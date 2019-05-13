В последние годы гордыня стала движущей силой американской внешней политики. Соединённые Штаты видят себя в качестве основной силы, наделённой правом и даже обязанностью осуществлять вмешательства по всему миру. Любая нация, которая окажется на их пути, должна быть раздавлена, пишет Дуг Бандоу в статье для американского издания The American Conservative.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирака

К счастью, в своём обращении к нации о положении страны президент США Дональд Трамп заявил, что великие страны не ведут бесконечные войны. Похоже, он готов вывести американские войска из Сирии и Афганистана. К сожалению, гордыня продолжает доминировать в политике его администрации по отношению к другой стране: Ираку.

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Администрация экс-президента США Джорджа Буша вторглась в Ирак после лживых заявлений о том, что у Багдада есть собственная программа по созданию оружия массового уничтожения. Также говорилось, что сторонники США создадут собственную Америку на берегах Евфрата. Что в итоге? Погибли тысячи граждан США, десятки тысяч военнослужащих получили ранения, сотни тысяч граждан Ирака погибли, а миллионы стали беженцами в результате насилия на религиозной почве. Местная христианская община была уничтожена.

Война привела к появлению «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Которая в конечном итоге трансформировалась в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Только благодаря существенной помощи со стороны США и других правительств иракские военные смогли освободить захваченную территорию от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Между тем шиитский Иран смог укрепить свои позиции в Ираке среди своих единоверцев. Недавнее детальное исследование Пентагона показало, что «экспансионистский Иран, похоже, оказался единственным победителем».

Вы думаете, что опыт, полученный США в Ираке, заставит Вашингтон быть осторожнее в будущих отношениях с Ираком? Багдад хочет поддержки со стороны США, но не их господства. И всё же Трамп рассматривает Ирак в качестве завоёванной провинции.

U.S. Army Американские солдаты в Ираке

Большинство граждан США, наверное, уже забыли о том, что когда-то Вашингтон был страстным сторонником бывшего иракского лидера Саддама Хусейна. В 1980 году Ирак вторгся в Иран, после чего получил широкую поддержку со стороны США. Отношения между Багдадом и Вашингтоном изменились только в 1990 году после того, как Хусейн захватил Кувейт. В 2003 году Буш использовал атаки 11 сентября 2001 года в качестве предлога для вторжения в Ирак.

Неоконсерваторы обещали лёгкую победу над иракским режимом. Увы, всё пошло не так, как планировалось. Тем не менее, когда межконфессиональный конфликт окончательно прекратился, американские чиновники всё еще надеялись сохранить в стране постоянное военное присутствие. Какой смысл в оккупации чужой страны, если вы не можете оставить там свой военный контингент? Сначала иракские власти отказались подписать соглашение о статусе вооруженных сил США (SOFA). Как заявил бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики: «Мы не понимали, что требования США так сильно повлияют на суверенитет Ирака… Мы не можем позволить американским силам сажать в тюрьму граждан страны». Продление срока пребывания американских войск в Ираке было согласовано незадолго до того, как Буш покинул свой пост, пообещав однако, что американские войска покинут страну в 2011 году. Другой экс-президент США Барак Обама пришёл к власти в надежде сохранить ограниченный военный контингент в Ираке. Однако Багдад вновь отказался предоставить американским войскам иммунитет от судебного преследования в иракских судах.

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Критики Обамы настаивают на том, что он не очень-то старался сохранить военный контингент в Ираке. Парламент Ирака отказался поддержать соглашение с США. Обама, казалось, испытал облегчение, когда переговоры по SOFA потерпели неудачу. Однако не стоит винить Обаму в провале переговоров.

U.S. Navy Американские солдаты в Ираке

Семена, посеянные вторжением в Ирак, дали всходы: в Ираке появилось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Республиканцы обвинили Обаму в том, что вывод войск из Ирака привёл к катастрофе. По их мнению, необходимо было сохранить оккупацию Ирака, тогда там бы царил мир. Однако республиканцы забыли о том, что думают сами граждане Ирака. Неоконсерваторы рассматривают иностранцев в качестве специфического реквизита к американской пьесе. Однако граждане Ирака действительно верили в свой суверенитет и возможность сказать «нет». На самом деле, если бы американские войска остались в Ираке, вероятно, для большинства граждан этой страны американские опекуны превратились бы в мишени. Присутствие американских войск могло бы сплотить шиитов и суннитов на борьбу с ненавистным оккупантом.

В конце декабря 2018 года Трамп прилетел в Ирак, чтобы встретиться с американскими войсками, численность которых составляет примерно 5 тыс. 200 человек. Американские силы по-прежнему ведут подготовку иракских сил, проводят разведку и осуществляют авиационную поддержку боевых операций Ирака. Однако визит Трампа вызвал недовольство в Багдаде, поскольку президент США не стал встречаться с иракскими лидерами. Тем не менее данное обстоятельство меркнет на фоне заявлений Трампа о том, что американские войска должны остаться в Ираке для наблюдения за Ираном, поскольку Тегеран является реальной проблемой. Более того, Трамп добавил, что США могли бы использовать Ирак в качестве своей базы, если «мы хотим чего-то добиться в Сирии».

Twitter.comrealdonaldtrump Дональд Трамп в Ираке

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил: «Когда нам говорят, что миссия этих сил заключается в борьбе с соседней страной, например с Ираном, мы не можем согласиться с этой точкой зрения». Президент Ирака Бархам Салех отметил, что США не должны обременять Ирак «политическими приоритетами» Вашингтона, поскольку Ираку хватает своих собственных проблем, добавив, что «Ирак крайне заинтересован в хороших отношениях с Ираном».

Бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади предупредил, что разговоры о военных базах в Ираке, которые могут быть использованы в целях конфронтации, осложняют отношения с соседними странами. Парламентарий Джавад аль-Мусави указал на то, что настоящая причина присутствия США в Ираке — это не борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а желание нанести удар по Ирану.

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Радикальный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призвал парламент принять законодательство, которое ограничивало бы присутствие и деятельность США в Ираке. Лидер шиитской военизированной группировки «Асаиб Ахль аль-Хакк» Каис аль-Казали призвал парламент уменьшить роль США в Ираке, иначе подконтрольные ему ополченцы позаботятся об изгнании американских войск из страны. Представители «Хезболлы» в Ираке говорят о том, что противодействие США позволило бы объединить различные шиитские группировки, переключив их внимание с внутренних проблем на противодействие «внешней угрозе».

Fars News Agency Митинг сторонников Муктады ас-Садра

Реальное решение здесь заключается в том, что Соединённые Штаты должны вывести свои войска из Ирака. Оставшуюся часть работы по окончательной ликвидации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны проделать те страны, для которых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет непосредственную угрозу. Президент США признаёт, что глупо вести бесконечные войны на Ближнем Востоке. Пора ему реализовать свой подход и в отношении Ирака.