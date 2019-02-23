Торговые переговоры между Соединёнными Штатами и Китаем приближаются к своему окончательному сроку — 1 марта. Если торговое соглашение не будет достигнуто, то страны введут двусторонние пошлины, включая повышение американских пошлин с 10% до 25% на китайский импорт на сумму в $200 млрд. На фоне сильного колебания глобальных финансовых рынков инвесторы, похоже, возлагают большие надежды на торговые переговоры межу Вашингтоном и Пекином. Их оптимизм может скоро закончиться, пишут Эндрю Шэн и Сяо Гэн в статье для издания Project Syndicate.

(сс) EU2017EE Estonian Presidency Ангела Меркель

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Безусловно, сторонам удалось достигнуть значительного прогресса по ряду ключевых вопросов, включая передачу технологий, защиту прав интеллектуальной собственности, нетарифные барьеры и механизмы реализации. Но для устойчивого ослабления напряжённости в отношениях между США и Китаем потребуется более комплексный подход, основанный на фундаментальном изменении мышления.

В течение последних 40 лет Китай и США плотно взаимодействовали. Это взаимодействие отражало целостный подход, учитывающий всю глобальную систему. Однако администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не верит, что взаимодействие с Китаем (или с кем бы то ни было) может принести пользу обеим сторонам. Политика Трампа «Америка прежде всего» предусматривает соперничество, в котором кто-то обязательно выигрывает, а кто-то — проигрывает. Вашингтон намерен выиграть.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Например, США угрожают наказать или покинуть своих ближайших союзников, если они не увеличат свои расходы на оборону. Столкнувшись с давлением со стороны администрации Трампа, Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск на 8,2% до $923 млн в 2019 году.

Точно так же Трамп неоднократно унижал своих партнёров за недостаточный объём расходов на оборону. Совсем недавно Трамп раскритиковал Германию за то, что она потратила всего лишь 1% ВВП на оборону, сравнив её оборонный бюджет с военными расходами США — 4,3% ВВП. Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ осудила изоляционизм США на Мюнхенской конференции по безопасности и призвала к возрождению многостороннего сотрудничества.

(сс) EU2017EE Estonian Presidency Ангела Меркель

Таким образом, близорукий подход американской администрации также проявляется в стремлении ликвидировать двусторонний торговый баланс. Любой дефицит торгового баланса США с другой страной, с точки зрения Трампа, приводит к убыткам. Поэтому, если Китай согласится сократить торговый дефицит с США, то остальные страны с двусторонним профицитом торгового баланса по отношению к Соединённым Штатам, включая ЕС и Японию, вполне могут столкнуться с усиливающимся давлением со стороны Вашингтона. Такой сценарий может привести к ослаблению торговли, что дополнительно усугубит существующее негативное давление на глобальный экономический рост. Глобальное замедление темпов развития экономики — это последнее, в чём сейчас нуждается мир, который уже сталкивается с многочисленными рисками, включая возможный выход Великобритании из ЕС без соглашения, а также вероятный успех популистских сил на выборах в Европейский парламент в мае 2019 года.

Конечно, несмотря на то, что Трамп не щадит своих союзников, его основной целью остаётся Китай. В конце концов, конкуренция между США и Китаем выходит далеко за рамки торговли. США сохраняют военное, технологическое и финансовое превосходство, однако Китай продолжает неуклонно догонять США, поэтому Вашингтон готов использовать более конфронтационный подход.

Власти США мобилизовали широкий спектр внутренних и международных ресурсов, начиная с законодательства и дипломатии, и заканчивая инструментами в сфере национальной безопасности, чтобы остановить зарубежную экспансию китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Если западные страны позволят Huawei создать свою инфраструктуру 5G, утверждают американские ястребы и их союзники, то в будущем они окажутся уязвимы перед китайскими кибератаками.

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В более широком смысле, отказ администрации Трампа от многосторонности подрывает глобальное сотрудничество, необходимое для решения ряда проблем, включая миграцию, бедность и неравенство, изменение климата и проблемы, возникающие в связи с внедрением новых технологий. Внимание Трампа к геополитическому соперничеству и связанному с ним увеличению расходов на безопасность и оборону значительно сократит глобальные ресурсы, направляемые на поддержку социальных программ, включая инвестиции в инфраструктуру и программы по сокращению уровня бедности.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Для прекращения китайско-американской торговой войны Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны будут проявить незаурядную политическую прозорливость. Но помимо этого обеим сторонам необходимо будет признать, что для поддержки глобального мира и процветания нужно меньше идеологии и больше уважения к различиям политических, социальных и культурных систем. В противном случае линии разлома продолжат углубляться, потенциально создавая почву для полномасштабной войны.