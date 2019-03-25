Наконец-то появилось кино, которое хочется порекомендовать посмотреть всем. Впрочем, я смотрел его в зале, где кроме меня было только три человека. Вряд ли фильм станет «хитом». Да и найти в нём «недостатки» легче лёгкого. Это вам и «мелодраматизм», который местами доходит практически до неприкрытой «эксплуатации» темы детства. В самом деле, сложно придумать более «выгодную» тему для киношной слёзовыжималки, чем бездомные дети, которые борются за жизнь в духе вечного Диккенса. Ещё и в районе неблагополучного востока и не так далеко от «библейских» земель. Поэтому на этой кухне социально-человечного кино витают не только ароматы специй мексиканских мыльных опер, но и, разумеется, индийские травы… Брат, сестра, семья, поиск, потеря, месть. Крики из-за решётки тюрьмы. Плохая власть и злодеи. Борьба за простые человеческие ценности. Если добавить к этому поэтику деревянных автоматов, с которых фильм начинается, и помойки, трущобы, бараки… То мир вполне складывается, ну, разве что ещё немного музыки, то трагически скрипичной, то почти органной. И съёмок с «коптера» для эпичности.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США Вдоль дороги

Обилие диалогов, некоторый сюрреализм обыденности. Как ни странно, но именно подобное кино — может очень многое рассказать о России, в которой мы живём. В самом деле, с ужасом понимаешь, что «перестроечная» жизнь с её бездомными, нищими, проданными в публичные дома и порнобизнес, с её наркотиками и полным безразличием к человеческой жизни, которое стало совершенной нормой — всё это можно увидеть в, казалось бы, «их», совсем чужой жизни «третьего мира». На который мы вроде бы совсем недавно смотрели свысока. С лагерями беженцев, поддельными документами etc.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США Главный герой фильма — 12-летний мальчик Зейн

Внутри фильма — относительно центральная история взросления мальчика, и камера постоянно с ним. Это удивительно, что довольной долгий фильм мы никогда с ним не расстаемся. Каждую секунду мы смотрим на героя. Таких фильмов не так уж много. Даже с этой формальной стороны. Стоит ли говорить, что выбор актёра и способ его существования становится ключевым в фильме. Формально это история «преступления"\"возмездия», которая рассказывается через флешбэки в здании суда. Это оборачивается историей про жизнь, первую любовь, ненависть, мужество, национальный характер, бога… Как и все остальные хорошие истории, это история про всё сразу…

Мне нравится Ближний Восток. Издалека разумеется, но у меня много приятелей по самые разные стороны тех баррикад и колючих проволок, которые там возводятся. Это особый мир, со своей ментальностью, жестикуляцией, нравами и пейзажами. Насколько этот фильм «чернуха»? Пожалуй, нужно знать жизнь изнутри там, чтобы судить. Со стороны оценить, правда ли это или что-то сделанное на международный рынок. Кто знает? Мои ливанские друзья и правда жаловались на засилье мусора на улицах. Но уверен, что этим жизнь не исчерпывается.

Стоит сказать, что фильм сделан очень талантливо и в режиссерском смысле. Многие сцены. Колесо обозрения, попытка трудоустройства, продажа волос, приход «священника» в тюрьму… Да что уж говорить — почти все сцены фильма. Очень хорошо придуманы и сделаны. Тут и неореализм, и этическое кино… Да, в каком-то смысле тренды. Сложно не заметить, что финальная улыбка мальчика — в каком-то смысле реплика улыбки Кабирии из фильма Феллини.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США Бейрут

Фильм снимается с явно не самым большим бюджетом. Во всяком случае, здесь нет «специальных эффектов». Роскошных декораций. Зато очень много «чистого кино». Пусть многое вы видели раньше, и бегание по улицам, и слёзы вгорячах, и даже то, что главный «плохой парень» не убит главным героем, а только ранен. Всё говорит о том, что перед нами рассчитанный, хорошо сделанный сценарий. Из очень нетривиальных драматургических ходов, ненависть героя к родителям, и то, что он не прощает их… Это добавляет в фильм подлинно трагическую нотку бунта против мироздания. Если бы фильм закончился пряничным примирением, то это было бы пошлей и скучней.

Всё-таки манипуляция ли это? Или «честный взгляд на жизнь»? В любом случае, эта сложная и неоднозначная картина заслуживает просмотра всеми, кто интересуется глубоким кино, пусть и похожим чуть-чуть на дешёвую подделку. С удивлением я узнал, что режиссёр — женщина. Что добавляет ещё одну нотку для размышлений. Может быть, только женщины еще способны чуть-чуть сохранять человечность.