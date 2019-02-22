Итак, 17 февраля 2019 года в баварской столице были подведены итоги 55-й ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности (далее Конференция). Отметим, что в качестве девиза Конференции организаторы выбрали слоган «Большой пазл: кто будет собирать осколки».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Весьма символично, что у организаторов Конференции современное международное положение ассоциируется с симбиозом мозаики и головоломки. Тем самым, по сути дела, лидеры государств, высококлассные политологи и эксперты изначально признают факт разобщенности мира, чреватой опасными последствиями. А главное, на мой взгляд, по итогам Конференции можно констатировать, что ими признается актуальность формирования нового гармоничного мирового порядка. Как показали итоги Конференции, новый мировой порядок в представлении вице-президента США Майка Пенса видится в совершенно ином свете, чем для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Накануне Конференции достаточно образную и объективную оценку положению дел в мире дал генеральный секретарь Христианско-социального союза Баварии Маркус Блюме в статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Alqemeine Zeitung, в которой он, в частности, заявил: «Мы переживаем драматические изменения беспрецедентного масштаба, скорости и радикальности». По его мнению, наш мировой порядок «не был подготовлен к этим фундаментальным изменениям». Благо, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем докладе на Конференции дала ответ на вопрос — кому собирать осколки и заново складывать части мозаики разрушающегося миропорядка? И этот ответ был ясен: «Мы все должны участвовать в этом, мы все должны внести свой вклад».

Freedom House Беженцы

Нет, уважаемый читатель, в данной статье я вовсе не собираюсь поделиться своими суждениями о Конференции. Об этом уже успели на достаточно высоком профессиональном уровне высказаться как в ходе самой Конференции, так и при подведении ее итогов. Здесь хотелось бы обратить внимание на некоторые обстоятельства. Так, 14 февраля т.г. в Сочи состоялся трехсторонний саммит лидеров России, Ирана и Турции по Сирии. При этом заметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первоочередностью трехстороннего саммита в Сочи мотивировал свой невыезд в Мюнхен для участия в работе Конференции, а президент Индии и вовсе не счел нужным дать разъяснения на этот счёт. Несмотря на персональное приглашение организатора Конференции Вольфганга Ишингера, специально приехавшего с этой миссией в Москву, президент России Владимир Владимирович Путин не поехал в Мюнхен и в эти же дни в Сочи принимал своих коллег из Турции, Ирана, Беларуси. Словом, саммит в Сочи обозначил приоритетность вопросов международной повестки для президентов Владимира Путина, Эрдогана и Рухани. Еще более интересно выглядит отказ от поездки на Конференцию президента Белоруссии Александра Лукашенко, тем более с учетом того, что на полях Конференции предполагалось его участие в дискуссии «Отношения Восток-Запад» в компании с президентами Украины, Грузии и Азербайджана. Согласитесь, что весьма и весьма символично подобранная группа участников дискуссии. Думается, что сам факт демонстративного неучастия в Конференции лидеров Турции, Ирана, Белоруссии, уже не приходится говорить — России, свидетельствует о многом, более того, косвенно подтверждает актуальность девиза Конференции, так как налицо новое подтверждение распадающегося миропорядка, то есть однополярного мира по-американски.

И вот на фоне этой политической мозаики происходят события, которые, на первый взгляд, касаются лишь Республики Армения.

