь о том, что президента больше интересует заключение мира, чем денуклеаризация», — заявил эксперт Совета по международным отношениям Скотт Снайдер.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Северная Корея продолжает незаконную торговлю благодаря созданной сети финансовых агентов, действующих в нескольких странах. Когда банки Европейского союза закрыли счета Северной Кореи, главное разведывательное управление КНДР просто перевело деньги в финансовые учреждения Азии. Северокорейские посредники и дипломаты, подозреваемые в незаконной финансовой деятельности, просто открыли счета на имена своих партнёров или членов своих семей.

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Для получения финансовых средств Северная Корея также осуществляет киберпреступления, включая онлайн-мошенничество и взлом глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Северная Корея проводила кибероперации совместно с Ираном.

«В разное время Иран и Северная Корея проводили совместные учения», — заявил киберэксперт Дэниел.