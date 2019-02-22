В течение по крайней мере четырёх последних лет, начиная с момента, когда группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала постепенно распадаться, правительства во всём мире столкнулись с последствиями этого распада: бывшие боевики стали возвращаться к себе на родину. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось завербовать десятки тысяч человек примерно из 90 стран мира. В течение многих лет тысячи бывших членов террористической группировки пытаются вернуться домой. Некоторые из них разочаровались в увиденном, другие остались верны своим убеждениям, но тем не менее хотели бы вернуться домой, третьих подозревают в том, что они вернулись на родину для вербовки новобранцев, пишет Файсал Аль Яфал в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Читайте также: Strategist: Какая страна могла совершить кибератаку на Австралию?

Долгое время юридические, материально-технические и даже моральные вопросы, связанные с возвращением репатриантов, — не бывших боевиков, а их жён и детей, в том числе людей, которые служили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве администраторов или поваров, — оставались вне поля зрения общественности. Все эти вопросы всплыли только на этой неделе, когда история жены боевика попала в СМИ.

Matritca.kz Европейские исламисты

В течение нескольких дней британские СМИ обсуждали историю Шамимы Бегум, которая в 2015 году, когда ей исполнилось 15 лет, покинула страну вместе с двумя своими школьными друзьями, чтобы присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Через четыре года Бегум, ставшая матерью и вдовой, оказалась в сирийском лагере для беженцев. Она не раскаялась в содеянном, но стремится вернуться домой. Её история стала в Великобритании предметом бурного обсуждения. Кто-то считает, что Бегум была подростком и совершила глупость, другие призвали «оставить её гнить» в сирийской пустыне.

Однако на протяжении всей дискуссии редко кто обращал внимание на один важный аспект. Что Сирия и Ирак — страны, наиболее пострадавшие от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — думают обо всём этом? В социальных сетях можно встретить грубый и ясный ответ: «Европа должна забрать свой мусор». Европейские страны, граждане которых добровольно присоединились к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должны вернуть их на родину. Оставлять их «гнить в пустыне» — это плохой вариант.

В целом у европейцев, оказавшихся в Сирии или Ираке, есть два варианта. Первый заключается в том, что за совершённые преступления они должны предстать перед сирийским или иракским судом и понести наказание. Во-вторых, граждан иностранных государств могут репатриировать на родину и судить дома. Оба этих варианта осложняются тем, что зачастую, учитывая характер боевых действий, у суда может оказаться недостаточно доказательств для вынесения приговора. Франция указывает на то, что лучше держать репатриантов под замком у себя дома, где власти могут контролировать их передвижение.

AlexVan Тюрьма

В общем, те, кто считают, что Бегум предала свою страну, придерживаются первого варианта, а те, кто считает, что страна гражданства Бегум должна взять на себя бремя ответственности, предпочитают второй вариант. Однако не стоит забывать про мнение граждан Ирака и Сирии.

В частности, граждане Ирака справедливо возмущены тем, что значительная часть их страны была разрушена или уничтожена иностранными боевиками. Сотни этих боевиков и их подельников прошли через иракские суды. Кого-то приговорили к тюремному заключению, кого-то казнили.

Получается, что гражданам Ирака приходится нести двойное бремя: сначала они проливали кровь в боях с иностранными боевиками, а теперь им приходится брать на себя расходы, связанные с содержанием под стражей выживших членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иностранные правительства не хотят возвращать домой бывших членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за соображений безопасности. Репатрианты могут подтолкнуть других к совершению нападений. Также придётся выделить деньги на их тюремное содержание. Однако по этим же причинам Ирак и Сирия хотят, чтобы иностранные граждане покинули их территорию.

Читайте также: Project Syndicate: Брексит столкнулся с непредвиденными обстоятельствами

Последствия, вызванные распадом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поднимают чрезвычайно сложные юридические и моральные вопросы. Вполне возможно, что будут созданы новые правовые инструменты или разработаны новые политические соглашения для размещения десятков тысяч иностранных репатриантов, чьи страны происхождения просто отказываются возвращать их домой.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

Стремление британских властей лишить Бегум гражданства может столкнуться с препятствиями, поскольку европейское законодательство запрещает лишать граждан ЕС их гражданства. Неясно, сможет ли Бегум получить какое-либо другое гражданство. В любом случае, похоже, что всё бремя ляжет на плечи Сирии.

Однако факт остаётся фактом: гражданство возлагает определённые обязательства как на государство, так и на граждан. Те страны, чьи граждане решили присоединиться к террористам, чтобы уничтожить чужую страну, должны прибрать за собой.