Так, 8 февраля т.г. министерство обороны Республики Армения командировало в Сирию (г. Алеппо) военно-гуманитарную миссию в количестве 83 человек, в составе армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и сотрудников, обеспечивающих их непосредственную безопасность. Здесь очень важно отметить, что военное ведомство Армении устами своего пресс-секретаря Арцруна Ованнисяна отметило, что: «Решение об оказании Республикой Армения гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу принято исходя из сложившейся в результате боевых действий тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Алеппо, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН № 2393 от 2017 года и № 2401 от 2018 года, с учетом письменных обращений сирийской стороны, а также наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры». Отметим, что гуманитарная миссия в Сирии будет осуществляться под флагом Республики Армения. Заметим также, что в резолюции № 2401 Совета Безопасности ООН от 24 февраля 2018 года однозначно сказано, что резолюция призывает в неотложном порядке ускорить на всей территории Сирии гуманитарную деятельность, связанную с разминированием. Подтверждается требование о демилитаризации медицинских учреждений, школ и других гражданских объектов, в которых, как мы знаем, группировки боевиков зачастую размещают свои военные позиции. Представляется весьма существенным также подчеркнуть, что с начала конфликта в Сирии Армения предоставила убежище более 22 тысячам беженцев только из Сирии, тем самым став третьим в Европе государством по количеству принявших сирийских беженцев относительно численности населения страны. Заметим также, что армянская община в Сирии считалась одной из самых организованных и сплоченных из армянской Диаспоры вокруг Армянской Апостольской Святой церкви. До начала конфликта в стране насчитывалась около 110 тысяч армян, которые в основном жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. В этой связи особо хотелось остановиться на одной публикации в турецком информационном портале Ileri haber, в которой корреспондент Серхан Кайер в своей статье под заглавием «Армения: страна, с распростертыми объятиями принявшая сирийцев, не сумевших найти свое место в мире». В ней автор, в частности, пишет:

«Сирийские беженцы, напоминающие армянскому народу о его трагическом прошлом (сирийские беженцы — это потомки людей, чудом уцелевших от Геноцида армян в Османской империи в 1915 г. и нашедшие свой приют и спасение в Сирии — А.Г.), удостаиваются в Армении самого искреннего приема… На свои ограниченные материальные средства правительство Армении оказывает широкомасштабную помощь сирийским беженцам. Помимо бесплатной медицинской помощи, дети сирийских беженцев имеют возможность продолжать образование в школах Армении. В рамках программы «Усынови одну семью» каждая сирийская семья при содействии одной армянской семьи пытается интегрироваться в социально-культурную жизнь Армении. В Армении беженцам для интеграции и начала новой жизни предоставляются микрокредиты».

Primeminister.am Никол Пашинян и Ангела Меркель

Думается, что даже вышеприведенные строки турецкого корреспондента вполне обосновывают правильность решения правительства РА об отправке военно-гуманитарной миссии Армении в Сирийскую Арабскую Республику. При этом замечу, что, на мой взгляд, это единственно правильное решение за всё время деятельности властей Армении после государственного переворота апреля-мая 2018 года. И вдруг в этой ситуации, как гром среди ясного неба, прозвучала отповедь госдепартамента США от 13 февраля т.г. в связи с отправкой в Сирию военно-гуманитарной миссии из Армении. Так, в ответ на запрос интернет-портала Aysor. am посольство США в Армении предоставило позицию госдепартамента США по этому вопросу:

«Нам понятно желание других стран отреагировать на гуманитарную ситуацию в Сирии, и мы разделяем озабоченность вокруг вопроса о защите религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. Тем не менее мы не поддерживаем какого-либо взаимодействия с вооруженными силами Сирии (судя по тональности, даже если это касается спасения жизни сотен и сотен гражданских лиц, женщин и детей, которые, увы, нередко подрываются на минах — А. Г.), независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер. Мы также не поддерживаем сотрудничество между Арменией и Россией в этой миссии (им вовсе не важно, что Россия и Армения являются стратегическими союзниками, что, помимо оговоренных в соответствующих договорах государственных обязательств, бесспорно, накладывает и моральные обязательства — А.Г.). Россия сотрудничала с режимом Башара Асада, убивавшим мирных жителей, став причиной гуманитарной катастрофы, Россия на глобальной арене продолжает выступать в защиту режима Асада и его злодеяний».

Не скрою, уважаемый читатель, что, прочитав столь недвусмысленно осуждающее назидательное послание госдепартамента США, во мне пробудились самые противоречивые чувства. С одной стороны, чувство гнева, что нынешнее руководство Республики Армения позиционирует себя на международной арене таким образом, что другое государство вправе поучать нас, «что такое хорошо, а что такое плохо». Я всё никак не смог припомнить, чтобы за более чем 27 лет независимости Республики Армения какая бы то ни было страна позволила бы себе подобным образом «воспитывать» властей предержащих Армении. Будь то при президентстве Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна.

