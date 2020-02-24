Химическая промышленность входит в число базовых отраслей экономики Узбекистана и во времена СССР формировалась, исходя из потребностей интенсификации сельского хозяйства, путем создания предприятий по производству минеральных удобрений, в основном для выращивания хлопка.

Узбекистан

История развития отрасли началась с запуска Шурсуйского серного рудника в 1932 году.

В 1940 году начало давать продукцию самое крупное предприятие отрасли — Чирчикский электрохимический комбинат (в настоящее время узбекско-испанское СП «Чирчик-Максам»), в 1962 году запущен Ферганский завод азотных удобрений и Навоийский химический комбинат (сейчас АО «Навои-Азот»), в 1969-м — Алмалыкский химический завод (сейчас АО «Аммофос») и другие.

В отрасль вместе с промышленными предприятиями входят проектные, научно-исследовательские, ремонтно-строительные и внешнеторговые фирмы — всего 35 участников с общей численностью работающих более 40 тысяч человек.

Уникальное преимущество Узбекистана состоит в наличии сырья, необходимого для производства всех типов минеральных удобрений, природного газа для производства энергии, а также запасов сырой нефти для широкого ассортимента нефтехимических продуктов.

Однако, согласно исследованию, проведенному Международной финансовой корпорацией (МФК, входит в группу Всемирного банка), в прошлом десятилетии рост производства выражался однозначными цифрами, что свидетельствовало о скромных тенденциях на действующих заводах и отсутствии расширения производственных мощностей.

Производство

По данным МФК, Узбекистан производит достаточно азотных, калийных и фосфатных удобрений для своих хлопковой и зерновых отраслей, но недостаточно для быстро растущей отрасли плодоовощеводства. Большая часть производства удобрений основана на азоте в связи с низкой стоимостью добываемого в стране природного газа.

(сс) David Stanley Хлопок на полях

Ограниченная экспортная инфраструктура и отсутствие прямого выхода к морским портам затрудняет монетизацию таких ресурсов, как природный газ. Для Узбекистана, как и для других подобных стран, согласно исследованию, лучшим способом монетизации природных ресурсов является производство экспортных вторичных продуктов посредством химической переработки при одновременном развитии необходимой инфраструктуры.

«Хотя химическая промышленность не требует высокого уровня постоянной занятости, она обладает высоким эффектом мультипликатора, обусловленным значительным потенциалом косвенной занятости на вторичных отраслях и на предприятиях сферы услуг, и позволяет производить потребительские товары, которые сегодня или импортируются, или отсутствуют», считают эксперты МФК.

Примеры стран, которые успешно использовали свою химическую промышленность в качестве двигателя внутреннего роста, включают Республику Корея в 1970-х годах, Таиланд в 1990-х годах и Нигерию в настоящее время.

По мнению экспертов, будучи некогда относительно развитой, сегодня химическая промышленность Узбекистана нуждается в радикальном пересмотре нормативной базы, новых инвестициях и новой технической экспертизе.

Действующие заводы Узбекистана являются устаревшими, потребляя больше энергии, чем нужно на единицу продукции, и нуждаются в замене или модернизации.

Структура отрасли

Химическая отрасль разделена на две цепочки стоимости и является саморегулируемой.

Надзор над химическим сектором осуществляется АО «Узхимпром», которое управляет химическими активами государства, принадлежащими в основном Госкомитету по развитию конкуренции. В зимний период ресурсы расходуются нерационально в связи с неэффективным использованием энергии домохозяйствами, что приводит к слабому давлению газа для промышленных предприятий.

«Модернизация химических заводов имеет решающее значение не только для экономического развития Узбекистана, но и для снижения их отрицательного воздействия на климат — из расчета на душу населения, Узбекистан входит в тройку наименее энергоэффективных экономик в мире, вместе с Туркменией и Украиной», отмечает МФК.

Эксперты корпорации подчеркивают, что при его природных ресурсах, Узбекистан должен быть экспортером химических и нефтехимических продуктов, которые он в настоящее время импортирует.

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«Химическую промышленность Узбекистана можно сделать прибыльной с помощью хорошо продуманных инвестиций. В новых производственных объектах нет срочной необходимости: в Узбекистане достаточно заводов, где реинвестирование в новое оборудование и модернизацию будет стоить лишь малую долю стоимость новых объектов», говорится в исследовании.

Сейчас импорт составляет 666 миллионов долларов. При правильной политике и инвестициях чистый экспорт Узбекистана должен достигнуть 600 миллионов долларов в 2022 году.

Производство удобрений является глобальной, цикличной, капитало‑ и наукоемкой, а также олигополистической отраслью — 15 крупнейших поставщиков удовлетворяют две трети мирового спроса.

Это значит, что химическая промышленность Узбекистана должна строго оценить свою конкурентоспособность, производственные мощности, загрузку мощностей, затраты на энергию и сырье, транспорт, государственное регулирование и определить, каким продуктам отдавать приоритет, на основе мирового и регионального предложения и спроса.

МФК отмечает, что основные меры для реализации реформ в отрасли включают разделение регулятора и коммерческих интересов, отмену контроля над экспортом химических продуктов, пересмотр контроля над импортом специального оборудования, а также прекращение политики, которая придает стратегическое значение некоторым химическим продуктам.

(сс) bdyczewski Химические вещества

Государство должно рассмотреть разработку и реализацию комплекса корпоративного управления и стандартов финансовой отчетности (то есть перевод функционирования заводов в корпоративную форму и ориентацию на прибыльность каждого отдельного производственного предприятия), в том числе дерегулирование функций двух главных государственных предприятий.

Другой ключевой реформой является отмена ценового регулирования и субсидий, что повысит эффективность использования энергии и сырья и обеспечит последовательное стабильное энергоснабжение во все времена года.

Разработка реформы требует понимания цепочек производства и поставок химических продуктов и удобрений. «Приватизация может быть предпочтительным вариантом для некоторых частей цепочек стоимости, без нарушения национальных интересов», отмечают эксперты.