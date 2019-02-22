Не секрет, что Европейский союз изначально создавался шестью европейскими христианскими державами для выполнения задач сталелитейной и угольной промышленности. Создавался в виде однородного европейского объединения для решения общих проблем. Изначальный вариант был взвешенным образованием, поскольку объединял людей сходной ментальности, единой веры, культуры и общих представлений о ценностях страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз дышит на ладан

К сегодняшнему же моменту всё это превратилось в пустую формальность. Союз угля и стали, возникший в 1950 году, был прежде всего экономическим проектом, в то время как нынешний вариант ЕС — сугубо бюрократический. Первый вобрал в себя лидеров промышленности и экономического прогресса Европы, второй расширился до 28 стран совершенно бессистемно.

Изначально создавая это объединение, капитал Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга попросту воспользовался желанием людей не допустить еще одну войну. Использовал пацифистские настроения в обществах и продавил наднациональный проект всеевропейской бюрократии. Тем не менее даже ввиду частичного отказа от суверенитетов Союз угля и стали всё же объединял страны со сходным уровнем развития экономики, а потому был относительно устойчив, чего нельзя сказать о ЕС нынешнего образца.

(сс) Marc Baronnet Договор о создании Европейского союза угля и стали (ECSC)

Европа современного типа — это наслоение несовместимых элементов, при том, что ключевые её члены вынашивают мысль о Еврозоне «двух скоростей», а внешние игроки уже приступили к её развалу…

Ретроспектива

Падение роли Старой Европы в мировой политике началось давно. Рубиконом для этого стала рукотворная 30-летняя война, формально разделяемая историками на Первую и Вторую мировую. Разумеется, таковой она становиться не планировала, однако стала с неожиданным успехом и победой СССР. Еще в начале XIX века Наполеон дальновидно высказывал мнение, если Европа и далее продолжит свою экспансию в сторону России, то рано или поздно окажется меж двух огней. Так и случилось. По итогам Первой, а затем и Второй мировой войны Европа полностью утратила позиции гегемона.

К концу XX века Советская Россия и США окончательно поделили мир, а Старый свет откатился до того, что превратился в одну из арен для советско-американского противостояния. Ещё большая утрата самостоятельности внешнеполитических шагов Европу поджидала с 1991 года. Именно тогда система получила роковой перекос, скачкообразно поглотив несовместимые с собой восточноевропейские «республики».

При этом, вопреки ожиданиям, равноправного объединения не случилось. Западная Европа попросту поглотила Восточную, а не приняла её в свой состав. Ограбив и выкачав ресурсы, разрушив промышленность, построенную там силами СССР, Старый свет в зародыше убил ненужного конкурента. Правительства подсадили на иглу дотаций, а лояльность населения купили кредитами.

Заполонившие полки западные товары быстро утопили в народе здравомыслящие голоса, хотя они и призывали взглянуть на будущее и последствия. По их словам, при такой тенденции новые европейские страны окончательно потеряют свою субъектность уже через 10−20 лет. Станут полностью зависимыми и ничего не смогут создавать сами. Озвученные годы прошли, и мы видим сложившуюся картину.

(сс) Lukas Plewnia На улице Варшавы. Польша

Сотни миллиардов евро поддержки, формально призванные «подтянуть» Восточную Европу до того, чтобы она своими силами жила на уровне Западной, провалились. Ни о какой самостоятельности и поддержании даже нынешнего уровня без дотаций из Брюсселя речи не идет. А ведь программа помощи заканчивается уже с 2020 года. В сущности, в этом и состоит первая предпосылка для развала ЕС.

Западная Европа не может «кормить» русофобский кордон в сложившейся ситуации, особенно Германия, которая с удивлением наблюдает за тем, как Польше было выделено больше средств, чем всей Европе в ходе плана Маршалла вместе взятой. Только лишь с 2004 по 2014 год Варшава получила от Брюсселя 101,3 миллиарда евро в рамках специализированных программ. Однако Германия сумела использовать куда меньшие средства, давно став евродонором, в то время как Польша и сегодня желает получать ежегодно по 11−18 миллиардов долларов на свой счет.

