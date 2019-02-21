В ходе Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля этого года канцлер Германии Ангела Меркель, опасаясь гонки ядерных вооружений между Китаем, Россией и Соединенными Штатами после краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвала к заключению глобального договора по данному вопросу. В частности, она сказала: «Разоружение касается всех нас, и мы, конечно, были бы рады, если бы такие переговоры состоялись не только между Соединенными Штатами, Европой и Россией, но и с Китаем».

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

Канцлеру Германии тут же в ходе конференции ответил член политбюро Компартии Китая Ян Цзечи: «Китай надеется, что США и Россия смогут вернуться к ДРСМД». Он также сказал, что КНР выступает против придания договору многостороннего характера. Кроме этого, он уточнил, что участие в договоре установит «неприемлемые ограничения для китайской армии». То есть для России и США этот договор ограничений не создает, а для Китая создает. Интересная логика Поднебесной…

Позицию члена политбюро КПК на Мюнхенской конференции 17 февраля поддержала газета Global Times, которая является структурным подразделением газеты «Жэньминь жибао», официального печатного издания Центрального комитета КПК. Global Times подчеркнула, что Ангела Меркель не уважает интересы КНР. Издание также отметило, что Китай недостаточно силён, чтобы на равных заключать с США подобные договорённости, а военная мощь нужна Китаю, чтобы сохранять мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

(сс) Harald Dettenborn Ян Цзечи

Подобные заявления китайские чиновники делали и раньше. Напомню хронологию событий. 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На следующий день, 2 февраля, о приостановке своего участия в договоре объявил президент России Владимир Путин.

2 февраля на данную тему тут же высказался официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Он призвал Россию и США урегулировать разногласия через диалог. Он также сказал, что Китай выступает против расширения количества участников соглашения и что главная задача — сохранить существующий договор и исполнить обязанности по нему.

На днях в российских СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах появилась информация, что Москва будет приветствовать новое соглашение по ракетам средней и меньшей дальности, участниками которого должны стать все страны, располагающие подобным оружием. В данном случае речь идет не только о Китае, КНДР, Иране, но и о Франции и Великобритании, а также Индии, Пакистане и Израиле.

Следует заметить, что президент США Дональд Трамп 2 февраля 2019 года указал на желание создать новый и улучшенный договор, в котором будут участвовать не только Россия и США.

Подобное заявление лидер США делал и 20 октября 2018 года, он тогда подчеркнул, что возможно заключение соглашений о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином при условии, что страны перестанут работать над вооружением такого рода.

Можно сказать, что позиция России по ДРСМД не поменялась с 2007 года. 10 февраля 2007 года Владимир Путин на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности сказал следующее:

«В 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали Договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности, но универсального характера этому документу придано не было. Сегодня такие ракеты уже имеет целый ряд стран: КНДР, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты Америки и Россия несут обязательства не создавать подобных систем вооружений. Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности».

Kremlin.ru Выступление Путина в Мюнхене. 10.02.2007

Каким же арсеналом ранее ограниченных для России и США ракет обладает Китай? По мнению Конгресса США, изложенному в докладе «Ракетная программа Китая и потенциальный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», Китай располагает арсеналом из более двух тысяч баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Около 95 процентов данных ракет не вписываются в рамки ограничений, которые были прописаны в ДРСМД.

Таким образом, Китай, выступая за сохранение ДРСМД с участием только России и США, усиленно наращивает арсенал тех вооружений, которые теоретически попадают под действие данного договора, и, соответственно, представляют теоретическую угрозу России. Утверждения КНР об оборонительном характере этих действий, о сохранении мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе не должны усыплять бдительность, так как заявлять можно все что угодно, но военными в первую очередь должен оцениваться военный потенциал, а уже потом планы по его применению.

Если говорить про Россию, то наша страна на протяжении десятилетий практически вся, включая основные города на территории европейской части страны, находится в зоне поражения многочисленных китайских баллистических ракет средней дальности. Для России китайские ракеты средней дальности, такие как DF-21, DF-4 и DF-26, представляют более серьезную угрозу, чем китайские межконтинентальные баллистические ракеты. Их гораздо больше, и они более мобильные и более точные.

О потенциальной угрозе со стороны Китая официально в России говорить не принято. Возможно, последний раз об этом заявил в 2009 году начальник Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Скоков: «Если мы говорим о Востоке, то это может быть многомиллионная армия с традиционными подходами к ведению боевых действий: прямолинейно, с большим сосредоточением живой силы и огневых средств на отдельных направлениях».

(сс) IceUnshattered DF-26

Однако не стоит забывать историю. Недавно в России отметили 30-летие вывода войск из Афганистана. Очень много говорилось о моджахедах, которых поддерживали США и другие страны Запада, но ни слова о том, что СССР в Афганистане противостоял и Китаю.

Китай первым с 1980 года начал массовые поставки оружия афганским моджахедам. Те же США перешли к поставкам крупных партий оружия только с 1983—1984 года. Китайских советников было более двух тысяч, даже больше, чем у США. Кроме этого, на территории Синьцзяна Китай имел несколько лагерей для подготовки моджахедов.

Действия США, предпринятые в отношении ДРСМД, по существу, выгодны и России, но об этом официально сказано не будет. С 1987 года мир серьезно изменился. Ракетные и ядерные технологии стали более доступны. И в данных условиях положения ДРСМД уже не отвечают интересам Российской Федерации.

Следует заметить, что подписание глобального договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности между США, Россией, Китаем, Индией, Пакистаном, Израилем, Великобританией, Францией, КНДР и Ираном маловероятно.

Фёдор Нелюбин. Плакат на тему гонки вооружений

Поэтому можно с большой уверенностью предположить, что США для сдерживания Китая со временем развернут ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Скорее всего, это будут территории Японии и Филиппин. Возможно, еще и территория Южной Кореи, но в данном случае могут возникнуть трудности в диалоге по ядерной программе КНДР.

В случае такого сценария развития событий Москва исключительно в качестве ответных мер, как говорил президент России Владимир Путин, также развернет ракеты средней дальности наземного базирования на этом потенциальном театре военных действий, то есть на азиатской части своей территории.

Таким образом, кроме создания паритета с США в этом классе вооружений, будет восстановлен паритет по данному вопросу и с Китаем, что существенно повысит общий уровень обороноспособности России.