Зимой 2019 года российскую киберспортивную сцену «взорвала» организация Vaevictis eSports — 10 февраля она объявила о создании первой полностью женской команды для участия в Континентальной лиге (центральная киберспортивная лига СНГ). Коллектив девушек, играющих в League of Legends, моментально приковал к себе пристальное внимание игрового сообщества. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с членами команды: Аидой Казарян, Еленой Коваль и Наталией Котовой, и выяснил, что чувствуют девушки, оказавшиеся в эпицентре «женской киберспортивной революции».

League of Legends: Киберспорт. vk.com/lolesports Елена Коваль и Аида Казарян

Аида Казарян: Состав сформировался очень неожиданно. Ксения и Елена (игроки на позициях MID и ADC, прим. ред.) увидели анонс женского турнира. Девочки уже не один год покоряют LoL (League of Legends, прим. ред.), поэтому решили получить новый экспириенс (от Experience — опыт, прим. ред.) и принять в нём участие. Они общались с Дианой и пригласили её попробовать свои силы на позиции саппорта (от Support — поддержка, прим. ред.). А Диана, в свою очередь, встретила меня покоряющей лес (Аида играет на позиции Jungler, прим. ред.) в одном из матчей — так они решили втянуть в это меня (смеётся).

Елена Коваль: Я всегда играла на миду (MID, средняя линия, прим. ред.), за Катарину. Собственно, изначально это был мой единственный чемпион.

Аида Казарян: Разумеется, по большей части играла за саппортов. Но относительно недавно мне приглянулся лес — даже скорее понравились определенные персонажи! Поэтому активно играла за них. Команда никак не повлияла на выбор роли. Скорее мотивировала больше времени уделять джанглу и относиться к этому серьёзнее.

Кадр из игры League of Legends Битва миньонов на игровом поле

Аида Казарян: Все мы играем достаточно давно. Лично я в LoL с четвёртого сезона (2014 год). На позиции лесника играю меньше года и, к сожалению, больше для себя, чем для улучшения результатов — над чем сейчас и работаю.

Елена Коваль: В основном в нашей команде все девушки посвящают свободное время игре. Но до того, как мы собрались, у каждой были свои работа и учёба. Диана, например, учится на дизайнера, а Аида работает визуализатором в магазине одежды. Ксения «варится» в киберспорте уже давно, на должности менеджера команды.

Аида Казарян: Моя мама безумно счастлива! Она поражена тем, что годы, потраченные на эту игру, во что-то вылились и позволяют мне получать удовольствие от достигнутой цели — казалось бы, неосуществимой мечты! Теперь мама не пропускает ни одной игры.

Аида Казарян: Мы достаточно дружные. Некоторые девочки знают друг друга уже давно, и у них уже есть своя зона комфорта. Но и я, как относительно новый человек, вписываюсь неплохо.

League of Legends: Киберспорт. vk.com/lolesports Капитан команды Ксения Мещерякова

Аида Казарян: Мы восприимчивы к критике и не пытаемся скинуть всю вину на тиммейта (от Team Mate — товарищ по команде, прим. ред.). Стараемся замечать все ошибки и работать над собой. Плюс, мы неплохо ладим (что странно для относительно нового женского состава) и, в случае недопонимания, всегда обсуждаем возникшие ситуации и приходим к компромиссу (улыбается).

Елена Коваль: К девушкам в киберспорте относятся одинаково, а именно одинаково плохо и враждебно. Это касается русскоязычного сообщества. Если говорить о других регионах — мы получаем только слова поддержки, да и в общем настрой позитивный.

Наталия Котова: Всегда по-разному. Некоторые ребята считаются с нами на равных, некоторые громко фыркают, когда видят, что девушка идет на саппорта и мид (хотя играют с ними впервые). Есть даже те, кто пытается флиртовать, но это уже отдельный разговор.

League of Legends: Киберспорт. vk.com/lolesports Поддержка

Аида Казарян: Обсуждения о миловидности видели уже давно, и это приятный комплимент для каждой из нас (улыбается). Но, как вы могли понять из истории возникновения нашей команды, это скорее удачное совпадение, чем маркетинговый ход.

Елена Коваль: Конечно, хотелось бы слепо верить в безоговорочную победу, но место объективности должно быть всегда. Наш уровень игры значительно ниже, чем у других команд. Да и играем вместе не так давно, поэтому с сыгранностью тоже много проблем. Но! Мы готовы учиться и развиваться, чтобы, в первую очередь, показать рост во время сплита (соревнований, прим. ред.).

Как вы считаете, станет ли теперь больше женских коллективов в профессиональном киберспорте?

Елена Коваль: Я считаю, что да — однозначно женские коллективы начнут появляться. Своим примером мы показываем, что нет ничего страшного в том, чтобы соревноваться с противниками более высокого уровня! Vaevictis eSports — это яркий пример того, как можно собрать команду и играть, несмотря ни на что (улыбается).

Наталия Котова: Думаю, что станет. В сети было очень много негатива и со стороны девушек. Они были недовольны тем, что в команду взяли не их, а нас (так как практически у каждой, отреагировавшей на эту новость, был рейтинг Diamond IV на русском сервере). Никто никогда не рисковал так, как наша организация. Но этот опыт показал, что идея создать женский состав была хорошей. Возможно, в будущем другие организации захотят собрать женские команды и дадут возможность всем желающим попробовать свои силы.

League of Legends: Киберспорт. vk.com/lolesports Vaevictis в процессе игры

Справка:

League of Legends — популярная соревновательная видеоигра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), разработанная компанией Riot Games. LoL получила особое признание в качестве киберспортивной дисциплины и неоднократно номинировалась на престижные игровые премии как «лучшая киберспортивная игра года». В League of Legends геймеры управляют одним из персонажей с уникальными способностями и своей ролью на игровом поле. Главная цель каждого матча — разрушить Нексус (главное здание) противника.

Континентальная лига (LCL) — профессиональная киберспортивная лига по игре League of Legends. Традиционно матчи в рамках LCL проходят среди команд СНГ, главный офис в Москве. Лига была основана в 2015 году и с 2016 года традиционно проводит серии соревнований.