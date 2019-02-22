На протяжении большей части своего срока президент США Дональд Трамп вёл войну против членов своего разведывательного сообщества, открыто презирал их мнение и теперь, по имеющимся сведениям, рассматривает возможность увольнения с поста директора национальной разведки Дэна Коутса, который публично раскритиковал политику Трампа, пишет Майкл Хирш в статье для издания The Foreign Policy.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

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Однако нынешний директор ЦРУ Джина Хаспел, несмотря на то, что она также не поддерживает риторику Трампа, похоже, пока что находится в безопасности. Может быть, отчасти потому, что, по словам бывших сотрудников ЦРУ, управление и большинство его бывших высокопоставленных чиновников избегали публичных высказываний против Трампа из-за боязни навлечь на себя его гнев и поставить под угрозу работу Хаспел, а также всего управления. Действительно, ЦРУ является одним из немногих крупных правительственных ведомств, которое миновало политическое назначение представителя Трампа на руководящую должность.

Cia.gov Джина Хаспел

Многие представители разведывательного сообщества просто шокированы и потрясены поведением Трампа, но их недовольство не выходит за рамки частной беседы. Они предпочли молчать, зная о том, что Трамп обычно фокусирует свою ярость на тех государственных ведомствах, которые он считает нелояльными.

«Одна из причин, по которой ряд бывших чиновников ЦРУ, о которых я говорил, не хотят высказывать свои критические замечания, заключается в том, что это усложнит ей работу… Единственное, что меня приятно удивило, так это то, что до настоящего времени разведывательному сообществу, похоже, удавалось избегать появления политических назначенцев на руководящих постах. Хаспел смогла заполнить все руководящие должности профессионалами», — заявил один бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ.

По словам бывшего директора ЦРУ Майкла Хайдена, Хаспел просто пытается не подставляться под удар, «припасть к земле» и не высовываться.

Хайден и другие отметили, что на недавних слушаниях в конгрессе Хаспел дала точно такие же показания, как и Коутс, который отказался поддержать позицию Белого дома по Северной Корее, Ирану и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметив, что Северная Корея не станет сдавать своё ядерное оружие, что Иран выполняет свои антиядерные обязательства, а ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё представляет опасность. Заявления Коутса, как сообщалось, вызвали недовольство Трампа и заставили его усомниться в лояльности Коутса. После этого доверенное лицо Трампа Кристофер Радди, издатель консервативного журнала Newsmax, предположил, что президент рассматривает возможность увольнения Коутса. Однако Хаспел, похоже, ничего не угрожает.

Также существует точка зрения, согласно которой многие бывшие чиновники ЦРУ молчат, руководствуясь своими эгоистичными мотивами. «Я не думаю, что многих отставных офицеров заботит судьба Хаспел. Я думаю, что многие из них до сих пор находятся рядом с «кормушкой». Заключение контрактов — это сейчас огромный бизнес», — считает бывший оперативник ЦРУ Руэл Марк Герехт, который в настоящий момент является старшим научным сотрудником Фонда защиты демократий.

Большинство бывших сотрудников ЦРУ, опрошенных перед написанием этой статьи, пережили сложный период, предшествовавший войне в Ираке. Тогда управление подверглось жёсткому давлению со стороны Белого дома. От ЦРУ потребовали связать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ираком и сфабриковать доказательства о наличии оружия массового уничтожения. Как отметил бывший сотрудник ЦРУ, «разведывательное сообщество нередко ловит себя на мысли, что его взгляды не всегда воспринимаются действующей администрацией».

Dni.gov Дэн Коутс

Герехт добавил, что на протяжении всей своей истории оценки глобальных угроз ЦРУ зачастую предоставляло «поразительно неточные» выводы, поэтому президенты имеют право подвергать их сомнению. Однако официальные представители разведывательного сообщества настаивают на том, что недоверие Трампа носит беспрецедентный характер. Некоторые говорят о том, что ЦРУ, несмотря на потерю морального духа, сохранит свою актуальность, особенно с учётом того, что администрация Трампа увеличила бюджет разведывательного сообщества. По словам Мэри Маккарти, которая более двух десятилетий работала аналитиком ЦРУ, разведывательное управление может дать Трампу то, чего он хочет по менее значимым вопросам, одновременно отстаивая свои оценки по основным проблемам, таким как КНДР и Иран.

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«Например, чисто гипотетически может существовать такой источник информации, который предоставляет управлению некую унизительную информацию о том или ином иностранном лидере, который ему не нравится. Возможно, это могут быть сообщения о том, что Ангела Меркель любит душить щенков. Таким образом, вы можете за счёт подобных мелочей отстоять позицию по таким важным вещам, как Северная Корея», — считает Маккарти.

Однако на фоне всего этого остаётся важный вопрос: как долго ЦРУ сможет сохранять свою репутацию в подобных условиях? «Если это продлится ещё четыре года, то это действительно приведет к катастрофе», — считает Хайден.