



Orthoscheb.com Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования

В марте 2019 года Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах отмечает первые десять лет своей работы. Он стал первым из трех федеральных центров травматолого-ортопедического профиля, построенных в рамках национального проекта «Здоровье». В части объёма выполняемых работ он превзошёл ожидания, пожалуй, даже специалистов: если в 2009 году было выделено 1,8 тыс. квот при проектной мощности в 5,5 тыс. хирургических вмешательств, то в 2018 году их число перевалило за 8,6 тыс. операций. По этому показателю в России центр уступает НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге, а в Европе — клинике в Гамбурге. За десять лет проведено свыше 60 тыс. операций, на долю центра травматологии приходится около 46% объёмов государственного задания в Поволжье. Если десять лет назад здесь принимали пациентов из десяти регионов, то сегодня — более 55. При этом по отдельным видам операции расписаны на 1,5−2 года вперёд.

О признании качества работы центра на государственном уровне говорит премия правительства России, на международном уровне — сертификат EFQM «Признанное совершенство». О признании пациентов — многочисленные комментарии в соцсетях, максимальное число отзывов среди 122 федеральных медицинских организаций страны в рейтинге Минздрава России и лидерство в списке лучших подведомственных медучреждений. За эти годы центр травматологии не только вошёл в число ведущих медучреждений в стране, но и стал площадкой для научных исследований и подготовки молодых специалистов. О том, как этого удалось достичь, ИА REGNUM рассказал главный врач центра травматологии в Чебоксарах Николай Николаев.

Orthoscheb.com Николай Николаев

ИА REGNUM : Когда принималось решение о строительстве федерального центра травматологии, то было очень много скептиков, считающих, что он не оправдает статус «федерального» по ортопедическому профилю, так как на тот момент данное направление в отрасли в Чувашии не было достаточно развито. Но с первых лет работы центра число операций растёт и продолжает расти, пациенты сюда едут уже со всей России, оставляя лестные отзывы. Что позволило добиться таких результатов?

Действительно, на начальном этапе недоверие было очень высокое. Единственный путь переломить скептическое отношение — делать качественные операции, чтобы пациенты были удовлетворены результатом. Поэтому изначально была поставлена цель добиться максимального качества, которая разделилась на многие составляющие: помимо профессионализма хирургов, их постоянного роста как специалистов, также делалась ставка на современное высокотехнологичное оборудование, выстраивание работы как с регионами, так и с пациентами в части сервиса и отношения к больным.

В первую очередь, безусловно, качество обеспечивают наши доктора. Нагрузка у них очень большая: ежегодно каждый из них делает до 450 операций, то есть каждый из них обладает колоссальным практическим опытом. Важно, чтобы это мастерство развивалось, поэтому наших докторов мы все эти годы обучали и продолжаем обучать, проводим мастер-классы и семинары с приглашением ведущих российских и зарубежных ортопедов, организуем перекрёстные стажировки, внедряем современные технологии.

Помимо практической деятельности, есть ещё научная составляющая. Каждый хирург не просто оперирует, но ещё и анализирует свою работу с точки зрения недоработок и усовершенствования, проводит исследование по разным направлениям. Более 80% врачей имеют квалификационные категории, в том числе 35% — высшую.

Хирурги

Наши врачи проводят как собственные клинические исследования, так и совместные исследования с российскими и иностранными коллегами. За эти годы здесь освоено и защищено 11 патентов, напечатано более 200 научных статей и докладов, подготовлен один доктор медицинских наук и девять кандидатов. В этом году, к примеру, два доклада приняты на большой Европейский форум травматологов-ортопедов.

ИА REGNUM : Какие патенты, например?

На улучшение методики лечения, диагностики. То есть мы тоже делимся опытом, занимаемся наукой. Я считаю, что это одно из важнейших направлений, которые мы должны развивать в перспективе. И не случайно здесь базируется кафедра травматологии и ортопедии Чувашского госуниверситета: если в 2013 году, когда я пришёл заведующим кафедрой, там был один или два ординатора, то сейчас — 20 человек. То есть у молодых людей проснулся интерес, и мы, помимо этого, занимаемся подготовкой кадров (практических ортопедов).