Более того, напомним читателям, что 3 сентября 2013 г. Серж Азатович Саргсян выступил с заявлением о намерении Армении вступить в Таможенный и Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС) (при этом отложив на время в сторону к тому времени полностью согласованные и готовые к парафированию 28−29 ноября 2013 г. в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства» Соглашения об Ассоциации и о Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС), которое не вызвало столь бурной реакции и осуждения у наших партнеров как в ЕС, так и в США. В этой связи хотелось бы напомнить, что 21 мая 2015 года в Риге на саммите «Восточного партнерства» канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: «Европейский союз уважает решение Армении, которая, помимо интенсивных переговоров с ЕС, ищет более тесного экономического сотрудничества с Россией и Евразийским экономическим союзом». Здесь хотелось бы упомянуть также и взвешенную реакцию Ангелы Меркель на открытии V саммита «Восточного партнерства» 24 ноября 2017 года в Брюсселе: «Восточное партнерство» имеет большое значение для нас. С одной стороны, речь идет об улучшении качества жизни людей, развитии демократии. С другой стороны, это касается и нашей безопасности. По этой причине я очень рада тому, что мы подписали Соглашение об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной. Теперь мы подпишем Соглашение о партнерстве с Арменией и Азербайджаном. Оно, конечно, будет не таким интенсивным, как Соглашение об ассоциации, мы будем сотрудничать с ними. В случае с этими государствами для нас ясно, что их отношения с Россией играют центральную роль». Более того, отметим, что в ходе совместной пресс-конференции 25 августа 2018 г. с премьер-министром Армении Н. Пашиняном, отвечая на вопрос, возможны ли в будущем более результативные шаги по установлению сотрудничества между ЕАЭС и ЕС и какой может быть роль Армении в этом вопросе, госпожа канцлер заявила: «Армения может служить примером того, как можно одновременно сотрудничать с Россией и Евросоюзом. Возможностей, конечно, немного, ЕАЭС на деле это зона свободной торговли. Есть экономические возможности, которые нужно использовать. В самом ближайшем будущем переговоры между ЕАЭС и ЕС вряд ли состоятся, но думаю, Армения может показать хороший пример в том плане, что когда-нибудь такое возможно».

Леон Бонна. Воскрешение Лазаря. 1857

Чтобы у читателей не сложилось впечатление о том, что я на решение президента Армении Сержа Саргсяна о вхождении в ЕАЭС упоминаю лишь реакцию ЕС, приведу два типичных отклика с берегов Потомака. Так, американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest («Национальный интерес») 3 января 2015 г., то есть на следующий день после официального вступления Армении в ЕАЭС, опубликовало сообщение, в котором говорилось:

«Страны — члены ЕАЭС уже начали волноваться по поводу своего суверенитета и независимости, глядя на то, «как Россия ведет себя». Наблюдая за событиями на Украине, они проявляют беспокойство по поводу своей собственной территориальной целостности».

Говоря о беспокойстве, авторы пуб­ли­кации, видимо, имели в виду пикетирование 4 сентября аж 2013 года здания резиденции главы государства на проспекте Баграмяна 26 в Ереване. Так, после переговоров в Москве президента Сержа Саргсяна с его российским коллегой Владимиром Путиным, когда президент РА заявил о решении вступить в Таможенный союз и участвовать в последующем в формировании Евразийского союза, имели место отдельные протестные мероприятия. Помнится, что при этом наиболее «жесткую» позицию занял бывший вице-спикер армянского парламента Карапет Рубинян (отец депутата НС РА VII созыва, члена фракции Н. Пашиняна «Мой шаг», председателя постоянной комиссии НС РА по меж­ду­на­род­ным делам Рубена Рубиняна — А.Г.), который в интервью DW назвал заяв­ление президента Армении о вступлении страны в Таможенный союз «по­зор­ным» («Решение о вступлении в Тамо­женный союз вызвало в Армении недоумение и протесты»). Других бурных протестных проявлений в РА в тот период не наблюдалось.

