Корейский полуостров не входит в список приоритетных направлений российской политики. Большая часть российской элиты считает, что у Москвы нет политических и экономических рычагов, необходимых для того, чтобы взять на себя решающую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, поэтому Россия принимает ограниченное участие в делах полуострова, пишет Лю Цзюнь в статье для китайского издания The Global Times.

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

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В то же время Россия не хочет, чтобы её полностью исключили из дел полуострова, поскольку в данном случае Москва в значительной степени утратила бы способность влиять на построение системы безопасности в Северо-Восточной Азии. Россия надеется, что в рамках северокорейского ядерного кризиса она сможет сыграть роль в обеспечении стратегической безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Россия выступает против давления на Пхеньян со стороны США и их союзников, а также против того, чтобы западные страны требовали от КНДР односторонних уступок. Кроме того, Москва выступает категорически против любых военных действий со стороны США.

Российские эксперты продолжают указывать на необходимость возобновления шестисторонних переговоров в будущем, однако в настоящий момент Россия участвует в делах полуострова только в рамках двусторонней дипломатии. Руководство обеих стран поддерживает тесные контакты. Президент России Владимир Путин посетил Северную Корею вскоре после того, как стал президентом в 2000 году. После этого последовал ответный визит тогдашнего северокорейского лидера Ким Чен Ира. С тех пор обе страны поддерживали тесные контакты на высшем уровне. Россия могла бы выступить в роли третьего коммуникационного канала, помимо КНР и США, через который КНДР могла бы взаимодействовать с внешним миром. Пхеньяну нужна Россия, чтобы донести своё мнение до международной общественности.

Kremlin.ru Владмир Путин и Ким Чен Ир. 2000

Между тем Москва готова координировать свою политику с политикой КНР в отношении полуострова. Москва рассматривает Пекин в качестве своего стратегического партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия поддерживает позицию Китая по северокорейской кризису в рамках Совета Безопасности ООН.

В последние несколько лет Россия смогла выстроить более тесные отношения с Южной Кореей. Москва и Сеул заинтересованы в развитии Дальневосточного региона. Россия и Южная Корея также предложили открыть транспортный коридор, который бы соединил Дальний Восток с КНДР и южнокорейским портом Пусан. Этот трехсторонний механизм сотрудничества, поддерживаемый Россией и Южной Кореей, может сыграть значимую роль с точки зрения снижения региональной напряжённости.

Российское руководство в целом настроено позитивно в отношении предстоящего второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Даже если саммит приведет к дипломатической разрядке между Вашингтоном и Пхеньяном, это никак не скажется на отношениях между Пхеньяном и Москвой и роли России в северокорейском ядерном кризисе.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Во-первых, даже если КНДР согласится пойти на уступки после переговоров с США, Трамп может выполнить свои обещания, данные Пхеньяну, не в полном объёме. Второй саммит может привести к подписанию мирного договора и прекращению напряжённости, но пока рано говорить об урегулировании ситуации на полуострове, в основном из-за того, что в Северо-Восточной Азии отсутствует механизм, который бы гарантировал безопасность Пхеньяна.

Во-вторых, Северная Корея нуждается в России. С одной стороны, Северная Корея надеется, что Москва может помочь в отмене санкций, введённых ООН. С другой стороны, большое количество северокорейских рабочих нашли работу на Дальнем Востоке. Эти рабочие являются важным источником пополнения валютных резервов Северной Кореи.

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В течение последних двух лет российские СМИ не переставали говорить о возможной встрече лидеров России и КНДР. Например, в 2018 году в преддверии Восточного экономического форума сообщалось, что Ким Чен Ын примет в нём участие и встретится с Путиным. В будущем не исключена возможность встречи двух лидеров в кулуарах этого международного мероприятия.

В июне 2018 года Путин пригласил северокорейского лидера посетить Москву. Весьма вероятно, что встреча двух лидеров состоится в этом году. Если второй саммит с Трампом не даст желаемых результатов, то Ким Чен Ын, скорее всего, встретится с Путиным на фоне растущего давления со стороны США. Во время визита в Москву лидер КНДР мог бы добиться дипломатической поддержки, показав, что Пхеньян не всегда полагается исключительно на «добрую волю» США.