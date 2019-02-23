Образ леса в человеческой культуре вечен и изначален. В доброй половине старинных сказок герои рано или поздно попадают в густой таинственный лес. И очень мало таких, где герой бы отправился в большой и полный опасностей мир, выйдя из леса. Такие сказки как раз современные, книжные, и пишутся для самых маленьких. Про зверюшек, для которых лесная чаща — добрый дом. А наши прапрадеды хорошо знали, что с лесом шутки плохи. Почти каждого «водил леший», а кого-то и завел совсем, с концами, без возврата. Лес — он чужой, не для людей, пусть и кормит, и греет, и дает крышу над головой. Так было не всегда, но тех времен давным-давно вышедший из леса человек не помнит, как не помнят подросшие дети того времени, когда еще не умели говорить.

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

Спектакль Мастерской Брусникина (режиссер и художник Дмитрий Мелкин), представленный на Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи проектом «Территория», поставлен не по классической комедии Островского, а по философскому трактату российского философа Владимира Бибихина. Это уже интересно само по себе. Труд этот объемный, достаточно непростой для понимания и исследует не только и не столько драматический конфликт человечества с природой, сколько отношение человека к материи и взаимоотношения материи и платоновского и аристотелевского эйдоса, материи и духа, выраженные во взаимодействии мужского и женского начал. Материя у древних греков обозначалась словом hyle — лес, в том числе и как строевая древесина.

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

В спектакле цитаты из бибихинского труда не звучат. Здесь вообще нет слов — только движение и песня. Это действо (по-современному — перформанс), а не спектакль в привычном понимании. Ближе это все-таки к современному балету или, скорее, «живым картинам», так как музыка не управляет происходящим, ее практически и нет, если не считать деревянного постукивания, железного скрежета, гула огня и других шумов. В спектакле звучат прекрасные славянские народные песни, но они существуют отдельно от действия, когда они звучат, все замирает. Танцем движения актеров тоже можно назвать условно, потому что они неспешны и естественны, хоть и точно выверены и очень пластичны. Молодые актеры (студенты четвертого курса) свободно, но продуманно перемещаются в пространстве (для этого спектакля не нужны сцена и зрительный зал, он может играться где угодно, хоть под открытым небом). Время от времени из общей группы выделяются две солирующие на данный момент фигуры — мужская и женская — и сложным образом пластически взаимодействуют между собой, а потом вновь растворяются в своей стихии. К этому все не сводится, есть и общение групп (полов, стихий, энергий), и моменты, когда на авансцене только мужчины или только женщины.

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

При всем при этом в спектакле нет прямолинейного эротизма. Речь не о модных нынче половых и гендерных проблемах, а о философских концепциях. Актеры не пытаются изображать «лесную» дикость, они полностью одеты в простые холщовые одежды. Высокие разрезы на длинных платьях женщин сделаны скорее для свободы движений, чем для соблазнительности. Исполнители даже не босы — на ногах у всех закрытые черные ботинки. Здесь нет ничего от разгульных вакхических танцев и оргий, стилистика очень сдержанна. При этом ощущение дикости и странности присутствует в полной мере. Персонажи — не вполне люди, это, скорее, воплощенные энергии, глубинные движущие силы природы и человечества. Между ними словно протянуты невидимые энергетические жгуты, которыми они то притягивают, то отталкивают друг друга, изучая, пугаясь, проникаясь доверием, испытывая влечение. Это и диалог, и спор, и поединок. Иногда все это одновременно.

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

Спектакль отнюдь не бессюжетен, действие развивается от самого акта творения Вселенной до наших дней, а, возможно, даже и до завершения космической «пьесы». Все начинается с первозданного хаоса и первотолчка, с момента, когда буквально «все завертелось». Причем, по авторской концепции, вряд ли это случилось само по себе. Когда один из актеров при помощи длинного шеста-рычага раскручивает большой чурбан, на котором стоят двое, понятно, что творящая сила для «запуска» движения должна была быть приложена откуда-то извне. Этот шест потом не раз обыгрывается, превращаясь то в посох друида, то в оружие в схватке, то в вершину, которую штурмуют мужчины, соперничая друг с другом. Это, без всякого сомнение, легко читаемый символ мужского начала, ставший в культуре таковым задолго до Фрейда. Одновременно это и Мировое Древо древних религиозных систем. Древнее Древо… но оно же и Крест Нового Завета. Пальмовые листья «прорастающие» изо ртов неподвижно лежащих мужчин в одном из эпизодов — не про то ли?

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

Зритель становится свидетелем того, как мужское и женское начало, дух и материя, влияют друг на друга. Разумеется, не обошлось и без сцены с яблоком — вот только никакого змея не видно, материя очаровывает эйдос вполне самостоятельно. Далее постепенно вызревает цивилизация, а с нею и проблемы. Темные бесформенные одежды, которые до поры, словно пугала, висели за краем площадки, идут в дело, женщины обнимают эти манекены с сухими ветками внутри, словно супругов. Возможно, это символизирует подмену духовности идеологическими и государственными схемами, а свободный союз по любви — множеством регламентаций. Области мужского и женского постепенно отдаляются все больше. Пока мужчины воюют друг с другом и природой, женщины в венках из веток нежно нянчат на руках поленья. Материнство по Бибихину, кстати, — естественный удел женщины, ее предназначение, а вовсе не нечто навязанное ей мужским миром — тезис, который в наши странные времена яростно оспаривается. Но сухие ветки вместо живых цветов и поленья вместо живых детей или хотя бы зеленых ростков рождают тревожное чувство. Финал выглядит пессимистичным. Мужчины, намахавшись топорами, один за другим словно бы восходят на эшафот и падают вниз, а за ними, будто ведьмы на костер, на одинокие столбы поднимаются женщины и тоже падают в небытие под торжествующий рев лесного пожара.

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

Марина Александрова ИА REGNUM Спектакль Дмитрия Мелкина «Лес»

«Лес» — без сомнений, работа яркая. Соглашаться ли с авторским взглядом или нет и как трактовать и дешифровывать увиденное — дело зрителя. Но это явно из тех спектаклей, которые заставляют думать, а не только сопереживать или любоваться красивым зрелищем. Возможно, кто-то захочет прочесть книгу «Лес (hyle)» и попытаться разобраться в природе материи, ее отношений с духом не только на эстетическом, но и на интеллектуальном уровне. То, что такие спектакли появляются, говорит о растущем в обществе запросе на философскую и метафизическую глубину, на большие смыслы. И это нельзя не приветствовать.

Марина Александрова ИА REGNUM Актеры и зрители