В связи с вступлением Армении в ЕАЭС не остался в стороне от критики действий армянских властей и один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider (букв. «Деловой осведомитель), который имеет весьма особенный стиль агрегации и обработки информации. Так вот, тогда этот портал многозначительно поведал читателям о том, что «О Евразийском союзе никто не знает, так как Россия занята другими делами. У издания нет никаких причин полагать, что этот союз станет успешным».

Столь подробное описание событий, предшествовавших и последующих за судьбоносным и, убежден, правильным решением лично президента Сержа Азатовича Саргсяна о вхождении Армении в ЕАЭС, преследовало лишь одну цель. Я перед собой ставил задачу показать, что ни одно из государств не оставляло за собой право читать нравоучения властям Армении за принятие того или иного решения, даже в условиях, когда принимаемое ими решение разваливало далеко идущие стратегические цели Запада.

Так чем же обусловлена столь бурная реакция госдепартамента США? Размышляя над этим вопросом, невольно на память пришло известное судилище Синедриона во главе с первосвященником Каиафой над Иисусом Христом, весьма образно описанное в книге «Воскрешение Святого Лазаря» талантливого российского писателя, арменоведа и кинодраматурга Кима Бакши:

«Итак, великое чудо Христа — Воскрешение Лазаря, победа над небытием, разрушением, рассеянием, над смертью ради возрождения жизни. Но это же чудо решит и судьбу Христа — его постановили убить. Рассуждения были такие: если все уверуют в него, то это будет подрыв власти Рима. И придут карающие легионы, железные когорты. Как сказал лукавый первосвященник Каиафа: «Что лучше нам, чтобы один человек умер, нежели весь народ погиб?» … Христос не просто принес в мир новое учение. Он совершил великое открытие… Это открытие в том, что величайшей ценностью является человек, личность, индивидуальность» (Воскрешение Святого Лазаря, Ким Бакши, 1996 г., стр. 22).

Джордж Сорос

Не хочу проводить какие-то аналогии, но, пользуясь случаем, от всей души желаю военно-гуманитарной миссии Армении суметь предотвратить гибель невинных людей: простого сирийского юноши или девушки, мужчины или женщины, стариков и детей. Эта миссия — своеобразный зов наших благородных предков, которые после страшных скитаний в сирийской пустыне Дейр-эль Зор нашли свое спасение в Алеппо, Дамаске…

