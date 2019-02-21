Мир серьёзно изменился с тех пор, как в 2016 году британские избиратели решили покинуть Европейский союз. Возможность этих изменений сложно было себе представить в 2016 году, однако теперь на их фоне недопущение выхода Великобритании из ЕС без соглашения превратилось в критически важный вопрос национальной безопасности Великобритании, пишет Нгэр Вудс в статье для издания Project Syndicate.

Brexit

Читайте также: Project Syndicate: Мировой экономике следует готовиться к худшему

В частности, три глобальных изменения создали более враждебную обстановку для Великобритании, стремящейся к самостоятельности. Во-первых, произошло серьёзно ослабление глобальной системы, основанной на правилах. Во-вторых, Китай больше не кажется столь же выгодным партнёром для Великобритании, как прежде. В-третьих, демократия в Великобритании и других местах стала более уязвимой для иностранного кибервмешательства.

Ещё в июне 2016 года Великобритания могла рассчитывать на многосторонние договорённости в области торговли, безопасности и дипломатии, которые, при поддержке со стороны США, обещали Лондону альтернативу членству в ЕС. Как выразился тогдашний президент США Барак Обама, США «мобилизуют мир на сотрудничество с нами» по вопросам, вызывающим глобальную озабоченность, таким как ядерная программа Ирана. Что касается торговли, администрация Обамы была привержена использованию правил Всемирной торговой организации, а не одностороннему введению санкций.

Президентские выборы в США в ноябре 2016 года кардинально изменили ситуацию. Нынешний президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном, ввёл односторонние торговые санкции (в том числе в отношении союзников) и объявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. Трамп объявил о своей готовности разорвать существующие торговые соглашения и подорвать деятельность ВТО, отказываясь назначать судей в органы ВТО по урегулированию споров. И, не консультируясь с союзниками, Трамп объявил об одностороннем выводе американских войск из Афганистана и Сирии.

Дональд Трамп

Эта новая, самодостаточная Америка вносит разлад в глобальные альянсы и институты, подрывает правила, на которые Великобритании придётся ещё сильнее полагаться, если она покинет ЕС без соглашения. У Великобритании есть собственные экономические интересы и интересы в сфере безопасности, но в одиночку она не сможет устанавливать глобальные правила. В условиях отсутствия поддержки со стороны США Великобритания нуждается в могущественных друзьях-единомышленниках. Европейские страны — это очевидные кандидаты на роль таких единомышленников.

Второе изменение затронуло отношения между Великобританией и Китаем. Во время референдума о членстве в Европейском союзе Китай казался Великобритании многообещающим новым партнёром. Широко разрекламированный четырехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию в 2015 году был воспринят как огромный успех. Обе стороны подписали торговые и инвестиционные соглашения на сумму около $52,1 млрд. Великобритания готовилась к новому «золотому десятилетию» двусторонних отношений.

Elliott Brown Флаги Великобритании и Китая

Перспективы отношений между Великобританией и КНР сегодня не кажутся столь же впечатляющими. Внимание Китая сосредоточено на торговой войне с США, замедлении экономического развития, растущих проблемах, связанных с его амбициозной инициативой «Один пояс и один путь», а также на глобальных проблемах, с которыми столкнулся его телекоммуникационный гигант Huawei. Великобритания, не входящая в единый европейский рынок или таможенный союз ЕС, станет менее привлекательной для КНР. Когда в начале 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила Китай, ей был оказан очень сдержанный приём. Десятая встреча по экономическому и финансовому диалогу между Великобританией и Китаем была отложена на неопределенный срок, а предстоящий визит в Китай канцлера казначейства Филипа Хаммонда, как сообщается, был отменён.

Когда Британия покинет ЕС, она будет вынуждена вести переговоры с Китаем самостоятельно, без поддержки Германии, которая имеет гораздо более прочные двусторонние торговые связи с Китаем. Хуже того, если Британия покинет ЕС без соглашения, ей срочно нужно будет подписать торговые соглашения с другими странами. Тогда Британия окажется под сильным давлением, ей придется согласиться на условия Китая и открыть доступ к своей важнейшей инфраструктуре, включая энергетику и телекоммуникации. На фоне растущей глобальной конкуренции между США и КНР Великобритании лучше следовало бы позаботиться о выстраивании своих отношений с соседями по ЕС.

Наконец, в июне 2016 года мало кто подозревал, что британская демократия может столкнуться с иностранным вмешательством, включая тайное влияние через социальные сети. Сообщалось, что Россия использовала фальшивые аккаунты в Твиттере, чтобы поддержать кампанию по выходу Великобритании из ЕС. Также в палате представителей США заявили, что Россия скупила более 3 тыс. рекламных объявлений в Facebook во время американской президентской кампании 2016 года.

Читайте также: The Hill: Трамп поставил под угрозу оборонный бюджет Пентагона на 2020 год

В настоящее время только ЕС может обеспечить лучшую защиту британской демократии. Именно давление со стороны ЕС подтолкнуло Google к внедрению правил прозрачности в преддверии предстоящих выборов в Европейский парламент, в рамках которых рекламодатели должны будут доказать, что они являются либо гражданами ЕС, либо входят в число европейских организаций. Европейская оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force готова остановить любые кампании по дезинформации населения ЕС.

После Брексита Великобритания всё равно столкнулась бы с многочисленными проблемами, даже если бы мир остался прежним. Однако произошедшие с 2016 года глобальные изменения, в частности, превратили Брексит без соглашения в очень рискованное предприятие. В условиях враждебного мира Великобритания как никогда прежде нуждается в своих ближайших европейских соседях.