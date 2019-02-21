За пять лет с момента финала «революции достоинства» на Украине изменилось многое, но окончательно победить олигархическо-клановую систему все еще не удалось, констатирует «Панорама» (Сумы). Евромайдан и «революция достоинства» выполнили главную задачу: остановили процесс ликвидации независимости Украины и ее окончательного вхождения в «русский мир» и устранили режим, который этого добивался. Издание поинтересовалось у некоторых сумских евромайдановцев, которые пять лет назад прошли все этапы Евромайдана как в Сумах, так и Киеве: не считают ли они, что все случившееся пять лет назад было напрасно? Ведь множество украинцев сейчас разочарованы результатами «революции». Но никто из опрошенных не допустил даже мысли, что «революция» 2014 года прошла напрасно. Все они уверены, что Украина и украинцы сделали тяжелый, но необходимый шаг в сторону от империи к Европе, от авторитарной системы власти к подконтрольной народу и обществу. Полностью этот путь еще предстоит пройти, но начало ему положено, и сейчас важно с него не свернуть.

Иван Шилов ИА REGNUM

Митрополит Епифаний (Православная церковь Украины) назвал условия реформирования церковного календаря, передает BukNews (Черновцы). При этом он не исключает переноса некоторых церковных праздников. Об этом митрополит заявил во время посещения Черновицкой области, заявив: «Мы будем постепенно, трезво воплощать определенные реформы в жизни Церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем вносить соответствующие изменения. Как только увидим, что общество готово к этим изменениям. Но это пока не актуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь — это не догма. Но нужно еще много поработать в этом направлении».

Gov.ua Арсен Аваков

В рамках всеукраинского концертного тура Ровно посетила студия «Квартал 95», сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Концерт артистов прошел в «Текстильщике» с аншлагом. К слову, как для самих комиков, так и для зрителей мероприятие стало неожиданностью. Дело в том, что в этот день были запланированы концерты в Виннице, однако «Кварталу 95» в последний момент отказали в аренде зала, который принадлежит министерству обороны Украины. Отказ выглядел цинично, поскольку артисты, начиная с 2014 года, все время помогают военным — и финансово, и давая концерты вблизи передовой. По мнению «кварталовцев», срыв концертов в Виннице является яркой иллюстрацией грязной политической игры, ведь город является «родным» для действующего президента Украины, а лидер группы Владимир Зеленский официально баллотируется в президенты Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

О закулисье срыва концерта Зеленского рассказывает «Реал» (Винница). Проведение мероприятия в винницком Доме офицеров было зарезервировано еще в ноябре прошлого года. Но поскольку лидер коллектива стал кандидатом в президенты, его публичные мероприятия должны соответствовать нормам избирательного законодательства. Поскольку военные — люди законопослушные и осторожные, то еще 7 февраля предупредили организаторов о том, что им следует подыскать другую концертную площадку. Время было. Однако организаторы не торопились. Например, в компании «Карабас», которая специализируется на продаже билетов на концерты, уточнили, что узнали об отмене мероприятия в Виннице вечером 8 февраля. Затем появилась альтернатива — дворец «Текстильщик» в Ровно. О том, что шутки «кварталовцев» на День святого Валентина не услышат винничане, стало известно накануне запланированного и уже несколько дней как отмененного выступления в городе. Зеленский с коллегами публично заявили, что им отказали, но они приедут в Винницу в другой раз. Заявление «95 квартала» в соцсети стало «локомотивом» волны публикаций в СМИ. В большинстве материалов авторы сочувствовали артистам и кандидату, которого «не пустили» в Винницу. Как уверяют местные специалисты концертного бизнеса, в принципе, артисты могли провести два-три концерта в один день на другой площадке, но это сопряжено с организационными сложностями. В итоге кандидат в президенты «победил» бизнесмена и артиста. Отмену концерта подали с намеком на решение «команды Порошенко» о запрете «въезда» Зеленскому в город. Хотя, по сути, хронология событий и определенные факты свидетельствуют об умелом манипулировании общественным мнением политтехнологов «команды Зе» и использовании чувств тех винничан, которые заранее купили билеты и собирались покупать цветы.

Питер Брейгель Старший. Триумф смерти. 1562 год

Венгры Закарпатья не будут поддерживать какого-либо кандидата в президенты Украины, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Как говорит глава Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKS) Василий Брензович, программы кандидатов идут вразрез с интересами национальных меньшинств. Он рассказал о горьком опыте предыдущих договоренностей с политиками, которые накануне выборов обещали одно, а в итоге ничего из этого не выполнили. Поэтому венгерская общность скептически относится к нынешним участникам президентской гонки. По мнению Брензовича, больше всего шансов победить у Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, но их программы однозначно носят националистический характер и направлены на сужение прав национальных меньшинств. А кандидаты, более приятные для венгерской общины, не имеют шансов пройти во второй тур. Глава KMKS заметил также, что не тешит себя надеждой на изменение политики Порошенко в отношении национальных меньшинств. Не питает иллюзий Брензович и о прохождении в Верховную раду Украины представителя венгерского меньшинства. Основная причина этого — национальный состав избирателей. Помимо того, Береговский район, где компактно проживают венгры, сознательно делят на два избирательных округа с единственной целью — сделать все, чтобы представитель венгерской общины не попал в законодательный орган. По поводу ухудшения украинско-венгерских отношений Брензович пояснил, что Киев проигнорировал все предыдущие договоренности относительно прав национальных меньшинств. И это в то время, когда Венгрия всячески поддерживала безвиз для украинцев и потуги Украины по вступлению в Евросоюз. Решение проблемы глава KMKS видит в проведении конструктивных переговоров. Однако до мартовских выборов мало шансов на положительный результат. Сейчас довольно напряженный период, большинство кандидатов представляют националистическое направление.