Я специально остановился на совершенно разных подходах со стороны США и ЕС (в лице ФРГ) при оценке действий властей независимой Республики Армения во время принятия ими суверенных решений по принципиальным вопросам внешней политики. Ясно одно, что столь категоричная оценка госдепартамента США — прямое вмешательство во внутренние дела Республики Армения, и оно, как мне кажется, не в последнюю очередь стало одним из побудительных мотивов вброса 12−14 февраля т.г. в информационное поле России и Армении подробностей расследования медиахолдинга Russia Today о семинаре CampCamp 2018, организованном в ноябре 2018 года в армянской столице организацией Пражский гражданский центр (Prague Civil Society Centre). Речь о семинаре, который был профинансирован Конгрессом США в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование «противодействия российскому влиянию» в размере 250 тысяч долларов на 2018 и 2019 годы. Напомним читателям, что журналисты RT внедрились туда в качестве участников семинара, чтобы послушать, как в представлении Пражского гражданского центра «организовывают революцию». По сути, это был чистейший воды антироссийской семинар, о котором жестко, но справедливо высказался телеведущий Сергей Михеев 14 февраля в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1». «Что касается того, что проведено в Армении (имеется в виду семинар CampCamp 2018 — А.Г.) — это, если честно, откровенный вызов, плевок нам в лицо. Я не знаю, понимают это в Ереване или не понимают?» — задался вопросом телеведущий. Если С. Михеев имеет в виду нынешние власти Армении, то ответ на этот вопрос следует искать в ответе на другой вопрос, а именно: кто же финансировал государственный переворот апреля-мая 2018 г. в Армении? Достаточно сказать, что в 2017—2018 гг. финансируемые неправительственным «Открытым обществом», в простонародье именуемым фондом Сороса, 47 организаций получили грантов на общую сумму около трех миллионов долларов. Фаворитами финансирования явились так называемый Антикорруп­ционный центр Transparency International (получивший 231,4 тысячи долларов), онлайн-телевидение Factor TV (сумма — 186 тысяч долларов), призванное противодействовать дезинформации и популизму (что-то в передачах Factor TV мы не замечаем предметной критики в адрес правительства РА, которое является образчиком распространения дезинформации и популизма — А.Г.). Так называемый «Союз информированных граждан» также получил щедрое вознаграждение — отстегнутый фондом Сороса гонорар этой организации составил 228 тысяч долларов. Примечательно, что задача этого «Союза» — сократить распространение дезинформации и ее влияние на процесс формирования общественного мнения. Однако и в этом случае вряд ли кто припомнит хотя бы одну мало-мальски содержательную передачу с участием оппонентов действующего режима. Можно было и далее продолжить перечень щедро оплачиваемых фондом Сороса организаций-грантоедов, но, думаю, в этом нет необходимости. Достаточно всмотреться в лица депутатов НС РА VII созыва, представляющих фракцию Н. Пашиняна «Мой шаг», или членов правительства, руководящих работников министерств и других государственных учреждений и сопоставить их с получателями соросовских грантов, чтобы обнаружить их полную идентичность. А если всмотреться чуть-чуть внимательнее, то легко узнать и гегемонов государственного переворота. Такие вот дела.