ИА REGNUM : Вы как-то говорили, что золотые руки хирурга — это 50% успеха. Что вы имели в виду под остальными 50%?

Я всегда считал и считаю, что мало больного прооперировать. Нужно его ещё вести на этапе реабилитации в течение первого года. У нас за эти годы выстроено серьёзное реабилитационное направление. Если раньше мы боялись поднимать больного первые сутки после операции, то сейчас зачастую пациент начинает делать первые шаги уже спустя 3−4 часа после операции, а на следующий день уже передвигается по палате. Если ранее процесс реабилитации на первом этапе составлял 12 дней, то сейчас многие больные уже на пятые сутки готовы ехать домой — настолько комфортно они себя чувствуют и сами просят отпустить их.

Что касается в целом реабилитации, то мы рекомендуем нашим пациентам приезжать два-три раза на плановый осмотр, затем — раз в год, чтобы проследить состояние импланта и судьбу пациента — насколько хорошо он себя чувствует, не нужна ли коррекция в лечении.

И здесь очень важна информационная составляющая: сейчас каждый пациент, который отсюда выписался, имеет личный кабинет, что позволяет ему оперативно связаться со своим доктором, обсудить текущее состояние, задать вопросы. Кроме того, все больные на протяжении двух лет имеют свои так называемые «браслеты», своего рода электронная медицинская карта больного. Главное, мы знаем, что конкретно было на этого пациента, какое лечение он получает и что необходимо. То есть идёт персонифицированное лечение и оказание медицинской помощи. Словом, это целый комплекс и, действительно, нельзя сказать, что всё решают только золотые руки хирурга.

Виртуальный доктор

ИА REGNUM : Понятно, что реабилитация — это отдельное направление и требует особого подхода. Поэтому вопрос о собственном реабилитационном корпусе, который позволил бы значительно улучшить качество помощи, поднимался чуть ли не с момента запуска центра травматологии. Этого события ждали десять лет: в 2019 году планируется начать строительство корпуса. Когда перед глазами хирурга находится его больной, то и вести его проще, да и самому пациенту спокойнее.

Это так. Сейчас процесс выстроен таким образом, что больные на реабилитацию переводятся в первую городскую больницу Чебоксар — по пять-шесть пациентов ежедневно, включая иногородних. Кто-то хочет остаться у нас, но у нас нет возможности держать пациентов на койко-месте дольше семи дней, потому что очередь большая: например, операции на коленном суставе расписаны на два года вперёд, артроскопические операции — на 1,5 года.

В то же время наша задача — максимально быстро поднять пациента на ноги. Да, сами технологии в части реабилитации значительно изменились: например, используются специальные кровоостанавливающие технологии и методики обезболивания, что позволяет, условно говоря, начать восстановление пациента прямо на операционном столе. Больше половины больных сразу после пробуждения сегодня доставляются в палату, минуя реанимацию, а молодых пациентов в ряде случаев мы сразу переводим на трость (а не на костыли), чтобы не было обучения непривычной, неестественной походке. И таких нюансов очень много. Конечно, это требует соответствующего оснащения. Но и не только: меняются и подходы в реабилитации, которая, как я уже отмечал, занимает длительный период. И чтобы повысить качество помощи, необходим реабилитационный корпус.

Кроме того, есть ещё один нюанс: 80% наших больных сегодня — это жители других регионов. Поэтому в реабилитационном корпусе будут оставаться в основном иногородние пациенты, которые захотят здесь дальше проходить лечение. Кого-то мы сами будем определять сюда на реабилитацию.

Новый корпус планируем начать строить в 2019 году. Его стоимость оценивается примерно в 325 млн рублей, с учётом закупки оборудования — порядка 400 млн рублей. Часть медицинского оборудования будем закупать за счёт собственных средств.

ИА REGNUM : Помимо корпуса, поднимался вопрос о строительстве мини-гостиницы. Зачем она нужна?

Жизнь так устроена, что проблемы есть и всегда будут. Гостиница нужна для удобства пациентов и чтобы снять наш внутренний вопрос — долгий период прохождения через приёмное отделение из-за того, что не все больные приезжают полностью обследованными. Порой приходится много времени и сил тратить на диагностику, обследование.