Причина вторая: ЕС-США

С момента появления однополярного мира и ураганного расширения рядов ЕС трения между политикой Евросоюза и интересами отдельных стран лишь усилились. Когда Москва резким рывком вернулась на арену великих держав и англосаксы решили затормозить её развитие чужими руками, Брюссель пошел в разнос. Никем не выбранные функционеры под давлением США и Британии стали спускать странам Евросоюза деструктивные директивы.

От нелепых санкций и прочих шагов страдал не только народ, но и бизнес, а это уже затрагивало амбиции руководящего класса каждой страны. Антироссийский накат по инерции поддержали, но в рядах ЕС начал зреть раскол. На сегодняшний день никакие встречи и переговоры данных сложностей не решают, поскольку не рассматривают корень проблем. Если бы война элит, разворачивающаяся в США, не закипела бы, а к власти пришли бы старые транснациональные элиты в лице Бушей, Клинтонов и так далее, то раскол произошел бы самостоятельно.

Однако обещания компенсировать вредные для ЕС антироссийские шаги давала старая Америка, а к власти пришли совершенно новые люди. Трамп отказался платить по счетам, и русофобия легла на плечи самих европейцев. В этом и кроется причина неожиданно бурной реакции ряда политических сил ЕС и призывов существенной части Европы прекратить антироссийские санкции. Кроме того, предыдущий американский истеблишмент имел в отношении ЕС более консервативные взгляды.

Юлий Ганф. В тесном кругу

Планировалось, что пресловутые торговые договоры по типу TTP объединили бы рынки Европы и прочих американских сателлитов и отделили бы их тарифными барьерами от конкурентов формата КНР. Евросоюз бы остался, но на втором этапе более низкие налоговые нагрузки на производство сделали бы его рынком США.

Экономика Америки постепенно выдавила бы европейские товары даже с европейских рынков, не говоря уже о своих, таков был мягкий сценарий. Позже на мировой арене появилась Москва, и трон гегемона зашатался. В итоге нынешний американский истеблишмент уже не может искать альтернативы, средства для противодействия нужны прямо сейчас, и потому ЕС активно разрушают.

Бюрократическая верхушка Европы по инерции пытается убедить прочих членов в своей полезности, но в действительности они никому не нужны. Её задачей было выполнять функции бюрократического надсмотрщика Америки над Европейским союзом, но поскольку ЕС планируется списать, надстройка оказывается бесполезна. Иронично, но в данном случае вести дело с отдельными странами, а не с объединениями одновременно выгодно и России, и США.

Причина третья — внутренняя экономика

С экономической точки зрения Евросоюзу достаточно практически тех же государств, с которых он и начинался: Германия, Франция, Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), а также Италия. Все остальные живут на дотации за их счет и лишь тормозят систему. Вся Восточная Европа в свое время попросту отдалась за деньги, продавая суверенитет, хотя именно за ним она формально от Москвы и уходила. Теперь же экономические реалии таковы, что политика пособий в прежнем виде прекращается, Старый свет испытывает трудности и уже сам стал предметом заокеанского шантажа.

Корень экономических причин для распада кроется в том, что нынешний ЕС не может по-другому решить сложившуюся дилемму. В свое время он собственноручно разрушил промышленность и экономику Греции, Прибалтики, Польши, Венгрии и прочих входящих в него стран с целью поглощения их рынков, рабочей силы и научного потенциала. В итоге Старый свет самолично подсадил их на иглу дотаций и обрек себя на еще большее торможение.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

Справедливости ради важно уточнить, что поначалу дотации работали ему на пользу, а формула была привычно колониальной — развалить производство туземных стран, а затем ссуживать их деньгами. Ведь очевидно, что эти средства они будут тратить на товары из метрополии. Однако теперь источник дотаций исчерпан. Британия, выходящая из ЕС и платившая порядка 12 миллиардов евро, вскоре это делать перестанет, а на пороге стоит евро-американская торговая война.

Причина четвертая — мигранты

Для развала Европы элиты, стоящие за властными институтами США, используют старые механизмы. В частности, вновь реанимируют проект рукотворной миграции, изнутри подрывающий общества той или иной страны. Разница состоит лишь в том, что внешний сценарий остановила Москва, поэтому нынешний вариант предполагает использование уже имеющихся в ЕС мигрантских ресурсов.