Bikkessy Heinbucher József. Венгерские крестьяне (фрагмент). 1816 — копия

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил необычный для украинских политических реалий месседж, рассказывает Zaxid.net (Львов). Он подчеркнул, что МВД не допустит подкупа избирателей и фальсификации голосов. Это демонстрирует, что полиция на выборах будет работать против действующего президента. Имея третье место в рейтинге и не слишком убедительные аргументы вроде томоса для Церкви, Порошенко может выиграть выборы только с помощью административного ресурса. В условиях подконтрольности полиции избирательные махинации можно было бы поставить на конвейер, однако глава МВД вдруг выступил против и недвусмысленно дал понять, что полиция не только не будет помогать, но и препятствовать фальсификаторам. Заявление Авакова, очевидно, прямо адресовано президенту и показывает, что министр больше не подконтролен Порошенко или, возможно, даже начал работать на интересы главного его конкурента — Тимошенко. Однако на стороне президента оказался криминал. Порошенко публично начали поддерживать одиозные люди с уголовными делами: влиятельный в Харьковской области Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, днепропетровский бизнесмен Александр Петровский, которого в прессе называют криминальным авторитетом по кличке «Нарик». Депутат от «Самопомощи» Роман Семенуха отмечает, что «у президента сделали ставку на местный криминалитет, и это везде: в Одессе, в Днепропетровске, Харькове». И делается это для фальсификаций.

Полиция Казахстана задержала правозащитницу Людмилу Волошину и оператора Валерия Явтушенко, сообщает «Полтавщина» (Полтава). Волошина поехала в Казахстан в качестве наблюдателя Итальянской федерации по правам человека. В полиции Астаны сообщили, что с 11 по 15 февраля проводила мероприятия по борьбе с незаконной миграцией. Правоохранители обнаружили, что гражданка Украины Людмила Волошина прибыла в Республику Казахстан с частным визитом. Однако декларируемая цель не совпала с ее реальной деятельностью. Ее и Явтушенко депортировали из страны ночью 15 февраля.

В Луцке обсудили целесообразность достройки двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, передают «Волинські Новини» (Луцк). Встречу провели в формате общественного обсуждения в помещении Волынского областного совета. «Энергоатом» до конца года планирует провести переоценку надежности энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Речь идет о строительстве энергоблоков мощностью около 1000 MВт с применением реакторной установки ВВЭР-1000 европейского производства, которая отвечает требованиям нормативных документов Украины и МАГАТЭ. Заместитель главного инженера «Энергоатома» Геннадий Самосей сообщил, что состояние готовности на момент прекращения работ в 1997 году энергоблока № 3 составило 75%, а энергоблока № 4 — 28%. Часть оборудования с тех пор морально устарела, другое оборудование, которое прошло обследование, удалось законсервировать. Строительство на двух энергоблоках планируют проводить параллельно и закончить за 84 месяца. Запустить объекты в эксплуатацию хотят в 2024—2026 годах. По словам заместителя главного инженера, новые энергоблоки будут отличаться от имеющихся на Украине. Отметим, что общественные слушания по достройке реакторов Хмельницкой АЭС уже прошли в Хмельницком, Ровно, Тернополе, Житомире, Виннице, Черновцах и Киеве. Запланировано провести еще одно обсуждение в Ивано-Франковске, а также экспертные консультации с представителями Австрии, Белоруссии и Польши.

Увеличить поступления в местные бюджеты, но при этом создать риск для отпугивания отдыхающих — перед такой дилеммой оказались общины населенных пунктов в курортной зоне Херсонщины, пишет «Новий день» (Херсон). С 1 января государство предоставило им право взимать до 0,5 процента от минимальной зарплаты в сутки туристического сбора для граждан Украины, и до 5 процентов для иностранцев. Если этой возможностью воспользоваться, день отдыха для нерезидентов может автоматически подорожать сразу на сотню гривен в сутки! «Сколько будет составлять туристический сбор для нашего общества, пока еще определяемся, — говорит глава села Счастливцево на Арабатской стрелке Виктор Плохушко. — Предварительно, он может быть 0,1 процента от «минималки» для владельцев гостевых домиков и больше для здравниц. Относительно десятикратного повышения сбора для иностранцев я лично считаю, что сейчас не время. Иностранцев к нам приезжает не так много, их надо привлекать, а не отпугивать заоблачными налогами». Директор базы зеленого туризма в селе Стрелковом на Арабатской стрелке Оксана Чернобривцева того же мнения: «Максимальный размер туристического сбора, который хотят собирать с нерезидентов — это смерть для небольших хостелов. В них стоимость проживания в среднем составляет 150−200 гривен в сутки. А тут вдруг возникает необходимость добавить еще столько же и просто потому, что так кому-то захотелось. Конечно, курортники на лишние расходы не пойдут. И искать жилье будут у «нелегалов», которые в бюджет вообще ничего не платят, а хостелы потеряют клиентов. И немало: у меня лично летом, к примеру, один-два номера из пяти занимают именно приезжие из Польши и Белоруссии».

