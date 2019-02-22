Американские критики НАТО в основном обеспокоены тем, что расширение альянса в Восточной Европе может втянуть США в конфликты, которые не имеют ничего общего с подлинными потребностям США в области безопасности, пишет Тед Гален Карпентер в статье для издания The American Conservative.

Army.mil США и НАТО

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Вмешательство НАТО в Ливию в 2011 году является напоминанием о том, что даже такие давние союзники Вашингтона, как Франция и Великобритания, могут втянуть США в ненужный конфликт. В своих мемуарах бывшие госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр обороны США Роберт Гейтс рассказали, как Франция и Великобритания подтолкнули администрацию экс-президента США Барака Обамы к роковому шагу в Ливии. Сама Клинтон поддержала «гуманитарные» военные миссии, в то время как Гейтс был категорически против. Мемуары бывших высокопоставленных американских чиновников проливают свет на то, какое влияние оказало лоббирование со стороны союзников на американскую администрацию.

Когда в конце 2010 и начале 2001 года вспыхнула так называемая «арабская весна», США и их европейские союзники стали рассматривать возможные сценарии действий. Бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи также столкнулся с мятежом в своей стране.

Voice of America Ливийские мятежники

Поначалу даже Клинтон, казалось, с осторожностью относилась к участию США в каких-либо военных действиях, направленных на свержение Каддафи. «Когда я встретилась с президентом Франции Николя Саркози, он призвал Соединённые Штаты поддержать международную военную интервенцию, чтобы остановить продвижение Каддафи к укрепрайону повстанцев в Бенгази на востоке Ливии», — вспоминает Клинтон. «Тогда я не была уверена. В предыдущее десятилетие США увязли в долгих и трудных конфликтах в Ираке и Афганистане», — добавила Клинтон.

На слушаниях в конгрессе Клинтон указала на ключевую причину своей настороженности: «Слишком часто другие страны требуют быстрых действий, но затем обращаются к Америке с просьбой взвалить на себя всё бремя и взять на себя все риски».

Члены Лиги арабских государств (ЛАГ) уже давно ненавидели правительство Каддафи, они также настаивали на международном вмешательстве. В состав ЛАГ входили такие близкие партнёры по безопасности, как Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Однако Клинтон отметила, что на саммите G8 представители ЕС оказались ещё более фанатичными, требуя военного вмешательства. Клинтон призналась, что Саркози прожужжал ей все уши о военном вмешательстве в Ливию.

Лоббирование вмешательства со стороны Великобритании ещё больше впечатлило Клинтон. Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг настаивал на военной интервенции в Ливию. По словам Клинтон, даже если Хейг выступал за войну в Ливии, то «это многое значило», поскольку Хейг никогда не был импульсивным крестоносцем, всегда оставаясь осторожным прагматиком.

Foreign and Commonwealth Office Уильям Хейг

Гейтс также подчеркнул то влияние, которое оказали союзники США на американскую администрацию. По его мнению, благодаря лоббированию со стороны ЛАГ, а также сильному давлению со стороны Великобритании и Франции в конечном итоге удалось убедить Обаму в том, что Соединённые Штаты должны взять на себя инициативу в организации военной кампании против Каддафи. Франция так жаждала войны, что Саркози приказал своим ВВС нанести первые авиаудары по силам Каддафи за несколько часов до согласованного времени.

Остаётся неясным, начали бы Соединённые Штаты войну в Ливии без лоббирования со стороны своих европейских союзников или нет? Безусловно, в Вашингтоне было немало влиятельных сторонников «гуманитарной» военной интервенции, включая Клинтон, тогдашнего постоянного представителя США при ООН Сьюзан Райс и высокопоставленных сотрудников Совета национальной безопасности США Саманту Пауэр и Бена Роудса. Однако в администрации Обамы существовал глубокий раскол: бывший вице-президент США Джо Байден, председатель Объединённого комитета начальников штабов, и другие официальные лица разделяли позицию Гейтса, выступавшего против вмешательства. По словам Гейтса, Обама позже сказал, что перевес в пользу сторонников военной интервенции был минимальным: «51 против 49».

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

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Если раскол в администрации Обамы был настолько серьёзным, то давление со стороны американских союзников вполне могло стать решающим фактором, способствовавшим началу военной интервенции в Ливию. При отсутствии давления со стороны союзников администрация Обамы, вероятно, воздержалась бы от интервенции в Ливию. Учитывая катастрофические последствия этой интервенции, такая сдержанность была бы разумной. Ливийский эпизод иллюстрирует то, как связи Вашингтона с НАТО могут втянуть США в ненужную войну. К сожалению, нет никаких признаков того, что американские сторонники НАТО извлекли какие-либо значимые уроки.