Цитата из к/ф «Манкурт» реж Ходжакули Нарлиев. 1990. СССР, Турция, Ливия Манкурт

Случилось так, что мне из статьи в статью приходится повторяться, что гибридная война, навязанная Армении известным центром силы мировой политики, и после антигосударственного переворота апреля-мая 2018 года не только не затихла, но, наоборот, получила свое второе дыхание. Убедительным доказательством сказанному проведение в Ереване откровенно антироссийского семинара CampCamp 2018, который уж никак не мог пройти без ведома властей Армении. Другое дело, что те из руководства РА, которые отдавали себе отчет в опасности этой антироссийской затеи, надо полагать, были бессильны приостановить процесс, так как на практике всё происходило согласно старой поговорке — кто платит, тот и заказывает музыку. И в этом случае вовсе не случайной была запоздалая реакция руководителя парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, которой (имеется в виду реакция) уж лучше бы не было. Так, 20 февраля т.г. интернет портал NewsARM.com поместил информацию под заглавием «Макунц. «Комментарии Маргариты Симонян не представляют позицию Кремля по Армении», в которой приводятся слова руководителя пашиняновской фракции «Мой шаг»: «Я уверена, что если бы источник информации у них не был бы односторонним, а был бы многосторонним, то у них возникла бы совершенно иная позиция, иное мнение и иной комментарий (своим подобным ответом она по сути расписалась в следующем: первое, либо в своей полной неосведомленности о семинаре, одним из активных участников которого был весьма образованный политолог из руководимого ею блока «Мой шаг», при этом что-то не припомнится, чтобы он отрицал антироссийскую направленность семинара; второе, либо она приписывает своему коллеге лавры сотрудников Russia Today, чем и обосновывает односторонность информации; третье, Л. Макунц вынужденно лукавит, чтобы не выставить напоказ всё двуличие премьер-министра и КО, что касается вопросов внешней политики и стремления усидеть на двух стульях одновременно). Я в этом практически уверена, — продолжила Л. Макунц — и надеюсь, что, тем не менее, благодаря совместным усилиям (видимо, по ее мнению, коллективный просмотр видеоматериала RT может изменить восприятие антироссийской направленности материала — А.Г.) нам удастся сделать публичными эту многостороннюю информацию и источник». Вся беда в том, что при подаче материала про сей злополучный семинар не было никакой «многосторонности в подаче информации», а телеканалами RT и «Россия 1» была высказана однозначная оценка. Четкая и недвусмысленная информация о антироссийской направленности семинара в Ереване также была дана и в информационно-аналитических программах 16 и 17 февраля т.г. Всероссийской государственной телерадиокомпанией «Россия-1». Речь о передачах «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» и «Вести недели с Дмитрием Киселевым». Следует отметить, что филигранно выверенные определения этих высококлассных политических обозревателей относительно прошедшего в Ереване антироссийского действа, организованного на средства Конгресса США, являли собой образец весьма уважительного отношения к Армении и армянскому народу (вся информация была преподнесена телезрителям в тоне сожаления, откровенного недоумения и непонимания того, как это могло случиться в дружественной России стране — Армении). Однако они не могли породить какие-либо сомнения в отношении абсолютной созвучности прозвучавших оценок относительно антироссийской нацеленности семинара, которые буквально двумя-тремя днями позже были высказаны и министром иностранных дел РФ Сергеем Викторовичем Лавровым своему армянскому коллеге на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Во всей этой истории тревожит и другое: полное дилетантство руководителей разных уровней нынешней Армении в вопросах внешней политики, которые, к примеру, прекрасно знают, староста какой из деревень и на какую сумму присвоил себе органические удобрения (в просторечии — навоз), но остались в полном неведении относительно того, как около 150 «гостей» из стран СНГ приехали в Ереван для участия в антироссийском семинаре. Однако подробное описание событий последней недели преследует вполне определенную цель. Ведущейся против Армении на системной основе и не прекращающейся гибридной войне мы ничего хотя бы мало-мальски адекватное не противопоставляем. Если надежда наших испытанных стратегических союзников на то, что политические реалии сегодняшнего дня образумят Никола Воваевича, и он будет вынужден строить внешнюю политику РА в соответствии с взятыми Арменией обязательствами в рамках ОДКБ и ЕАЭС, то такой подход видится глубоко ошибочным. Да, такая видимость будет конструироваться идеологами гибридной войны. Но опасность в ином, а именно: все движущие силы государственного переворота — соросовские прихлебатели, члены тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», активисты ЛГБТ-сообщества Армении (заметим, что их наиболее запоминающиеся представители, типа Карабина, продолжают свое победное хождение по кабинетам министров правительства Н. Пашиняна) с приходом к власти стали вести себя еще более нагло и цинично. Что, естественно, стало возможно лишь при молчаливом согласии тех, кто по долгу службы были обязаны пресекать их незаконные действия. В конечном итоге в случае непринятия действенных мер по пресечению разрушительных действий вышеуказанной «пятой колонны» это может самым отрицательным образом сказаться на молодом поколении, особенно на школьниках старшей школы и студентах высших учебных заведений. Причем им под знаком свободомыслия самым изощренным образом будет прививаться нигилизм, в современном понимании индивидуализм, а на самом деле псевдоиндивидуализм, носителям которого присуще отрицание традиционных армянских семейных ценностей, неуважение к Армянской Апостольской Святой церкви, к памяти сотен тысяч дедов их отцов, которые в годы Великой Отечественной войны спасли Советскую Армению от неизбежного завоевания Турцией. Словом, внимательно анализируя процессы, происходящие в наши дни в Армении, с тревогой приходишь к выводу: в Республике Армения полным ходом реализуется установка на превращение армянской молодежи в некое подобие манкурта — в нашем случае молодого человека, взятого в плен вражеской антиармянской и антироссийской пропагандой, которого хотят превратить в рабское создание, безропотно подчиняющееся приказам архитекторов гибридной войны. Уверен, что будь жив великий Чингиз Айтматов, он бы написал продолжение, второй том своего гениального романа «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»). Увы, к сожалению, число персонажей в самой Армении, которые могли бы претендовать стать героями второго тома романа, будет исчисляться сотнями. И это не есть преувеличение, а сама правда. Да, в сегодняшней Армении есть немало людей, не обремененных сознанием собственного «я», которые привязаны к соросовским и другим грантам и готовы слепо следовать установкам своих хозяев-грантодателей.

