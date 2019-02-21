Шокирующее заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о том, что компьютерные системы трёх основных политических партий подверглись кибератаке со стороны иностранного правительства, ещё долго будет будоражить страну, пишет Питер Дженнингс в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

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На данный момент остаётся множество неизвестных. Нападавший не идентифицирован, хотя вполне вероятно, что управление радиотехнической обороны Австралии, занимающее ведущую роль в сфере защиты страны от кибератак, всё же сможет определить, кто совершил нападение. В настоящий момент мы можем с уверенностью сказать, что кибератака представляла собой чётко спланированную операцию, которая была направлена на получение конкретной политической информации. Нападавшего не интересовала финансовая информация или интеллектуальная собственность промышленности Австралии. Также нам известно, что количество кибератак на ключевые австралийские агентства, университеты и предприятия продолжает расти.

Army.mil Защита

В ежегодном докладе Австралийской службы безопасности и разведки за 2017 год было чётко указано, что Австралия сталкивается с многочисленными угрозами шпионажа и иностранного вмешательства, которые становятся всё более изощрёнными. До сих пор не известно, смог ли нападавший получить доступ к искомой информации, однако факт остаётся фактом: злоумышленники смогли проникнуть в компьютерные системы Либеральной партии (ЛПА), а также Лейбористской (АЛП) и Национальной (НПА) партий страны, заразив вирусом программное обеспечение этих систем, предположительно для кражи информации или повреждения данных.

Основные политические партии Австралии располагают большими базами данных о своих избирателях, основанными на списках избирателей. Также в базах данных содержится информация, полученная от избирателей во время приёмов и телефонных звонков. Эти базы данных используются для организации избирательной кампании. Помимо данных о выборах, компьютерные системы партий содержат электронную переписку высокопоставленных чиновников и политиков, планы избирательных кампаний, данные против своих политических оппонентов. В общем, политические базы данных содержат всё то, что хотели бы заполучить спецслужбы иностранных государств.

Какая страна могла совершить кибератаку на Австралию? Выяснить это довольно сложно, но с этой задачей никто не сможет справиться лучше, чем управление радиотехнической обороны Австралии. Однако мы могли рассмотреть возможных подозреваемых. У кого может быть мотив? Какая страна могла бы организовать подобную кибератаку?

Радиолокационной антенны на станции DCA

В ООН состоит 193 страны. Менее 10 из них обладают необходимыми кадрами и техническими возможностями для совершения столь сложной кибератаки. Из списка подозреваемых сразу можно исключить союзников Австралии: США, Великобританию, Новую Зеландию и Канаду. Все эти страны входят в альянс «Пять глаз». Им нет необходимости шпионить друг за другом, поскольку их политические системы в значительной степени открыты друг для друга.

Мы знаем, что Россию подозревают во взломе компьютеров Демократического национального комитета (ДНК) в 2016 году во время президентских выборов в США. Похоже, что мотив России заключался в том, чтобы ослабить предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Реальность заключается в том, что Россия особо не заинтересована в результатах выборов в Австралии. Маловероятно, что подобное кибернападение смогли бы совершить Иран или КНДР, при этом у них просто нет никаких мотивов.

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Китай — это единственная страна, которая одновременно располагает необходимыми средствами для совершения сложных кибератак и имеет мотивы. Мы знаем, что китайские спецслужбы ответственны за нападения на парламент в начале 2000-х годов, а также причастны к недавним кибератакам на бюро метеорологии и Австралийский национальный университет. Агенты Коммунистической партии Китая (КПК) стремились подкупить австралийские политические партии путём пожертвований, а также использовали тактику запугивания, чтобы заставить замолчать своих противников.

ING Ministry Китайские хакеры

После завершения расследования, в ходе которого Австралия установит нападавшего, премьер-министр Австралии должен предпринять необходимые шаги для того, чтобы обезопасить национальную политическую систему от возможных будущих попыток КПК повлиять на неё. Подобная кибератака является недопустимой, и она, безусловно, будет иметь последствия для отношений с Пекином, если подозрения оправдаются и киберпреступником окажется министерство государственной безопасности КНР.