Кроме того, одна из существенных проблем в том, что нередко к нам приезжают из регионов не совсем подготовленные больные, поэтому мы вынуждены отказывать в госпитализации. Речь идёт, прежде всего, о наличии сопутствующих заболеваний, при которых операцию нельзя проводить. Это не только проблема региона, который направляет сюда больного, и вопрос самого пациента, но это и наш вопрос. В результате приходится переносить операции на полгода, на год. Для больных это очень неудобно, а для некоторых — целая трагедия.

Гостиничный номер

Поэтому нужна мини-гостиница, чтобы не отпускать таких пациентов, а какое-то время обследовать здесь. Чтобы они заранее приезжали, чтобы мы могли заранее посмотреть. Сейчас у нас есть договорённость с лечебными учреждениями Чувашской Республики: когда, например, у пациентов есть хронические заболевания, которые не позволяют нам сразу взять на операцию, мы их подготавливаем к операции.

ИА REGNUM : Мы с вами общаемся накануне десятилетия центра травматологии, поэтому хотелось бы создать некий «портрет» в цифрах. Основной показатель — это число операций, объём которых ежегодно рос. С какой статистикой подошли к круглой дате?

Сегодня мы выполняем весь спектр ортопедических операций, которые существуют. С 2009 года объём оказания медицинской помощи вырос в 3,6 раза: с 1,8 тыс. операций в год до 8,6 тыс., а нагрузка на одного хирурга в среднем выросла со 120 до 450 операций в год — с такой интенсивностью мало кто работает в России из медучреждений. В целом по объему эндопротезирования мы находимся на втором месте в России, уступая НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге, но у них 700 коек, а у нас 165. А в Европе — на третьем месте.

За эти годы проведено более 60 тыс. операций и на долю нашего центра приходится 45,7% объёма государственного задания ортопедического профиля в Поволжье. Если в 2010 году к нам приезжали из десяти регионов, то сегодня мы принимаем пациентов из более чем 50. У нас в 4,6 раза выросло число операций, которые проводятся в день госпитализации, что психологически комфортнее для пациента и экономически эффективно для клиники.

Цитата из к/ф «Верные друзья» реж Михаил Константинович Калатозов. СССР. 1954 Признание

До четверти наших пациентов — это жители Чувашии, число которых не снижается за счёт общего увеличения числа операций. По сути дела, мы эту потребность закрываем для жителей нашей республики. И острую проблему, которая стояла в 2009 году, сняли. Для Чувашии это был колоссальный прорыв, возможность получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Сейчас это пациенты, скажем так, вновь появившиеся — по определённым заболеваниям, возрастным изменениям, в связи с получением травм.

ИА REGNUM : Вы не только главврач, но ещё и действующий хирург, депутат, глава общественной приёмной Дмитрия Медведева, преподаватель. При такой нагрузке и интенсивности работы, как у вас и ваших врачей, как на всё хватает времени?

Не только я так работаю. Так работают ведущие клиники во всём мире. Невозможно добиться результата, если не будешь пахать по полной программе. Те результаты, которые есть, требуют упорной работы. Но с другой стороны, нельзя забывать и о своём здоровье, нужно беречь себя. Снять напряжение и эмоциональную нагрузку помогает спорт: у себя в центре мы сделали спортзал, арендуем залы для командных игр, частично компенсируем абонементы на фитнес, в бассейны, спортивные секции. Показательный пример: когда центр начал работать, то здесь, наверное, больше половины хирургов курило — сейчас, может быть, один-двое курят. Во-первых, на это нет времени. Во-вторых, все прекрасно понимают, что нужно крепкое здоровье, чтобы выдержать такой ритм.

Конечно, надо и отдыхать. Я всегда говорю, что нужно брать минимум три недели отпуска за раз, чтобы полностью отдохнуть. Люди должны выплескивать эмоциональную нагрузку. Кроме того, очень важна атмосфера в коллективе. Если есть нормальная доверительная, дружеская атмосфера, то с желанием приходят на работу и будут трудиться с отдачей, не нужно их к чему-то призывать и агитировать.