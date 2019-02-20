Я уже безнадежно заскучал за этой книгой, забитой любительскими фотографиями и скупой на живые фразы, как слог автора оживился. Он прекратил бродить по руинам Чикаго, отвешивать расистские комментарии об индейцах и упрощать американскую жизнь и с раздражением обрушился на один еврейский район Нью-Йорка. Нет — популярный блогер Macos, ставший автором книги «Двухэтажная Америка», ни разу не антисемит; он — Александр Беленький и оказался среди бывших соотечественников на Брайтон-Бич. И, кажется, в злачном Южном централе, негритянском гетто Лос-Анджелеса, люди более живые, чем в русскоговорящем Брайтоне.

Александр Беленький. Двухэтажная Америка

Жизнь замерла — Америка динамична, открыта, но только не в этом местечке, где выходцы из Советского Союза культивируют жлобство, криминал и самоизоляцию. На пляжах Брайтона не принято купаться, в его магазинах не принимают карты, но продают сосиски без мяса и норовят нагрубить, а уродливый русско-английский суржик доминирует на вывесках.

«Брайтон отличается от остальной Америки и от других гетто. Его жители привезли с собой не только старые шубы и грампластинки, они привезли своё видение мира. Выброшенный на помойку телевизор разбивают молотком, чтобы он не достался никому… Здесь очень грязно», — конец цитаты о неудачниках.

Ещё Беленький побегал за сектантами амишами, застрявшими в 17−18 веках в своих нелепых одеяниях, повозках и безграмотности. Экзотичная религиозная дурость? Блогер другого мнения: «Эти странные люди достойны уважения, что хранят веру себе и своим традициям. А мир без проводов, машин и интернета — это не так уж плохо». Впрочем, восхищать архаикой легче со стороны… Он поездил по Великому белому северу — штату Монтана, где на фермах кипит жизнь, а в степях бродят миллионы коров, как и век назад. И Беленький так и не встретился с гангстерами, хотя и пытался ощутить их присутствие в черных районах. А в полицию он все-таки попал.

В остальном «Двухэтажная Америка» — это однообразный дневник автотуриста: что-то вижу и пишу, не особенно заморачиваясь, а если не пишется, то есть фотоаппарат. Три сотни страниц я перелистал за пару часов, и большинство сюжетов быстро растворились в памяти. Банальная книга. Блог Беленького в «Живом журнале» я как-то встречал и в итоге на страницу «Macos-а» не запал; покойный магаданец Илья Ковякин в свое время разбирал его глупости об «идеальных» дорогах Аляски — это запомнилось больше.

Если кого волнует русское восприятие США — нетленную книгу «Camp America» давным-давно написал Артем Русакович. Парни, путешествующие почти без денег, ближе чувствуют этот страстный и сложный мир, чем знаменитые блогеры.