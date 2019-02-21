Послание-2019 сделало внутреннюю повестку центральной и доминирующей в государственной политике. В его начале Владимир Путин подчеркнул, что «национальные проекты построены вокруг человека», и большинство произнесённого в Гостином дворе было о том, как улучшить жить граждан России.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

Прозвучали не просто общие слова, а десятки конкретных поручений по демографии, борьбе с бедностью, улучшению здравоохранения, экологии, жилищных условий — новые выплаты многодетным, переехавшим в село учителям и врачам, льготы на ипотеку, освобождение от налогов, строительство больниц, культурно-образовательных центров и многое другое.

Произошло то, что уже давно напрашивалось — внешняя политика отодвинута на второй план, уступив первое место внутренней политике. По крайней мере, в обращении Владимира Путина к Федеральному собранию о принципиально новом оружии («Авангарде», «Посейдоне» и «Цирконе») было кратко упомянуто в конце речи, и то в контексте защищённости страны в условиях противостоянии с Западом. Безусловно, не решив проблему внешней смертельной угрозы, невозможно (и даже бессмысленно) сосредоточиться на внутреннем развитии. И только обретя защиту от внешнего агрессора, можно сделать акцент на том, для чего не хватало ресурсов и до чего не доходили руки.

Важно только, чтобы такая смена акцента в госполитике отразилась на информационной политике страны. Чтобы телепродюсеры, зациклившиеся на геополитике и превратившие её в фарс на многочисленных «телешоу», вслед за президентом сменили, наконец, пластинку и вспомнили о проблемах, волнующих каждого зрителя. Перестали бояться неудобных тем и вопросов, научились разговаривать с гражданами о насущном. Научились бы жить со страной в унисон и более-менее реалистично отражать происходящее с реальными людьми.

(сс) Marcos Ramírez Что расскажут в новостях?

Новостные и особенно итоговые воскресные телепрограммы должны начинаться с двух — трех сюжетов о национальных проектах и решении внутренних проблем, а потом уже о Трампе, НАТО и горячих точках на глобусе. А об Украине вообще на некоторое время забыть и упоминать только в стиле высказывания Путина о «подхрюкивающих сателлитах США». По крайней мере, пока там не произойдут фундаментальные изменения в народе или Кремль не начнёт активную политику по возвращению Малороссии.

Из политических шоу выбросить всех Ковтунов и прочих клоунов и сосредоточиться на направлениях, обозначенных нацпроектами. Там много задач и нюансов, от которых зависит, по-настоящему, судьба миллионов — ипотечные каникулы, выплаты за ребёнка, паллиативная помощь и онкология, раздельный сбор мусора, вырубка леса компаниями из окружающих стран, обслуживание в поликлиниках и так далее.

Почему бы в эфире того же «Пусть говорят» не устроить общенародное обсуждение каждого из 12 нацпроектов и включённых в них программ — приглашать ответственного министра или другого чиновника, экспертов по теме и включения граждан с вопросами в студию? Гарантирую огромные рейтинги и активную аудиторию по типу той, что отреагировала на эфир авторской программы «Взгляд» с Бодровым-младшим… Правда, если делать это искренне и без фиги в кармане, не превращая это в циничный балаган играющих роль приглашенных зачастую за деньги безумцев.

Цитата из видео «Взгляд 1997 (26.12.1997)» пользователя BИDgital. youtube.com Телепередача «Взгляд»

Вызов не в том, что в России накопились внутренние проблемы (они были всегда, и их не больше, чем 10 лет назад, хотя некоторые из них и стали острее), а в том, что Россия переросла этап сосредоточения сил и от отсутствия точек их применения ощущает себя будто идущей на холостом ходу. Отсюда претензии к власти и уныние, недовольство положением дел. Трэш в информационно-культурной повестке только усугубляет его. Если нацпроекты сведутся только к внутриаппаратной задаче молчаливой бюрократии, а не станут общенародным делом, то даже при их нормальной реализации эффект будет минимальный или даже отрицательный.

Обсуждение нацпроектов важно не только для причастности, но и для их осмысления, а потом и возможной корректировки. Президентом сказано, что в центре всех изменений должен быть человек, качество его жизни. Но какой человек? Качественно живущий негодяй вряд ли является конечной целью нацпроектов. Жить хорошо хотят все, но особенно те, кто ставит во главу угла собственное «эго». А комфортная жизнь, как правило, вызывает не столько благодарность в адрес властей и страны, сколько желание ещё большего комфорта, роскоши.

В послании уделено особое внимание борьбе с бедностью, говорится, что плохо, когда миллионы граждан России экономят на еде и самом необходимом. Но разве в бедности как таковой сейчас главная проблема, разве она сама по себе вызывает недовольство? Если сравнить даже самых бедных современников и большинство жителей в 1930-е или даже 1960-е годы, то станет ясно, что нынешние бедняки по тем временам — зажиточные куркули.

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на выработанной шахте. 1894

Стоит посмотреть хронику, статистику и прочитать воспоминания тогдашних жителей СССР, многие из которых теснились в комнатушках, носили старую одежду в одном-двух экземплярах, в деревнях дети и вовсе бегали босиком до первых морозов, жили экономно и собирали по копейке на покупку бытовых приборов… Но мало кто из них тогда жаловались на нищету — наоборот, не будет преувеличением сказать, что наши предки были в массе своей счастливы.

Причина была в отсутствии материального расслоения и в акценте не на индивидуальном материальном достатке, а на коллективных задачах и целях всего государства — Новой Имперской Соборности в виде Коммунистической Идеи, ради достижения которой готовы были терпеть и сносить многое.

Да, людям хотелось улучшения бытовых условий, и они постепенно улучшались, с перерывом на войну вскоре приблизились к западному уровню. Но это не было самоцелью для каждого. В современном же обществе, которому навязан потребительный образ жизни и мысли, делается акцент на самообогащении. И нацпроекты с подходом «всё ради комфорта» человека могут только усугубить эту тенденцию.

Каких граждан получит Россия к 2024 году при реализации всех нацпроектов? Ответа на это в послании не прозвучало — в нём вообще минимум о ценностях и идеалах, максимум материализма. Возможно, это следующий этап, который будет озвучен в будущих посланиях, но задуматься хорошо бы уже сейчас.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Гражданин России

Ибо может случиться так, что при идеальной эффективности нацпроектов в России останутся только окружённые безжизненной пустыней агломерации жителей многокомнатных квартир в ипотеку, с набитыми экологической едой холодильниками, с мусороперерабатывающими заводами, с высокотехнологичными, но пустыми школами и детсадами, комфортными домами престарелых для граждан 80+ и тотальным одиночеством сытых и ещё более недовольных властью эгоистов.

Но гораздо больше шансов, что весь комфорт останется на бумаге, так как призыв поставить в центр развития человека сведётся к банальному разворовыванию (а что, вор не человек, что ли?).

Ракеты, даже принципиально новые и гиперзвуковые, способны защитить Россию от прямой вооружённой агрессии, и это чрезвычайно важно — в условии полной потери реальности и агонии Запада. Но они не в состоянии спасти от внутреннего разложения.

Российское государство по своей сути идеократическое, оно зиждется не на материальном успехе, а на общей идее справедливости и веры в то, что наше дело правое. Русский народ, и он это неоднократно доказал в своей истории, способен совершить невозможное, даже в более трудных условиях, чем сейчас, но только если верит в выбранный путь. Если же он перестаёт верить и не принимает выбор власти, то — как показало разрушение СССР — не поможет даже огромная военная мощь.