Украинский научно-исследовательский противочумный институт, который расположен в Одессе, находится в процессе ликвидации, рассказывает «Думская» (Одесса). Главой ликвидационной комиссии министерство здравоохранения назначило Дмитрия Бондаренко. Институт имеет единственную на Украине лабораторию уровня безопасности BSL-3, где можно работать со смертельно опасными бактериями и вирусами, в том числе с лихорадкой Эбола. Он де-факто является единственным учреждением, которое по-настоящему занимается биологической безопасностью в воюющей стране. В министерстве здравоохранения утверждают, что реорганизация не означает ликвидации. По планам, он будет переподчинен Центру общественного здоровья. Главным достоянием учреждения является национальная коллекция возбудителей особо опасных инфекций. Это результат многих десятилетий научной работы. Коллекция позволяет идентифицировать вирусы и бактерии, выявлять мутировавшие и генномодифицированные (в том числе боевые) штаммы, при необходимости — изготавливать тестовые системы и вакцины. Наличие такой коллекции в распоряжении государственного учреждения — это не только научная ценность, но и, без преувеличения, часть национального суверенитета и безопасности Украины. Отсутствие денег может повлечь утерю образцов. Наши американские партнеры, которые в 2008 году финансировали модернизацию УНИПЧИ, уже высказали по этому поводу озабоченность и заявили о готовности в любой момент перенести коллекцию в надежное и безопасное место где-то на североамериканском континенте. Но, пожалуй, главным богатством института является не смертоносная дрянь в пробирках, а уникальные научные кадры, специалисты по микроорганизмам и их переносчикам — насекомым, птицам, млекопитающим. Прекращение финансирования поставит крест на исследованиях. Не будет денег на полевые выезды в разные регионы страны, на сбор образцов клещей, комаров, грызунов и биоматериалов, на лабораторные реактивы, и научная работа остановится. Курс на ликвидацию института был взят довольно давно. Двадцать лет назад в УНИПЧИ работали 82 человека, в том числе 45 научных сотрудников. Сейчас в научном штате осталось восемь с половиной ставок, которые делят 12 человек. Свою глубокую озабоченность по поводу судьбы противочумного института уже высказала Служба безопасности Украины и профильный комитет Верховной рады. О готовности принять институт под крыло своего медицинского департамента заявило министерство обороны Украины.

Уильям Хогарт. Голосование. 1754

Кабинет министров Украины разработал проект закона, позволяющего прикрыть популярную лазейку по минимизации налогообложения для программистов и представителей других высокооплачиваемых профессий, сообщает «Таймер» (Одесса). Многие из специалистов убеждены, что новый закон даст проверяющим органам инструменты, чтобы активно «кошмарить» IT-компании и получать с них деньги если не в виде налогов, то хотя бы в виде штрафов. «Зайдёт проверка, выпишет тебе полтора миллиона гривен штрафа, и, если хочешь, судись хоть до второго пришествия», — мрачно прогнозирует один из них. Вопрос о том, должны ли программисты платить отчисления с зарплаты наравне с остальными гражданами, обсуждается довольно давно. Действительно, ситуация, когда программист с зарплатой в тысячу долларов платит налогов меньше, чем кассир в супермаркете, кажется не слишком справедливой. Однако в IT-сфере заверяют, что отдавать почти половину зарплаты государству программисты не будут в любом случае. И, если даже государство выстроит систему, обойти которую будет нельзя, это попросту убьёт отрасль. «Если мы исходим из того, что нужно сохранить текущие уровни зарплат и что финансовая нагрузка ляжет на плечи предприятий, то компаниям придётся повышать тарифы для западных заказчиков. В результате отрасль станет попросту неконкурентоспособной на мировом рынке, — объясняет руководитель базирующегося в Одессе подразделения одной из американских фирм. — Если же мы попытаемся заставить платить самих программистов, то им будет проще банально уехать в другую страну». Стоит добавить, что с 2014 года многие крупные западные фирмы уже практикуют вывоз сотрудников с Украины в другие страны, где у них есть свои подразделения — чаще всего в Чехию или Польшу. Попытки «прищучить» IT-сферу в плане налогообложения наверняка лишь усилят эту тенденцию.