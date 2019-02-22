Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (представляет в правительстве Христианско-демократический союз) в условиях торговой войны Европейского союза с США сегодня вынужден брать на себя часть функционала министров иностранных дел и обороны. В начале февраля этого года он представил «Стратегию развития национальной промышленности до 2030 года», которая предполагает увеличение государственного участия в экономике, поддержку старых и создание новых гигантов в ведущих отраслях. Такие амбициозные планы требуют союзников не только внутри страны, но и за ее пределами. Важным партнером Берлина в этой связи может стать Москва, хотя до этого еще далеко — мешают политические разногласия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Кое-что на эту тему Альтмайер говорил в немецкой столице вчера, 21 февраля, на конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути», в которой он принимал участие вместе с российским министром экономического развития Максимом Орешкиным. Немецкий министр напомнил, что он дважды посещал Москву в прошлом году и был очень впечатлен Россией и ее народом. «Я узнал, что в России есть большая готовность принять протянутую руку», — заявил Альтмайер. Однако рука пока остается не протянутой, что происходит ввиду санкционной политики Европейского союза и перспективой появления новых запретов уже со стороны США против России. По этому поводу глава министерства экономики и энергетики Германии сказал: «Мы не заинтересованы в санкциях, которые навсегда ограничивают возможности экономики. Мы должны работать над тем, чтобы в один прекрасный день были приняты политические решения, чтобы изменить это».

(сс) EnergieAgentur.NRW Петер Альтмайер

Немецкая экономика давно призывает к новому старту, отмечают эксперты, но есть но. Deutsche Presse-Agentur отмечает, что бременем для германо-российских экономических отношений являются в первую очередь взаимные санкции в связи с кризисом на Украине. Президент Германо-Российской торговой палаты Райнер Зеле подчеркивает, что бизнес надеется на урегулирование конфликта на востоке Украины и долгожданное вступление в поэтапный отказ от санкций. Альтмайер говорит в свою очередь, что нужно проделать работу, чтобы политическая ситуация изменилась, чтобы можно было принимать другие решения. Для этого необходимо выполнить Минское соглашение, которое предусматривает перемирие, однако стороны конфликта не придерживаются перемирия. Москва дает иную диагностику. По словам посла России в Германии Сергея Нечаева, против сближения россиян и европейцев выступают серьезные силы. «Если бы Украины не было, они бы придумали что-то другое», — подчеркивает дипломат.

Мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung цитирует министра Орешкина, у которого «есть своя теория»: речь идет о власти через перераспределение долей рынка. «США не хотят, чтобы ЕС и Россия имели тесные экономические связи», — говорит он. Это наращивает влияние европейских и российских компаний, а «американские компании не хотят сильных конкурентов в Европе». Есть примеры. Например, финансовые санкции ударили по европейским банкам, но не по американским, поэтому США менее затронуты контрсанкциями. Деловая немецкая пресса приводит и другие случаи. Так, немецкие бизнесмены, ведущие дела в России, жалуются на то, что американское Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) намеренно создает неопределенность в отношении того, какие операции подпадают под режим санкций, а какие нет, чтобы помочь предпринимателям из США легче преодолеть санкции, в том числе в нефтегазовой отрасли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

Конечно, хорошие экономические отношения между той или иной страной еще не означают обязательно наличие хороших политических отношений. В Берлине любят вспоминать о надежных поставках газа Советским Союзом в ФРГ, когда в мире существовало противостояние двух блоков. Но такое, наверное, уместно в ситуации стабильной и предсказуемой. Ныне администрация президента США Дональда Трампа на ходу меняет правила игры мировой торговли. Торговый конфликт между Вашингтоном и Европой то затихает, то снова нарастает. Сейчас наступило время очередной эскалации, что заставило канцлера Германии Ангелу Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заострить вопрос американо-немецких отношений. В конце концов, благополучие немцев зиждется на внешней торговле. Стоит ли в этой обстановке продолжать продлевать антироссийские санкции?

В тот же день, когда в Берлине вели переговоры Альтмайер и Орешкин, в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России. «Заморожена» многоуровневая российско-есовская архитектура сотрудничества — от саммитов до секторальных диалогов, — констатировал глава российской дипломатии. — Европейские производители, не мне вам это говорить, терпят убытки, исчисляемые десятками, а, быть может, и сотнями миллиардов долларов. Это все ради того, чтобы киевский режим продолжал войну против собственного народа? Не думаю, что это в интересах европейцев». Но это понимает европейский бизнес, а не европейская дипломатия. Хотя, может быть, Альтмайер, работающий ныне на стыке экономики, дипломатии и обороны, станет тем, кому первому в Евросоюзе удастся пробить стену.