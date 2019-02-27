Японское телевидение и другие СМИ информировали жителей Страны восходящего солнца о результатах опроса курильчан по поводу притязаний Японии на их острова. Общенациональная теле-радиокорпорация Эн-эйч-кэй (NHK) сообщала, что «российское государственное телевидение с повторами в качестве одной из главных новостей передавало о том, что жители Курил против передачи островов Японии. Очевидно, что российская сторона намерена использовать результаты опроса на дальнейших японо-российских переговорах».

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Телевидение же соседнего с Курилами японского острова Хоккайдо считает, что «опрос окажет большое влияние на переговоры двух стран по мирному договору, включая территориальный вопрос». Ему вторит газета деловых кругов Японии «Нихон кэйдзай», которая прогнозирует «вероятное ужесточение позиции России на переговорах». То же мнение и у влиятельной газеты «Асахи симбун», предсказывающей, что «российская сторона, видимо, намерена добиваться от Японии уступок». Информационное агентство «Дзи-дзи», приводя полученные в ходе опроса двух третей взрослых жителей Курил результаты, подчеркивает, что проводивший социологические замеры ВЦИОМ — «проправительственный центр». Агентство подробнее других центральных СМИ сообщает, что против передачи островов Японии высказались на Итурупе — 97%, на Кунашире — 96%, на Шикотане — 92%. В целом, по данным с трех островов, согласных с переходом под японское управление лишь 2%, еще 2% не имеют определенного мнения на этот счет.

Излагая опубликованные ВЦИОМ результаты опроса, газета северного японского острова «Хоккайдо симбун» особо выделяет слова и. о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о том, что в вопросе о принадлежности южнокурильских островов следует «поставить точку».

В связи с этим напомним высказывание дальневосточного политика: «Результаты были предсказуемыми, мы живем здесь и знаем настроения людей. Сахалинцы и курильчане возражают против разговоров, которые проводятся по Курильским островам. И после того, как ВЦИОМ провел исследование, эти разговоры нужно прекращать. Никакого политического подогрева, абсолютно репрезентативные результаты. На этих островах люди живут, строят свои дальнейшие планы, и нужно тему территориальных претензий завершить и больше не поднимать. Я думаю, что решение депутатов очень взвешенное и обдуманное. Лично я скажу очень простую фразу: я поддерживаю сахалинцев и курильчан, позицию депутатов, которая прозвучала. Я поддерживаю позицию президента четко и ясно. Мы все едины — от президента до жителей Курильских островов».

Сам же президент пока воздерживается от оценки волеизъявления жителей Курил и заявляет о готовности «к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения мирного договора».