Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

В. Высоцкий

Эфир уже полон комментариев послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Всё уже разбили по тематическим группам, нашли из года в год повторяющиеся призывы к чиновникам покончить с раскачкой, нашли основные акценты и новые подходы. Всё это верно, и так и есть на самом деле. Но. Нынешнее послание серьезно отличается от предыдущих. По многим причинам.

Понять нынешнее послание президента без наложения текста на международный контекст невозможно. Если этого не сделать, ровную, на первый взгляд, речь Владимира Путина правильно не понять. В ней огромный подтекст, который пока остался вне комментариев. Всё-таки президент — коренной ленинградец и даже разносы устраивает очень вежливо.

Те, кто давно с ним работает, давно не заблуждаются насчёт этой вежливости. Понимают — это железный кулак в лайковой перчатке. Корректно и спокойно Путин послал предупреждение элитам, что те, кто не изменит подходы к работе, будут безжалостно зачищены. Да, в послании были прорывные положения о колоссальных мерах социальной поддержки. Да, в послании было об инновациях, об обороне и о ракетах. Всё, что важно и злободневно, там было. Но было ещё и то, чего никогда не было раньше.

Путин сразу сказал — послание посвящено внутренним экономическим и социальным вопросам. Но скрытый смысл речи Путин подчёркивал постоянно — отвлекаясь от чтения и переходя на прямую речь, где паузами и интонациями давал понять слушающим его, что то, что они слышат, означает намного больше, чем сказано.

Путин говорил, а за его спиной полыхали зарницы и раздавался гул канонады. Это придавало совсем другой смысл его словам. Такое впечатление, что он волновался, и не потому, что это волнение оратора, а потому, что за спиной полыхает и гудит, а сидящие в зале этого не слышат. Сидящие в зале излучают сытость, радость жизни, покой и изо всех сил стараются изобразить на лице почтительную внимательность и глубокую вдумчивость. Они уверены — это не их война.

Kremlin.ru Оглашение послания Федеральному собранию

Но Владимир Путин тем не менее убедительно донес — это их война. Но они к ней никак не готовы. Раскачиваются. Позволяют себе глупость и безответственность. Привыкли к тому, что это им всегда сходило с рук. Привыкли к бесконечному долготерпению президента.

Путин сказал: времени больше нет и вы это знаете. Тут Путин отрывается от бумажки и, глядя в зал, говорит: «Вообще мы этот период, я считаю, прошли». Отступать уже недопустимо. Снижать планку ориентиров и размывать их нельзя. И дальше самое важное, почему саботажникам больше пощады не будет: «Задачи сложны, но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперёд, набирая темп этого движения».

Помните? «Или мы проскочим этот путь за 10−15 лет, или нас сомнут…» Только теперь у нас нет этих десяти лет. И опять «Кадры решают всё». Управленцы, специалисты, народ. Сберегать народ, спасать его, развивать и обучать. Беспрецедентны меры социальной поддержки, которые с 2020 года начнутся в России.

Это очень важная деталь, которая объясняет всё, что осталось между строк: международное положение России, по сути, военное, и никакие промедления и головотяпство более прощаться не будут. Это причина того, почему то, что всегда прощалось, теперь будет стоить карьеры, а порой и свободы.

Тот, кто этого не понял и не осознал, кто к этому не готов, пусть лучше сразу уходит. Пусть не подходит к снаряду, если не уверен в способности справиться с заданием. «Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя и здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится — вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить».

Путин взял паузу, и шокированные чиновники стали заполнять её вялыми аплодисментами. Холод, струящийся по спинам многих, прямо передавался по телетрансляции каждому зрителю. Не понимающих намёки там не было.

Это беспрецедентное для Путина прямое предупреждение элитам. По сути — последний предупреждающий выстрел. Следующий будет на поражение. Ведь что означает «работать по накатанной»? Это не просто плеванье в потолок. Это решение своих личных задач вместо задач страны.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Это вечный «поиск темы», обсуждение и реализация откатов, распилов, финансовых схем, поиск лоббистов и подходов к президенту, попытки повлиять на него. Лишь бы всё оставить как есть — обогащение, вывоз наворованного за рубеж, предотвращение инвестиций в важные государству проекты. Это банальное набивание карманов и интриги. Вместо государственной службы и ответственности крупного бизнеса перед страной. Вместо укрепления положения страны в мире и заботе о народе. Путешествия на яхтах с олигархами и сомнительными девицами как якобы часть работы госслужащего.