Доказательством запуска этого процесса является французское движение желтых жилетов, а если точнее, то, что происходит за его пыльными портьерами. Пока Европа увлеченно обсуждает действия французской полиции, демонстрантов и шаги властей, президент республики тихо и незаметно подписывает акт о миграции. Буквально на днях Макрон поставил свою роспись под тем документом, который Франция до начала забастовок обещала не подписывать никогда. Теперь же ни о каком закрытии границ не может быть и речи, а вместо сокращения числа мигрантов Париж покорно готовится принять ещё.

С точки зрения обычной логики это кажется абсурдом, особенно при наличии крайнего недовольства населения паразитированием мигрантов на французской среде. Но ирония ситуации заключается в том, что организаторы рукотворных протестов и те, кто заинтересован в развале ЕС, это одни и те же люди. Ровно поэтому французскую улицу на время подписания документа вдруг перестал интересовать этот злободневный вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Для раскола нет ничего лучше, чем искусственный разрыв между реальностью и позицией прессы. Поэтому пока французы массово переезжают из городов с мигрантами в более спокойные места, ангажированные закулисьем СМИ говорят диаметрально противоположное.

Так, в середине февраля под давлением Independent Press Standards Organisation — британского органа по контролю над СМИ, известный таблоид Daily Mail был вынужден опубликовать колонку корректив и дополнений. Проще говоря, извинился перед всеми за то, что посмел выпустить репортаж о реальном положении дел с мигрантами. В материале рассказывалось о тотальной исламизации целых районов в различных городах ЕС, а также о критической ситуации с данным вопросом во Франции.

Поначалу может показаться, что покорность, с которой «самая свободная пресса мира» корректирует репортажи по первому требованию властей, является удивительной, но реальность ситуации такова, что англосаксонские СМИ всегда были инструментом. Разница лишь в том, что ранее они это делали вовне, а теперь внутри Евросоюза. Нагнетание возмущения народных масс преследует целью подрыв давно кипящего чайника евротолерантности, и это еще одна предпосылка для распада ЕС.

Причина пятая — глобальная авантюра

Затягивание поясов Европы в экономическом ключе вызвано не внутренними, а в первую очередь внешними причинами. Корень проблемы сводится к тому, что кризис капитализма и дефицит рынков всё активнее возвращает внешне цивилизованный западный мир к его истинной «дикой» форме. Вскрывать новые рынки для финансового паразитирования Западу мешает Китай, зажигать локальные конфликты, перевороты и войны — Россия, в итоге на заклание приходится пускать своих.

Для доказательства американских намерений достаточно обычной логики. Европа имеет технологические возможности и производственный потенциал для того, чтобы обеспечить все потребности ЕС и Америки, США же, в свою очередь, также имеют технологии и производственный потенциал, дабы полностью обеспечить своими товарами и рынки США, и рынки Европы. Следовательно, одному из них придется уйти. А если точнее — стать пищей для другого.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Спусковым крючком для такой ситуации стало экономическое положение самих США. Точнее, момент, при котором мировая долговая экономика лишилась главного драйвера для своего роста — возможности создавать новые пузыри. Для функционирования долларовой системы, целиком построенной на армии США и вере инвесторов, Америке требовалось постоянно создавать новые конфликты. Революции и войны, способные вскрыть тот или иной не занятый долларом регион. Страны, чьи ресурсы были национализированы, — разрушались, системы, в которых доллар уже был, — перезагружались революциями. Надувая пузыри и экспортируя доллар вовне, могущество печатного станка не ослабевало.

Однако с 2015 года и прихода в Сирию Москвы всё стало развиваться иначе. Большой конфликт, на который сделали ставку американцы, так и не произошел. Сирия выстояла, обнуления национальных государств и вливания триллионов долларов в ранее национализированные активы не случилось, ключевые маршруты и источники энергоносителей в руки США не перешли, а контроль над ручными террористическими армиями был потерян.

С тех пор попытка продлить существование долларовой системы созданием новых финансовых пузырей и хаотизации стала активно натыкаться на совместное противодействие Москвы и Пекина. ЕС же снова оказался меж двух огней. Дабы отстрочить кризис долларовой экономики США, необходимо «съесть» Европу, а для этого её необходимо развалить.