Вместо послесловия. В последнее время, наблюдая за действиями премьер-министра Н. Пашиняна, складывается впечатление, что он по второму кругу хочет инициировать «бархатную революцию». При этом, скажем так, Никол Воваевич забывает мудрые слова немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, которые перефразировал Карл Маркс, написав — история повторяется дважды: первый раз как трагедия и второй раз как фарс (эта фраза открывает памфлет К. Маркса «18 брюмера Луи Бонапарта»). Чтобы убедиться в объективности данной мною оценки, достаточно вчитаться хотя бы в заголовки разного рода интервью последнего времени Н. Пашиняна. Чего только стоит заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшее 21 февраля 2019 г. в прямом эфире на его же странице в Facebook, который 1 марта 2019 года решил отметить «могучим гражданским шествием», которое будет посвящено «победе гражданина Республики Армения». Дальше — больше: «Это шествие будет направлено против насилия, против фальсификаций на выборах, против коррупции, против беззакония и ознаменует то, что победа гражданина и власть гражданина в Республике Армения стали необратимыми…». Оказывается, что, обладая абсолютной полнотой власти, «завоевания» этой же власти должны быть окончательно закреплены шествием граждан. Здесь «народный» премьер-министр, конечно же, лукавит. Необъявленная цель намечаемого на первое марта шествия — заручиться «народной поддержкой» в вендетте над политическим заключенным, первым президентом Нагорно-Карабахской Республики, вторым президентом Республики Армения, кавалером Ордена Почетного легиона, Кавалером Большого Креста (высшие французские национальные награды) Робертом Кочаряном. Думается, что посольство свободолюбивой Франции внимательно отслеживает разворачивающийся на наших глазах этот фарс. Или же другой перл Н. Пашиняна о том, что правительство обсуждает применение механизма конфискации имущества без обвинительного судебного заключения. Так, 13 февраля т.г. Н. Пашинян в ходе представления программы правительства в Национальном собрании РА заявил: «Понимаю, что эта формулировка может показаться странной, но хочу сказать, что у нас есть обоснования: с позиции Европейского суда по правам человека, это считается нормальной практикой в борьбе с коррупцией, то есть не считается ограничением прав человека, — и далее Н. Пашинян продолжил. — Бывают случаи, когда гражданин должен объяснить источник получения своего имущества и в данном случае действует не презумпция невиновности, а презумпция вины. Если человек не может доказать, что приобрел имущество законным путем, то приобретение данного имущества считается незаконным». Эти «долгожданные», в первом восприятии, заявления могут вызвать восторг у несведущих граждан Армении, однако это всего лишь прикрытие для реализации его, Пашиняна, главной задачи: любыми путями дестабилизировать ситуацию в Армении. Ведь начни он экспроприировать без решения суда имущество граждан, есть прямой путь для дестабилизации ситуации внутри страны. Доказать подобное утверждение не составит труда, но это тема отдельного, более подробного анализа. А дестабилизация положения в Армении, видимо, для Никола Пашиняна является неким спасательным кругом для ухода от своей персональной ответственности за неизбежные провалы как внутри страны, так и в азербайджано-нагорно-карабахском противостоянии. События, наступления которых долго ждать не придется.

Словом, Никол Пашинян неистово буйствует, потому что наконец-то он понял, что уготованная ему миссия, как-то: разрыв стратегического партнерства с Россией, дискредитации ОДКБ, выход из ЕАЭС, реализация формулы «Территории — в обмен на мир» без определения международно-правового статуса Арцахской Республики, неисполнима. Пашинян полностью исчерпал себя, его дальнейшее нахождение во власти — прямая угроза существованию армянской государственности.