Путин по сути говорит прямо: «Лавочка закрыта, господа, услышьте меня, наконец, это очень важно! Вам давалось много времени, и оно закончилось. Всё, с прошлым покончено! Мир изменился, и в России больше не будет терпимо то, к чему вы все привыкли и благодаря чему состоялись. Или меняйтесь, или приготовьтесь к уходу. Не говорите, что не предупреждали, — вот вам прямое предупреждение. Кто не услышал, не понял, не поверил — без обид».

Майский указ развёрнут в национальные проекты. Их содержание — это то, что ждёт народ России. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений. Это долгосрочная политика, и она уже началась.

Могу только присоединиться к уже доминирующему в экспертной среде мнению, что послание-2019 — это лучшее послание из всех предыдущих. Никакой идеологии — только конкретные приказы. Диктовка директив к исполнению. Подробно, с цифрами и сроками.

Три блока: социальная часть, прорывно-технологическая и военная. Социальная беспрецедентна. Земские врачи. Огромные подъёмные медикам, переезжающим в село. Многодетные семьи получают помощь по жилью. Демографический пакет увязан с борьбой с бедностью, новое качество образования, медицины и культуры. После разговоров правительства о мегаполисах Путин сказал прямо противоположное — всё внимание сёлам. Сёла, малые города, национальные республики — основной электорат Путина. Политологи ожидают чисток и отставок, а также уверенно говорят о росте рейтинга Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

В экономике чётко названы приоритеты: инвестиционный климат, повышение производительности труда, автоматизация и информатизация (цифровизация, как сейчас говорят), снятие инфраструктурных преград, подготовка кадров. Развитие за счёт повышения внутреннего спроса.

Многие скажут — а где его взять? Ведь все обеднели — и население, и бизнес. Всё верно. Прорываться будем национальными проектами. Госфинансированием. Именно потому сейчас идёт такая зачистка банковского сектора и коррупционных кланов. Нынешняя система не получит денег, пока все дыры не будут заделаны. И это неспроста. Профицит бюджета в этом году составил почти 3 триллиона рублей. И ещё 8 триллионов на счетах в казначействе. Итого 11 триллионов рублей — это армия прорыва.

Военная часть послания особенно лаконична. В стиле папановского персонажа, обещавшего бить Козлодоева аккуратно, но сильно. Однако адресату послания не было смешно. Ему прямо сказали: в случае попытки пострелять из Европы, ударим прямо по звездно-полосатым штабам. Жалкими европейцами не отделаетесь. Отсидеться за спинами вассалов не удастся.

Всё намеченное, по сути, — приговор вялотекущему либеральному курсу. Такие программы не делаются в рамках «Вашингтонского консенсуса». Россия не делает левый поворот, но она чётко встаёт на кейнсианскую модель. Роль государства теперь первична, бизнеса — вторична. Под эту парадигму теперь будет подбираться управленческая элита. Наиболее успешные из технократов станут политиками.

Президент открыто сигнализирует: критическая масса проблем накоплена и переход в иное качество неизбежен. Причём много раз переделывать неудачные попытки не получится. Всё, что мешало раньше, президент намёками назвал. Проникнуться до самых печёнок сказанным — это способ избежать судьбы Улюкаева и Арашукова. Пришло время новых героев.

Константин Иванов, Вениамин Брискин. Ближе к жизни, к живому делу! 1954

Особенно интересны внешнеполитические приоритеты в изложении Путина: ЕАЭС, Китай, Индия, Япония, Юго-Восточная Азия, Евросоюз, США с их ДРСМД.

Как всегда у политиков большого масштаба, выступление Путина потрясает не столько сказанным, сколько недосказанным, но угадываемым и прямо логически вытекающим из сказанного. И не стоит зубоскалить, дескать, это лишь слова. Слова? А вы спросите у США, слова это или нет. Америка давно уже зубоскалить перестала. Там уже к истерике перешли.

Россия сосредотачивается. Хотя мне слышится другое: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».

Имеющий глаза да увидит. Выживает лишь тот, кто способен к обобщениям. Китайцы называют это «Постижение истины путём молчаливого созерцания». Что ж, они доказали, что умеют это делать. Те, кто сегодня видел и слышал Путина, должны понять его истину. Другого пути просто не существует.